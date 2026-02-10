REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Studia » Studenci i przedsiębiorczość: jak młodzi ludzie łączą naukę z pierwszym doświadczeniem biznesowym

Studenci i przedsiębiorczość: jak młodzi ludzie łączą naukę z pierwszym doświadczeniem biznesowym

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 lutego 2026, 10:38
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Studenci i przedsiębiorczość: jak młodzi ludzie łączą naukę z pierwszym doświadczeniem biznesowym
Studenci i przedsiębiorczość: jak młodzi ludzie łączą naukę z pierwszym doświadczeniem biznesowym
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Rynek pracy zmienia się na naszych oczach. Automatyzacja, rozwój sztucznej inteligencji i globalizacja sprawiają, że tradycyjny model kariery, oparty na dyplomie i stopniowym awansie w strukturach organizacji, coraz częściej rozmija się z rzeczywistością. Studenci doskonale to widzą, a odpowiedzią na potrzeby rynku pracy mogą być działania, które pozwolą młodym budować realną przewagę jeszcze w trakcie studiów. Jednym z programów funkcjonujących na styku edukacji i biznesu jest Southwestern Advantage - inicjatywa łącząca wakacyjną pracę w USA z praktyczną szkołą przedsiębiorczości.

rozwiń >

Studenci i przedsiębiorczość: jak młodzi ludzie łączą naukę z pierwszym doświadczeniem biznesowym

Jeszcze kilkanaście lat temu główną walutą młodego pracownika był dyplom, najlepiej ten z prestiżowego uniwersytetu. Dziś to wyraźnie za mało. Coraz częściej decydują kompetencje adaptacyjne: umiejętność uczenia się, pracy w zmiennym środowisku, komunikacji, brania odpowiedzialności i samodzielnego działania. Teraz przewagę budują nie tytuły, lecz postawy. Z tego powodu rośnie znaczenie inicjatyw, które wykraczają poza klasyczny model stażu czy pracy sezonowej. Studencka praca, jeszcze dwie dekady temu, kojarzyła się głównie z dorywczym zajęciem w kawiarni, call center albo na magazynie. Starsi pamiętają też roznoszenie ulotek. Dziś coraz więcej młodych ludzi szuka czegoś więcej niż wypłaty na koniec miesiąca. Chcą doświadczeń, kompetencji i realnego sprawdzianu siebie. Studenci coraz rzadziej pytają wyłącznie o to „gdzie można dorobić”. Częściej interesuje ich, gdzie mogą sprawdzić siebie w realnych warunkach biznesowych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Southwestern Advantage odpowiada właśnie na tę potrzebę. Program, realizowany od dziesięcioleci w Stanach Zjednoczonych, daje studentom możliwość prowadzenia własnej działalności sprzedażowej w okresie letnim. Nie wchodzą oni w gotową strukturę etatu. Funkcjonują raczej jak mikroprzedsiębiorcy, czyli odpowiadają za organizację pracy, relacje z klientami, logistykę oraz wynik finansowy. „To był pierwszy moment w życiu, kiedy naprawdę poczułam, że mój wynik zależy ode mnie, a nie od grafiku czy przełożonego” - mówi Ilona Savik, była uczestniczka programu.

Model oparty na odpowiedzialności, nie na etacie

Od strony organizacyjnej Southwestern Advantage wyraźnie różni się od popularnych programów typu Work & Travel. Rekrutacja obejmuje rozmowy kwalifikacyjne, ocenę predyspozycji i cykl intensywnych szkoleń przygotowawczych. Na miejscu uczestnicy działają w wyznaczonych regionach, pod opieką menedżerów, ale bez codziennej kontroli znanej z tradycyjnej pracy. Ten model coraz lepiej pasuje do realiów współczesnej gospodarki, w której rośnie znaczenie zarządzania projektami, pracy zadaniowej i samozarządzania. Studenci funkcjonują w środowisku, gdzie nie ma gotowego planu dnia ani listy obowiązków do „odhaczenia”. To oni muszą wyznaczać cele, planować działania i rozliczać się z efektów.

