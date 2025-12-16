REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Matura » Co dalej z obowiązkową matematyką na maturze? Jest odpowiedź MEN

Co dalej z obowiązkową matematyką na maturze? Jest odpowiedź MEN

16 grudnia 2025, 14:36
[Data aktualizacji 16 grudnia 2025, 15:12]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Czy matematyka powinna być nieobowiązkowa?
Czy matematyka powinna być nieobowiązkowa?
Obowiązkowa matura z matematyki stanowi trudne wyzwanie dla wielu uczniów. Czy jest szansa na modyfikację aktualnych zasad? Do kilku resortów skierowano w tej sprawie dezyderat. Ministerstwo Edukacji Narodowej już odpowiedziało posłom.

Petycja: system maturalny do zmiany

Postulat zniesienia obowiązkowej matury z matematyki został zawarty w jednej z petycji, która wpłynęła do Sejmu. Jej autorka wskazywała m.in. na obciążenie psychiczne dla uczniów, niemających predyspozycji do nauki matematyki.

„Dziś matura z matematyki to narzędzie do segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans. Rozwój ma wiele twarzy. Są wśród uczniów wybitni: humaniści, baletnice, plastycy, przewodnicy turystyczni, hotelarze, uczniowie o zdolnościach lingwistycznych. Są także uczniowie z różnego rodzaju zaburzeniami takimi jak: Fas, dyskalkulia, zakłócenia orientacji w schemacie relacji przestrzennych, zakłócenia w wyobraźni przestrzennej, trudności w rozpoznawaniu i używaniu symboli, problemy z kopiowaniem liczb i obliczeń, problemy z zastosowaniem matematyki w zadaniach praktycznych, sztywność myślenia – niemożność wybrania właściwej strategii na inną, abstrakcyjność myślenia czy spektrum autyzmu” – czytamy w petycji.

RPD dostrzega problemy uczniów w dyskalkulią

Zdaniem petytorki, system maturalny powinien zostać zmieniony. Zgadza się z tym Biuro Rzecznika Praw Dziecka, które zwraca uwagę na problem obowiązkowej matury z matematyki w przypadku dzieci z dyskalkulią. „Proszę państwa, mówimy o prawach człowieka. Oczywiście prawa dziecka stanowią wyodrębnioną kategorię praw i dlatego inaczej się nazywają, ale to cały czas są podstawowe prawa człowieka, a więc prawo do równego traktowania i prawo do zdrowia psychicznego w tym przypadku” – podkreślała podczas czerwcowego posiedzenia Komisji do Spraw Petycji, Anna Kryniecka-Piotrak, główny specjalista w zespole BRPD.

MEN: Są specjalne kryteria oceniania uczniów z dyskalkulią

Urszula Witkowska, naczelnik wydziału w departamencie MEN poinformowała, iż w ministerstwie nie toczą się aktualnie prace nad zmianami dotyczącymi egzaminów maturalnych. „Na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej osoby, które mają zdiagnozowaną dyskalkulię, mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych w tym wypadku do ich specyficznych trudności” – mówiła Witkowska. I dodała, iż ustalane są specjalne kryteria oceniania prac właśnie dla osób z dyskalkulią. Kryteria te uwzględniają specyficzne trudności, jakie występują w uczeniu się, czyli typowe błędy, jakie są popełniane przez osoby z tą dysfunkcją np. mylenie bądź też gubienie liter, cyfr, chaotyczne zapisy operacji matematycznych czy błędy w zapisie działań pisemnych i rachunkowych.

3 ważne pytania o maturę z matematyki

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji postanowiła uchwalić w tej sprawie dezyderat. O zajęcie stanowiska poprosiła nie tylko Ministra Edukacji, ale również Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Posłowie chcą uzyskać informacje na temat wskazanych w petycji problemów odczuwanych przez niektórych uczniów. Chodzi m.in. o znaczną skalę korepetycji i problemy psychiczne uczniów. W dezyderacie, uchwalonym 20 listopada 2025 r. zapytano o to:

  • Czy były badania dotyczące społecznych skutków oraz wpływu na proces kształcenia obowiązkowej matematyki na egzaminie maturalnym wprowadzonej w 2010 roku?
  • Jak wygląda obecnie proces przystępowania uczniów ze stwierdzoną dyskalkulią do egzaminu maturalnego z matematyki?
  • Czy rozważany był postulat rezygnacji z obowiązkowej matury z matematyki w odniesieniu do osób ze stwierdzoną dyskalkulią?

Komisja wniosła też o udzielenie informacji na temat jakości kształcenia matematycznego oraz wyników prowadzonych w tym zakresie badań.

MEN: Matematyka nadal obowiązkowa na maturze. Ewentualne zmiany możliwe dopiero od 2030 r.

Ważne

W obszernej odpowiedzi na dezyderat wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer podkreśliła, iż "nie są planowane zmiany zasad egzaminu maturalnego w tym zakresie. Ministerstwo Edukacji Narodowej kieruje natomiast swoje prace na wspieranie szkół w nauczaniu tego przedmiotu. Ewentualne zmiany w zakresie egzaminów będą natomiast rozważane w perspektywie roku szkolnego 2030/2031 w związku z przygotowywaną obecnie całościowością zmianą podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół".

"Po raz kolejny należy podkreślić, że w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej matematyka jest i powinna być przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym" - czytamy w odpowiedzi na dezyderat.

Wiceszefowa resortu edukacji stwierdziła, iż egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym to jedyne, rzetelne narzędzie służące weryfikacji poziomu wiadomości, a także umiejętności uczniów, m.in. w zakresie kompetencji matematycznych. "Bez tych narzędzi nie będzie żadnej możliwości wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków służących kształceniu" - czytamy w odpowiedzi z 12 grudnia 2025 r..

Źródło: Dezyderat w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki (dotyczy petycji nr BKSP-155-X-445/25) i Odpowiedź na dezyderat nr 187 Komisji do Spraw Petycji w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki/Sejm

Źródło: INFOR
