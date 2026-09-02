Świadczenie Dobry Start to wsparcie przyznawane raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia, a na dziecko niepełnosprawne, do ukończenia przez nie 24. roku życia. Czy rodzice dzieci, które rozpoczęły w tym roku zerówkę również mają szansę na takie świadczenie?

Świadczenie Dobry Start - ile można dostać

W ramach programu Dobry Start uczeń rozpoczynający rok szkolny otrzymuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód w danej rodzinie.

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Świadczenie Dobry Start - jak się ubiegać

Wsparcie w ramach programu otrzymuje się na wniosek. Może go złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). O świadczenie mogą się również ubiegać osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej), jak również osoby, którym sąd powierzył sprawowanie tzw. bieżącej pieczy nad dzieckiem.

Wnioski przyjmuje, rozpatruje i wypłaca świadczenie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Można je składać wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się na wskazane konto bankowe. Nie ma możliwości wypłaty w gotówce.

Wnioski drogą online można składać od 1 lipca do 30 listopada przez:

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portal PUE/eZUS lub aplikację mobilną mZUS

portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.gov.pl,

bankowość elektroniczną.

Kiedy rodzice otrzymają wypłaty na konto? Jeśli wniosek został złożony w lipcu lub sierpniu, to wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września. W przypadku złożenia w wniosku w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), świadczenie trafi na konto w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

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Czy dziecko w zerówce otrzyma świadczenie Dobry Start?

Nie, na dziecko uczęszczające do przedszkola oraz dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. zerówkę (w przedszkolu lub szkole) świadczenie Dobry Start nie przysługuje. Program nie obejmuje również studentów.