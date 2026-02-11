REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Studia » Czy Wielka Brytania wróci do Erasmusa? Erasmus plus na lata 2028-2034

Czy Wielka Brytania wróci do Erasmusa? Erasmus plus na lata 2028-2034

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 lutego 2026, 10:16
Newseria.pl
erasmus plus wielka brytania 2028-2034
Erasmus plus Wielka Brytania 2028-2034
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W październiku 2025 r. zmarła inicjatorka akademickiej wymiany międzynarodowej Sofia Corradi. Jakie są plany na Erasmus plus na lata 2028-2034? Czy jest szansa, że Wielka Brytania wróci do Erasmusa w najbliższym czasie?

Czy Wielka Brytania wróci do Erasmusa?

Komisja Europejska przygotowuje nową perspektywę programu Erasmus+ na lata 2028–2034. Jego budżet ma wzrosnąć o około 50 proc. do blisko 41 mld euro. Program ma być łatwiej dostępny, między innymi poprzez uproszczenie procedur, i lepiej odpowiadać na potrzeby społeczne. Ma się ponadto stać jednym z filarów unijnej strategii rozwoju umiejętności i wspierania młodych ludzi w całej Europie. Pojawiają się też sygnały, że do Erasmus+ wróci za około 1,5 roku Wielka Brytania, która utraciła status uczestnika po brexicie.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Więcej pieniędzy na Erasmus plus

Na ostatniej sesji Parlament Europejski zajmował się projektem budżetu UE na 2026 rok. Europosłowie przywrócili 1,3 mld euro w środkach na zobowiązania dla kluczowych programów, które zostały obcięte przez rządy państw Unii, do poziomu pierwotnie zaproponowanego przez Komisję. Skrytykowali Radę za te redukcje, argumentując, że ignorują one rzeczywiste potrzeby i szkodzą kluczowym programom, takim jak Erasmus+ i EU4Health. – Na 2026 rok Erasmus+ został obroniony, trochę skorygowany, natomiast zasadnicza zmiana będzie w następnej perspektywie finansowej. Już mamy potwierdzenie, że w perspektywie zaczynającej się po 2027 roku program będzie powiększony o około 50 proc. Nadrobimy w ten sposób zaległości związane z czasem pandemii, z inflacją, ale poprawimy także te wskaźniki, które decydują o kosztach pobytu naszych studentów na rozmaitych uczelniach w całej Europie – mówi agencji Newseria Bogdan Zdrojewski, poseł do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Erasmus plus na lata 2028-2034

Budżet, jaki Komisja Europejska zamierza przeznaczyć na lata 2028–2034, wyniesie niemal 41 mld euro. W latach 2021–2027 było to 26,2 mld euro. Z wyliczeń opublikowanych na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ wynika, że biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne, takie jak inflacja, rzeczywisty wzrost nakładów na program wyniesie około 25 proc.

Nowa perspektywa na lata 2028–2034 zakłada, że program Erasmus+ stanie się filarem strategii unii umiejętności. Komisja Europejska stawia na zacieśnienie współpracy edukacyjnej z krajami kandydującymi i partnerami spoza UE. Rozszerzone zostaną możliwości udziału w projektach w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, wsparcia sportu jako narzędzia integracji i promowania zdrowego stylu życia. Jednym z celów jest też większa inkluzywność, czyli zapewnienie łatwiejszego dostępu do programu osobom z różnych środowisk. – Jestem sprawozdawcą Komisji Kultury, jeżeli chodzi o program Erasmus+. Raport i sprawozdanie przygotowywane będą w połowie przyszłego roku. Do końca czerwca powinniśmy mieć kształt tego sprawozdania, natomiast zaraz potem będą podejmowane najważniejsze decyzje, które już będą wpisane w opinie, czyli powiększenie programu Erasmus+ o około 50 proc., zwiększenie elastyczności tego programu, ale to, co dla mnie jest bardzo ważne, zmniejszenie biurokratyzacji. Dlatego że ten program dla niektórych, krótko mówiąc, jest nieakceptowany ze względu na przeszkody czysto technologiczne czy formalno-biurowe. Nie dla wszystkich on jest łatwo dostępny – mówi Bogdan Zdrojewski. Z programu Erasmus+ do Polski w ramach obecnej perspektywy, na lata 2021–2027, łącznie trafi na dofinansowanie różnych projektów ponad miliard euro. Prawie połowa z tej kwoty to inicjatywy związane ze szkolnictwem wyższym.

