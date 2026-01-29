REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Studia » 800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?

800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?

29 stycznia 2026, 12:59
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Czy świadczenie 800 plus będzie przysługiwało dorosłym uczniom i studentom?
Czy świadczenie 800 plus będzie przysługiwało dorosłym uczniom i studentom?
Nie brakuje nowych pomysłów na zreformowanie świadczenia wychowawczego. Co jakiś czas powraca postulat rozszerzenia grupy beneficjentów tzw. 800 plus o studentów i dorosłych uczniów. Argumentem za taką zmianą jest fakt ponoszenia przez rodziców wydatków również na starszych uczniów. Co na to ministerstwo rodziny?

Świadczenie 800 plus na pełnoletnie dziecko, które się uczy?

Petycja w tej sprawie wpłynęła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej autor wskazywał na utratę szeregu ulg i świadczeń po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia, w tym tzw. 800 plus.

Autor petycji podkreślał, iż dziecko, które kontynuuje naukę, nie podejmuje pracy. Jest nadal utrzymywane przez rodziców. Ponadto koszty życia studentów niejednokrotnie są wyższe niż w przypadku dzieci młodszych (np. wynajem mieszkania, dojazdy, materiały naukowe). „Brak wsparcia finansowego w tym okresie to realne obciążenie dla budżetu rodziny.” – czytamy w petycji.

W piśmie zaproponowano zatem, aby świadczenie 800 plus na dzieci kontynuujące naukę przysługiwało dłużej, aż do ukończenia przez nie 26. roku życia.

Świadczenie 800 plus na dziecko do ukończenia 18. roku życia

Z odpowiedzi resortu rodziny wynika jednak, iż obecnie takie zmiany nie zostaną wdrożone.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

„Nie są prowadzone prace nad rozszerzeniem prawa do świadczenia wychowawczego na pełnoletnie dzieci” – poinformowała w listopadzie 2025 r. Dorota Gierej, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej w MRPiPS.

W odpowiedzi na petycję wymieniono również najważniejsze formy wsparcia na dziecko powyżej 18. roku życia takie jak:

świadczenia rodzinne (dla rodzin o najniższych dochodach zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują do ukończenia przez dziecko 21 roku życia albo do 24 roku życia, jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),

pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych (realizowana na podstawie przepisów o systemie oświaty),

stypendia dla studentów (realizowane na postawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym),

• preferencyjne kredyty studenckie.

Dorosłe dziecko a pomoc materialna [FAQ]

Co jeszcze przysługuje rodzicom na starsze dzieci? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!

Czy na dorosłe dziecko rodzice muszą płacić alimenty?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje konkretnej granicy wieku dla obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci. Co do zasady rodzic ma taki obowiązek tak długo jak dziecko nie będzie w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko posiada majątek, a dochody z niego wystarczają na pokrycie jego kosztów utrzymania i wychowania. Co ważne, rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się Sądy oceniają takie sytuacje indywidualnie. Często chodzi tu o takie przypadki, gdy dziecko nie chce się uczyć i jednocześnie pomimo realnych możliwości nie stara się o podjęcie żadnej pracy. Gdy jednak dziecko chce podjąć studia zgodne ze swoimi zainteresowaniami i w celu zdobycia zawodu, to często będzie miało prawo do pomocy finansowej ze strony rodzica. Jej zakres zależy oczywiście od możliwości rodziców i potrzeb dziecka.

Czy na studentów można dostawać świadczenie dobry start?

Nie, rodzice studentów nie mogą otrzymywać jednorazowego (300 zł) świadczenia z ZUS na szkolną wyprawkę.

Czy pełnoletnie dziecko może korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Tak, w określonych przypadkach jest to możliwe. Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny, prawo do posiadania karty przysługuje co do zasady dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia. Jeżeli dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, to karta przysługuje do ukończenia 25. roku życia. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności dokument przysługuje bez ograniczeń wiekowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1576; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1301)

Powiązane
W 2026 r. 2 wnioski o świadczenie wychowawcze na dziecko? Czasami to możliwe
W 2026 r. 2 wnioski o świadczenie wychowawcze na dziecko? Czasami to możliwe
Karta Dużej Rodziny 2026. Po zmianach więcej praw i przywilejów
Karta Dużej Rodziny 2026. Po zmianach więcej praw i przywilejów
Co dalej z obowiązkową matematyką na maturze? Jest odpowiedź MEN
Co dalej z obowiązkową matematyką na maturze? Jest odpowiedź MEN
Źródło: INFOR