„Pierwsze tygodnie były bardzo intensywne. Nowa kultura, obcy język, setki rozmów dziennie i szybka weryfikacja skuteczności” - przyznaje Savik. „Dopiero po czasie zobaczyłam, że to nie jest zwykła sprzedaż. To kuźnia przedsiębiorczości.”. Z punktu widzenia ekonomii kluczowe jest to, że uczestnicy działają w warunkach realnego ryzyka. Ich przychód zależy od efektywności, jakości relacji z klientami i konsekwencji w realizacji celów. Program w kontrolowany sposób odtwarza mechanizmy rynkowe, z którymi później mierzą się przedsiębiorcy i menedżerowie.

Pierwsze decyzje biznesowe jeszcze przed dyplomem

Charakterystyczną cechą programu jest pełna odpowiedzialność za operacyjne aspekty codzienności: budżet, koszty życia, planowanie pracy i wynik finansowy. To szybkie zderzenie z konsekwencjami własnych decyzji. „Nagle okazało się, że to ja odpowiadam za swoją płynność finansową, logistykę i efektywność. To bardzo szybko porządkuje myślenie” - mówi Ilona Savik. „Po powrocie na studia zupełnie inaczej podchodziłam do nauki. Zaczęłam traktować ją, jak inwestycję.”

REKLAMA

Dla wielu absolwentów SWA to pierwszy kontakt z realną ekonomią w skali mikro: przychodem, kosztem, marżą, planowaniem i optymalizacją działań. To doświadczenie często wpływa na dalsze decyzje, zarówno edukacyjne, jak i zawodowe. W programie biorą udział studenci bardzo różnych kierunków: od ekonomii i zarządzania, przez inżynierię, po nauki społeczne. O sukcesie rzadko decyduje profil studiów. Znacznie częściej gotowość do samodzielności i pracy w warunkach dużej odpowiedzialności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kompetencje horyzontalne jako realna wartość rynkowa

Choć aktywność uczestników koncentruje się wokół sprzedaży, kluczową wartością programu pozostają kompetencje, które mają zastosowanie w niemal każdej branży. Na pierwszy plan wysuwa się odporność psychiczna. Codzienna praca w terenie oznacza częste odmowy, presję wyniku i konieczność szybkiego odnawiania motywacji. To praktyczna szkoła radzenia sobie z porażką. Drugim filarem jest samozarządzanie, czyli planowanie, ustalanie priorytetów, kontrola realizacji celów. Brak stałego nadzoru sprawia, że uczestnicy muszą wypracować własne mechanizmy dyscypliny.

Ogromne znaczenie ma również komunikacja interpersonalna. Praca z klientami o różnym profilu społecznym i kulturowym rozwija umiejętność słuchania, diagnozowania potrzeb i budowania relacji opartych na zaufaniu. „Po tym programie zupełnie inaczej rozmawiam z ludźmi. Nauczyłam się słuchać, a nie tylko mówić” - podkreśla Ilona Savik. „Dziś to podstawa mojej pracy z zespołem i klientami”. Uczestnicy zdobywają też praktyczne doświadczenie w zarządzaniu finansami, takie jak planowanie wydatków, analiza rentowności i podejmowanie decyzji w warunkach niepewnych przychodów.

Przedsiębiorczość jako fundament na start

Współczesna przedsiębiorczość coraz rzadziej oznacza wyłącznie prowadzenie firmy. Częściej rozumiana jest jako zdolność do dostrzegania okazji, organizowania zasobów i tworzenia wartości w zmiennym otoczeniu. Programy takie jak Southwestern Advantage rozwijają właśnie ten typ myślenia. Uczestnicy uczą się podejmowania decyzji bez pełnych danych, pracy na celach i ponoszenia konsekwencji swoich wyborów. „Najważniejsze było nauczyć się ruszać mimo niepewności. W biznesie rzadko ma się komfort kompletnej wiedzy” - mówi Savik. Z perspektywy gospodarki są to kompetencje kluczowe, ponieważ zwiększają mobilność zawodową, sprzyjają innowacyjności i wzmacniają odporność rynku pracy.