REKLAMA

Co to Erasmus+?

Erasmus+ to unijny program wspierający edukację, kształcenie zawodowe, sport i kształtowanie tożsamości europejskiej. Powstał w 2014 roku na bazie europejskich inicjatyw edukacyjnych. Umożliwia uczestnictwo w wymianach międzynarodowych w celu odbycia studiów, kursów, praktyk czy szkoleń. – Dziś mamy w programie Erasmus+ kilka tak zwanych szufladek. Są w nich oczywiście studenci, ale są też nauczyciele, uczelnie wyższe, ale jest nawet uniwersytet trzeciego wieku, szkolnictwo zawodowe, jak również rozmaite programy wspierające młodych badaczy w obszarze nauki – wymienia europoseł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W ramach transnarodowych partnerstw strategicznych Erasmus+ nie tylko wspiera mobilność, ale też promuje wspólne wartości europejskie, zachęca młodzież do angażowania się w demokratyczne życie Starego Kontynentu, przyczynia się do spadku bezrobocia i wzmacnia innowacyjność, np. cyfrową. Uczestniczą w nim 33 państwa. Oprócz krajów członkowskich UE są to: Turcja, Macedonia Północna, Serbia, Norwegia, Islandia i Liechtenstein. – Brexit nam trochę namieszał, odeszła Wielka Brytania, przedłużyliśmy jej funkcjonowanie jeszcze o dwa lata, ale ten czas się zakończył. Mam dobrą informację: wiele wskazuje na to, że za 1,5 roku Wielka Brytania wróci do programu Erasmus+, w innym kształcie, w innym charakterze, ale wróci – informuje Bogdan Zdrojewski.

Sofia Corradi inicjatorką akademickiej wymiany międzynarodowej

Inicjatorką międzynarodowej wymiany akademickiej była zmarła w październiku 2025 roku Sofia Corradi. Wykładowczyni pedagogiki na Uniwersytecie Roma Tre i doradczyni stowarzyszenia rektorów krajowych uniwersytetów już w 1969 roku zainicjowała projekt zakładający możliwość czasowego studiowania na uczelni w innym kraju. Nad tą ideą pochyliła się Wspólnota Europejska, która ostatecznie w 1987 roku uruchomiła program pod nazwą Erasmus, nawiązującą do jednego z czołowych humanistów epoki odrodzenia, holenderskiego filozofa Erazma z Rotterdamu.

Początkowo system wymiany obejmował wyłącznie szkoły wyższe. Jego ideą było finansowanie studentom wyjazdów na studia do innego kraju na określony czas oraz współpraca między uczelniami w zakresie opracowywania programów nauczania i mobilności kadry akademickiej. W pierwszym roku istnienia programu wzięło w nim udział 3,2 tys. osób z 11 państw.

Dla samej twórczyni tego programu to była absolutna eksplozja. Erasmus zaczynał się od prostej wymiany, od możliwości zapewnienia podróżowania po Europie pomiędzy rozmaitymi uczelniami. Dziś to jest w pewnym sensie fabryka, gigantyczne przedsięwzięcie, które nie tylko urosło pod względem budżetu, ale też pod względem dorobku – mówi Bogdan Zdrojewski.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Młodzież coraz częściej łączy edukację z pracą. To pomaga uczniom i studentom uzyskać stabilność finansową
Młodzież coraz częściej łączy edukację z pracą. To pomaga uczniom i studentom uzyskać stabilność finansową
Mniejsza liczba studentów zagranicznych w Polsce – to efekt eliminacji nieprawidłowości w systemie wizowym
Mniejsza liczba studentów zagranicznych w Polsce – to efekt eliminacji nieprawidłowości w systemie wizowym
Studenci i przedsiębiorczość: jak młodzi ludzie łączą naukę z pierwszym doświadczeniem biznesowym
Studenci i przedsiębiorczość: jak młodzi ludzie łączą naukę z pierwszym doświadczeniem biznesowym
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Czy Wielka Brytania wróci do Erasmusa? Erasmus plus na lata 2028-2034
11 lut 2026

