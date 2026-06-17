Sztuczna inteligencja w szkołach. Premier kieruje ważny apel do młodych

Premier Donald Tusk podkreślił w środę, że musimy być wyczuleni na to, aby utrzymać swoją autonomię i suwerenność wobec coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi, w tym sztucznej inteligencji. Zaapelował, by nie lekceważyć związanych z nią zagrożeń i uczyć się mądrego wykorzystania AI.

Premier Tusk, wraz z ministrą edukacji Barbarą Nowacką i wiceministrem cyfryzacji Pawłem Olszewskim, uczestniczył w wydarzeniu „Sztuczna inteligencja w edukacji - inwestycje i perspektywy” zorganizowanym w środę w kancelarii premiera.

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Szef rządu zwrócił się do zebranych na sali licealistów. Zauważył m.in., że sztuczna inteligencja już w tej chwili towarzyszy im w codziennym życiu, a tempo rozwoju najnowocześniejszych technologii jest bardzo szybkie.

Zagrożenia związane z rozwojem AI i manipulacją

Nawiązał też do zagrożeń z tym związanych. - Wiecie co najmniej równie dobrze jak ja, że te najnowocześniejsze narzędzia mogą być też instrumentem do manipulowania wyobraźnią - powiedział premier. - Dla mnie bardzo ważne jest, żebyście wszyscy, w sposób bardzo poważny i przemyślany, nauczyli się korzystać z tych narzędzi i żebyście im się nie poddali - dodał.

Jak mówił, „słyszeliśmy z analizy tych, którzy są najbardziej kreatywnymi twórcami i użytkownikami tych narzędzi, że sztuczna inteligencja już się z autonomizowała, że ma już kaprysy, obraża się, potrafi zrobić krzywdę”.

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- Najważniejszym zadaniem dla waszego pokolenia będzie w związku z tym nie lekceważyć tego zagrożenia - ono na pewno jest - ale mieć takie właśnie poczucie suwerenności wobec narzędzi, których używacie - zwrócił się do młodych.

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Szef rządu podkreślił, że „musimy być wyczuleni na to, aby utrzymać swoją autonomię i suwerenność wobec coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi, w tym sztucznej inteligencji”. - I na to liczę - podkreślił.

Zwracając się do nauczycieli i organizatorów projektu zaznaczył, by „uczyli się mądrego stosowania tego narzędzia, żeby częścią tej edukacji (…) było także uczenie ludzi niezależności, autonomii, suwerenności wobec takich narzędzi jak sztuczna inteligencja”. - To wy macie nią rządzić, nie ona wami - podsumował Tusk.

Stanowisko Ministerstwa Edukacji o cyfrowej rewolucji

Ministra edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że „przed nami realnie wielka cyfrowa rewolucja”. - Dzieje się na całym świecie, dzieje się też również w szkołach. Paradoksalnie, na czele tej rewolucji, żeby ona się udała, stoją nauczycielki i nauczyciele, bo to oni będą wdrażali zmiany – dodała.

Jak oceniła, aby „nasz świat pozostał takim, jakim jest, światem, w którym najważniejszy jest człowiek”, to „bardzo wiele rzeczy będzie musiało się zmienić w edukacji” - I na tę zmianę jesteśmy gotowi od strony technologicznej - zapewniła.

Jednym z najważniejszych wyzwań - dodała - jest przyszłość rynku pracy. Zaznaczyła, że na zmianę trzeba być przygotowanym sprzętowo, ale i mentalnie.

- To, co może dać wam szkoła, to nie dodatkowe kwalifikacje, byście lepiej okiełznali sztuczną inteligencję w tym czy innym zawodzie, ale możliwości, żebyście w ogóle umieli ją okiełznać i umiejętności, żeby ludzie pozostali ludźmi, ze wszystkimi naszymi słabymi, ale i mocnymi stronami - podkreśliła.

Reforma edukacji „Reforma26. Kompas Jutra”

Dlatego - dodała - w ramach reformy programowej „Reforma26. Kompas Jutra”, której „pracownie są tylko elementem składowym”, stawia się na takie kompetencje jak sprawczość, krytyczne myślenie, czytanie ze zrozumieniem i reagowanie, ale również na bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo ludzi.

Wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski podkreślił, że środowe spotkanie podsumowujące projekt cyfryzacyjny jest spotkaniem początkowym. - Nadal będziemy inwestowali, szkolili i współpracowali - zapowiedział.

Organizatorzy wydarzenia zaznaczyli, że „sztuczna inteligencja staje się stałym elementem edukacji – korzystają z niej uczniowie i nauczyciele, a państwo inwestuje w rozwój infrastruktury i kompetencji cyfrowych”.

Poinformowali, że do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju trafi 12 tys. zestawów laboratoriów sztucznej inteligencji - dostawy sprzętu do szkół już się rozpoczęły, zakończą się w drugiej połowie lipca. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy na zakup laboratoriów 1,86 mld zł ze środków KPO i budżetu państwa.

Laboratoria AI to jeden z elementów cyfryzacji polskiej szkoły zapowiadanej przez MEN. Jak mówiła w 2025 r. wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer, pracownie AI będą wyposażone w sprzęt i oprogramowanie, które nie tylko pozwala wykorzystać sztuczną inteligencję do nauczania wielu przedmiotów, ale także „pozwala młodym ludziom zrozumieć, jak sztuczna inteligencja może w przyszłości wpłynąć na świat i nauczyć się jej zanim ona będzie realnie potrzebna masowo w pracy”.