Dlaczego ten model wciąż przyciąga młodych?

Southwestern Advantage pozostaje atrakcyjny, ponieważ odpowiada na bardzo konkretną potrzebę młodego pokolenia: zdobycia realnego doświadczenia ekonomicznego jeszcze w trakcie studiów. Program nie obiecuje łatwego zarobku ani bezpiecznego schematu. Oferuje środowisko testowe, w którym można w praktyce sprawdzić swoje predyspozycje, zbudować kompetencje i kapitał osobisty. Coraz więcej młodych ludzi pyta dziś nie tylko „gdzie znajdę pracę?”, ale „jak chcę pracować i co potrafię wnieść?”. W tym sensie programy rozwijające przedsiębiorcze myślenie stają się istotnym elementem nowego ekosystemu edukacji i rynku pracy. Dla jednych Southwestern Advantage pozostaje intensywną przygodą studencką. Dla innych staje się pierwszym etapem świadomie budowanej drogi zawodowej, opartej nie na stanowiskach, a na kompetencjach i odpowiedzialności.

Źródło: więcej informacji o programie na stronie: https://southwesternadvantage.eu/pl. Southwestern Advantage jest firmą wydawniczą i szkoleniową działającą od ponad 150 lat, jej siedziba znajduje się w Nashville, w stanie Tennessee. Southwestern Advantage od wielu lat kieruje międzynarodowym programem typu work&travel, którego misją jest bycie najlepszą organizacją na świecie pomagającą ludziom rozwijać umiejętności i charakter, których potrzebują, aby osiągnąć swoje cele w życiu. Celem SWA jest kształcenie przedsiębiorców oraz wspieranie studentów w budowaniu niezależności finansowej – każdy uczestnik programu bierze udział w profesjonalnych szkoleniach oraz ma zapewnioną opiekę mentorską, dzięki czemu podczas kilku wakacyjnych miesięcy jest w stanie wygenerować realny przychód. Od 2012 roku SWA działa również w Polsce, a z sezonu na sezon zainteresowanie programem rośnie.

Powiązane
Siła wyższa 2026 r. W tych sytuacjach pracodawca ma obowiązek zwolnić Cię z pracy. Warunki 2026
Siła wyższa 2026 r. W tych sytuacjach pracodawca ma obowiązek zwolnić Cię z pracy. Warunki 2026
Tłusty Czwartek. Czy pracodawca zbada nadwagę, cukrzycę i nadciśnienie pracownika?
Tłusty Czwartek. Czy pracodawca zbada nadwagę, cukrzycę i nadciśnienie pracownika?
14 lutego 2026 świętem państwowym i dniem wolnym od pracy? Tak i nie. Prezydent podpisał ustawę już rok temu, ale jak w 2026? I co z 13 lutego - piątek?
14 lutego 2026 świętem państwowym i dniem wolnym od pracy? Tak i nie. Prezydent podpisał ustawę już rok temu, ale jak w 2026? I co z 13 lutego - piątek?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Barbara Nowacka: Decyzja o obowiązkowej edukacji zdrowotnej już w marcu
10 lut 2026

Decyzja w sprawie obowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkołach zapadnie do końca marca - zakłada minister Barbara Nowacka. Zachowanie tego terminu jest konieczne, aby dyrektorzy szkół mogli zatrudnić nauczycieli, a ci mieli czas się przygotować. Czy edukacja zdrowotna będzie zawierała komponent zdrowia seksualnego?
Studenci i przedsiębiorczość: jak młodzi ludzie łączą naukę z pierwszym doświadczeniem biznesowym
10 lut 2026