W październiku 2025 r. zmarła inicjatorka akademickiej wymiany międzynarodowej Sofia Corradi. Jakie są plany na Erasmus plus na lata 2028-2034? Czy jest szansa, że Wielka Brytania wróci do Erasmusa w najbliższym czasie?
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
10 lut 2026

Rząd pracuje nad przepisami dotyczącymi wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Projekt rozporządzenia zakłada nowe, wyższe o 20% maksymalne kwoty dotacji celowej.
Stres egzaminacyjny: Kiedy staje się problemem? Ekspert wyjaśnia
10 lut 2026

Stres podczas sesji egzaminacyjnej jest naturalną reakcją organizmu na kumulację wymagań. Problem zaczyna się wtedy, gdy utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna wpływać na samopoczucie, koncentrację oraz relację z otoczeniem – oceniła dr Katarzyna Karłowicz-Bodalska.
Barbara Nowacka: Decyzja o obowiązkowej edukacji zdrowotnej już w marcu
10 lut 2026

Decyzja w sprawie obowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkołach zapadnie do końca marca - zakłada minister Barbara Nowacka. Zachowanie tego terminu jest konieczne, aby dyrektorzy szkół mogli zatrudnić nauczycieli, a ci mieli czas się przygotować. Czy edukacja zdrowotna będzie zawierała komponent zdrowia seksualnego?

REKLAMA

Studenci i przedsiębiorczość: jak młodzi ludzie łączą naukę z pierwszym doświadczeniem biznesowym
10 lut 2026

Rynek pracy zmienia się na naszych oczach. Automatyzacja, rozwój sztucznej inteligencji i globalizacja sprawiają, że tradycyjny model kariery, oparty na dyplomie i stopniowym awansie w strukturach organizacji, coraz częściej rozmija się z rzeczywistością. Studenci doskonale to widzą, a odpowiedzią na potrzeby rynku pracy mogą być działania, które pozwolą młodym budować realną przewagę jeszcze w trakcie studiów. Jednym z programów funkcjonujących na styku edukacji i biznesu jest Southwestern Advantage - inicjatywa łącząca wakacyjną pracę w USA z praktyczną szkołą przedsiębiorczości.
Twoje dziecko spędza czas z telefonem? Ekspert ostrzega przed niewidzialnym zagrożeniem
10 lut 2026

Smartfon w rękach dziecka jako sposób na uspokojenie lub nudę zwiększa ryzyko problemów z uwagą i uzależnień behawioralnych w przyszłości – powiedziała PAP dr Magdalena Rowicka. We wtorek przypada Dzień Bezpiecznego Internetu.
Czy dane personalne nauczyciela są informacją publiczną?
09 lut 2026

WSA w Szczecinie: Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować, jakich przedmiotów uczy nauczyciel. Niejednoznaczna pozostaje kwestia udostępnienia danych personalnych, takich jak imię i nazwisko pracownika.
Symboliczne wynagrodzenia dla członków KKE to już przeszłość? Resort nauki proponuje podwyżki
09 lut 2026

Resort nauki planuje od 1 kwietnia tego roku podwyższenie wynagrodzeń dla członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych. Od lat niezmieniane wynagrodzenia utrudniają nabór ekspertów do tych gremiów.

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 r. 4 pensje za 45 lat pracy. Nauczyciele z nową nagrodą, ale nie wszyscy
09 lut 2026

Na początku tego roku weszły w życie korzystne dla nauczycieli zasady przyznawania nagród jubileuszowych. Nie objęły one jednak wszystkich nauczycieli, ponieważ prawo nie zadziałało wstecz. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje kolejne zmiany?
To nie dyskryminacja, to jasne i obiektywne kryterium. Nauczyciele nie dostaną pieniędzy, o które od kilku tygodni wnioskują
10 lut 2026

Od stycznia 2026 r. regulacje dotyczące nagród jubileuszowych dla nauczycieli zostały znowelizowane. Przewidziano nową nagrodę za 45 lat pracy i zmieniono stawkę za osiągnięcie stażu 40 lat. Dlaczego więc wokół tych zmian na lepsze jest tyle negatywnych emocji?
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA