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Teraz Polska Turystyka – konkurs na najlepszą pracę magisterską. 18000,00 zł do wygrania

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17 czerwca 2026, 15:39
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
turystyka absolwenci praca magisterska konkurs
Teraz Polska Turystyka – konkurs na najlepszą pracę magisterską. 18000,00 zł do wygrania
ShutterStock

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Do 15 października 2026 roku trwa nabór prac do Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską „Teraz Polska Turystyka”. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne, a ich pula w tym roku wynosi 18000,00 złotych.

Konkurs Teraz Polska Turystyka po raz piąty

Polska Organizacja Turystyczna oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, ogłosiły nabór zgłoszeń do V edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską „Teraz Polska Turystyka”. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci wyższych uczelni, którzy w swoich pracach magisterskich skupili się na zagadnieniach związanych z szeroko pojętą turystyką, niezależnie od ukończonego kierunku studiów.

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Celem konkursu jest wspieranie młodych, utalentowanych osób, które wybrały turystykę jako swoją ścieżkę edukacji i kariery zawodowej, a także promowanie absolwentów wyróżniających się pasją oraz głęboką wiedzą o turystyce.

Zgłoszenie pracy magisterskiej do konkursu

Konkurs dotyczy prac magisterskich z zakresu turystyki. Ich tematyka musi zawierać się w zagadnieniach związanych z rozwojem, zarządzaniem i marketingiem w sferze turystyki krajowej oraz zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski.

W celu zgłoszenia pracy magisterskiej do konkursu należy zarejestrować się w dedykowanej aplikacji i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Nabór prac trwa do dnia 15 października 2026 roku włącznie.

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Nagrody do zdobycia w konkursie

Na autorów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne. Ich pula w tym roku wynosi 18000,00 złotych.

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Nagrody główne mogą być przyznane w wysokości:

  • 8000,00 złotych za I miejsce,
  • 6000,00 złotych za II miejsce,
  • 4000,00 złotych za III miejsce.

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Źródło: INFOR
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