Rynek pracy zmienia się na naszych oczach. Automatyzacja, rozwój sztucznej inteligencji i globalizacja sprawiają, że tradycyjny model kariery, oparty na dyplomie i stopniowym awansie w strukturach organizacji, coraz częściej rozmija się z rzeczywistością. Studenci doskonale to widzą, a odpowiedzią na potrzeby rynku pracy mogą być działania, które pozwolą młodym budować realną przewagę jeszcze w trakcie studiów. Jednym z programów funkcjonujących na styku edukacji i biznesu jest Southwestern Advantage - inicjatywa łącząca wakacyjną pracę w USA z praktyczną szkołą przedsiębiorczości.
Twoje dziecko spędza czas z telefonem? Ekspert ostrzega przed niewidzialnym zagrożeniem
10 lut 2026

Smartfon w rękach dziecka jako sposób na uspokojenie lub nudę zwiększa ryzyko problemów z uwagą i uzależnień behawioralnych w przyszłości – powiedziała PAP dr Magdalena Rowicka. We wtorek przypada Dzień Bezpiecznego Internetu.
Czy dane personalne nauczyciela są informacją publiczną?
09 lut 2026

WSA w Szczecinie: Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować, jakich przedmiotów uczy nauczyciel. Niejednoznaczna pozostaje kwestia udostępnienia danych personalnych, takich jak imię i nazwisko pracownika.

REKLAMA

Symboliczne wynagrodzenia dla członków KKE to już przeszłość? Resort nauki proponuje podwyżki
09 lut 2026

Resort nauki planuje od 1 kwietnia tego roku podwyższenie wynagrodzeń dla członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych. Od lat niezmieniane wynagrodzenia utrudniają nabór ekspertów do tych gremiów.
Od 1 stycznia 2026 r. 4 pensje za 45 lat pracy. Nauczyciele z nową nagrodą, ale nie wszyscy
09 lut 2026

Na początku tego roku weszły w życie korzystne dla nauczycieli zasady przyznawania nagród jubileuszowych. Nie objęły one jednak wszystkich nauczycieli, ponieważ prawo nie zadziałało wstecz. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje kolejne zmiany?
To nie dyskryminacja, to jasne i obiektywne kryterium. Nauczyciele nie dostaną pieniędzy, o które od kilku tygodni wnioskują
10 lut 2026

Od stycznia 2026 r. regulacje dotyczące nagród jubileuszowych dla nauczycieli zostały znowelizowane. Przewidziano nową nagrodę za 45 lat pracy i zmieniono stawkę za osiągnięcie stażu 40 lat. Dlaczego więc wokół tych zmian na lepsze jest tyle negatywnych emocji?
Bullying w polskich szkołach to problem. Aż 30 proc. dzieci pada ofiarą przemocy rówieśniczej
09 lut 2026

Codziennie w polskich szkołach jedno dziecko doświadcza wykluczenia, drwin czy zastraszania ze strony rówieśników. Z badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że blisko 30% uczniów w wieku 11–15 lat przyznaje, że padło ofiarą przemocy rówieśniczej w badanym okresie. Dla młodych ludzi takie sytuacje zostawiają trwały ślad – emocjonalny, społeczny, a czasem także w funkcjonowaniu szkolnym.

REKLAMA

Lubnauer o stwierdzeniu nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
08 lut 2026

Nadanie stopnia awansu zawodowego następuje w formie decyzji administracyjnej. Jeśli decyzja administracyjna (akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela) została wydana z rażącym naruszeniem prawa, to możliwe jest stwierdzenie jej nieważności.
Tych zmian w szkołach jednak nie będzie. MEN wycofało się z zapowiadanego zaostrzenia zasad
06 lut 2026

Resort edukacji wycofał się z zapowiadanego wcześniej zaostrzenia zasad dotyczących usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkołach. Na początku mówiło się o dezorganizacji pracy na lekcjach, jednak po konsultacjach z środowiskiem oświatowym okazało się, że to jednak nie jest istotny problem polskich szkół.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA