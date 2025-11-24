REKLAMA

Olimpiada ZUS rusza już 25 listopada. Rekordowa liczba uczniów powalczy o indeksy na studia

Olimpiada ZUS rusza już 25 listopada. Rekordowa liczba uczniów powalczy o indeksy na studia

24 listopada 2025, 13:23
[Data aktualizacji 24 listopada 2025, 13:29]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
olimpiada ZUS uczniowie ubezpieczenia społeczne rekrutacja na studia test z wiedzy szkoły wyższe indeksy na uczelnie
Olimpiada ZUS rusza już 25 listopada. Rekordowa liczba uczniów powalczy o indeksy na studia
Blisko 27 tys. uczniów z całej Polski weźmie udział w pierwszym etapie Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Stawką są cenne nagrody, dodatkowe punkty w rekrutacji, a nawet indeksy na wybrane uczelnie. W tym roku liderem frekwencji jest województwo śląskie.

Test z wiedzy o ubezpieczeniach społecznych – start 25 listopada

W najbliższy poniedziałek uczniowie szkół ponadpodstawowych w całej Polsce przystąpią do pierwszego etapu Olimpiady ZUS. Będą musieli rozwiązać test obejmujący kluczowe zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Do drugiego etapu – zaplanowanego na 3 marca – zakwalifikują się szkoły z 20 najlepszymi wynikami w każdym województwie. Z kolei najlepsze zespoły powalczą w finale ogólnopolskim, który odbędzie się 16 kwietnia w Warszawie, reprezentując swoje regiony.

Śląskie bije rekordy. Najwięcej szkół i uczniów w kraju

Tegoroczna edycja wydarzenia cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. W całej Polsce w konkursie wystartuje ok. 27 tys. uczniów z 947 szkół.

Najwyższą frekwencję odnotowano w województwie śląskim – 3731 uczniów z 136 szkół siądzie do testów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

– Zainteresowanie w naszym regionie jest rekordowe, zarówno jeśli chodzi o liczbę szkół, jak i uczestników – podkreśla Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Co trzeba wiedzieć? Uczniowie przygotowywali się dzięki „Lekcjom z ZUS”

Warunkiem udziału w Olimpiadzie było zapoznanie się z materiałami w ramach projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”, realizowanego już po raz dwunasty. To cztery lekcje wprowadzające młodzież w praktyczne zagadnienia dotyczące:

  • funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych,
  • rodzajów świadczeń,
  • działalności ZUS,
  • konsekwencji pracy „na czarno” i braku ubezpieczenia,
  • praw i obowiązków osób ubezpieczonych oraz przedsiębiorców,
  • znaczenia solidarności społecznej.

– Chcemy, by młodzi ludzie wynieśli wiedzę, którą wykorzystają w dorosłym życiu: przy wyborze formy zatrudnienia, podejmowaniu decyzji zawodowych i rozumieniu swoich praw – zaznacza rzeczniczka ZUS.

Nagrody i szanse na studia

Laureaci Olimpiady ZUS, oprócz nagród rzeczowych, mogą zdobyć indeksy na wybrane uczelnie wyższe lub otrzymać dodatkowe punkty w procesie rekrutacji. To sprawia, że rywalizacja jest nie tylko edukacyjna, ale również realnie przekłada się na przyszłe możliwości zawodowe uczestników.

Źródło: ZUS
