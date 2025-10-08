REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » „Rówieśnicy” – nowy program, który może zatrzymać falę przemocy w szkołach

„Rówieśnicy” – nowy program, który może zatrzymać falę przemocy w szkołach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 października 2025, 15:20
Katarzyna Kania
Prawnik
klasa, szkoła, pusta klasa
„Rówieśnicy” – nowy program, który może zatrzymać falę przemocy w szkołach
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Eksperci alarmują, że aż 66% polskich nastolatków doświadcza przemocy ze strony rówieśników – zarówno fizycznej, jak i psychicznej, w tym również w przestrzeni internetowej. To zjawisko ma poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego młodzieży, prowadząc m.in. do obniżonego poczucia własnej wartości, izolacji społecznej, a w skrajnych przypadkach nawet do prób samobójczych.

Do końca listopada 2025 r. szkoły w całej Polsce mogą zgłaszać się do nowatorskiego programu profilaktycznego „Rówieśnicy”, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej – zarówno offline, jak i w sieci. Inicjatywa, stworzona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) przy współpracy z psychologami, pedagogami i ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa, ma dotrzeć do młodzieży w wieku 13–16 lat i realnie wpłynąć na poprawę relacji między uczniami. Program profilaktyczny „Rówieśnicy”, który poprzez edukację i budowanie relacji ma realnie przeciwdziałać przemocy w szkołach. Inicjatywa skupia się na wzmacnianiu empatii, odpowiedzialności i kompetencji cyfrowych wśród młodzieży oraz na wsparciu nauczycieli w prowadzeniu trudnych, ale potrzebnych rozmów.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Skala problemu jest ogromna

Z danych zebranych przez Fundację wynika, że aż 66% polskich nastolatków doświadcza różnego rodzaju przemocy ze strony rówieśników – od popychania i wyzwisk, przez wykluczanie społeczne, po cyberprzemoc.

– „Skala problemu jest ogromna, a jego konsekwencje poważne – od pogorszenia zdrowia psychicznego, przez izolację społeczną, aż po zachowania autodestrukcyjne” – alarmuje Fundacja w oficjalnym komunikacie.

To niepokojące statystyki, które znajdują odzwierciedlenie w rosnącej liczbie przypadków depresji, lęków czy samookaleczeń wśród młodzieży. Dlatego program „Rówieśnicy” ma działać nie tylko prewencyjnie, ale i edukacyjnie.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Co zawiera program „Rówieśnicy”?

Program skierowany jest do uczniów klas 7–8 szkół podstawowych oraz klas 1–2 szkół ponadpodstawowych. Składa się z kompleksowego zestawu narzędzi, które wspierają nauczycieli i uczniów w zrozumieniu zjawiska przemocy i w budowaniu bezpiecznego środowiska szkolnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W ramach udziału szkoły otrzymują:

  • Mini-serial edukacyjny „#SPOTTED” – produkcja oparta na sytuacjach znanych młodzieży, pokazująca różne oblicza przemocy;
  • Komplet 10 scenariuszy lekcji – obejmujących m.in. empatię, samokontrolę, bezpieczeństwo cyfrowe, ochronę prywatności i umiejętność przyjmowania perspektywy innych.
  • Podręcznik dla nauczycieli – praktyczny przewodnik po realizacji zajęć.
  • Dostęp do szkoleń online – bezpłatne warsztaty dla kadry pedagogicznej.
  • Narzędzia diagnostyczne – pomocne w badaniu sytuacji w klasie i diagnozowaniu skali problemu w danej placówce.

Materiały zostały wcześniej przetestowane w pilotażach z udziałem nauczycieli i nauczycielek z całej Polski, dzięki czemu ich skuteczność i dostosowanie do realiów szkolnych są potwierdzone praktyką.

Edukacja i Relacje to podstawa bezpieczniejszej szkoły

Jednym z najważniejszych elementów programu jest nauka budowania pozytywnych relacji wśród uczniów. Zajęcia mają na celu nie tylko uświadamianie, czym jest przemoc, ale też rozwijanie umiejętności rozpoznawania emocji, reagowania na trudne sytuacje oraz wspierania osób doświadczających wykluczenia.

Nie bez znaczenia jest również bezpieczeństwo w internecie – temat niezwykle aktualny, biorąc pod uwagę skalę cyberprzemocy. Program „Rówieśnicy” uczy młodych ludzi, jak chronić swoją prywatność, reagować na hejt oraz korzystać z sieci w sposób odpowiedzialny i kreatywny.

Jak zgłosić szkołę?

Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać swój udział do 30 listopada 2025 r. za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Liczba miejsc jest ograniczona, a udział w programie jest bezpłatny.

Program „Rówieśnicy” to jedna z najbardziej kompleksowych i aktualnych odpowiedzi na rosnący problem przemocy rówieśniczej w Polsce. Dzięki połączeniu teorii z praktyką, nowoczesnym narzędziom i wsparciu ekspertów, szkoły mogą skutecznie działać na rzecz budowania bezpiecznego środowiska dla wszystkich uczniów.

Powiązane
Prawie połowa polskich rodziców boi się, że ich dziecko będzie ofiarą przemocy w szkole
Prawie połowa polskich rodziców boi się, że ich dziecko będzie ofiarą przemocy w szkole
Szkoła dla niepełnosprawnego dziecka. Kto decyduje? Gmina czy rodzic?
Szkoła dla niepełnosprawnego dziecka. Kto decyduje? Gmina czy rodzic?
Dlaczego twoja szkoła może potrzebować asystenta międzykulturowego? Sprawdź, jak ubiegać się o dotację
Dlaczego twoja szkoła może potrzebować asystenta międzykulturowego? Sprawdź, jak ubiegać się o dotację
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
„Rówieśnicy” – nowy program, który może zatrzymać falę przemocy w szkołach
08 paź 2025

Eksperci alarmują, że aż 66% polskich nastolatków doświadcza przemocy ze strony rówieśników – zarówno fizycznej, jak i psychicznej, w tym również w przestrzeni internetowej. To zjawisko ma poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego młodzieży, prowadząc m.in. do obniżonego poczucia własnej wartości, izolacji społecznej, a w skrajnych przypadkach nawet do prób samobójczych.
Dzień Nauczyciela 2025 – jest nowe wsparcie od MEN dla nauczycieli
08 paź 2025

Dzień Nauczyciela, a właściwie Dzień Edukacji Narodowej, w Polsce obchodzony jest zawsze tego samego dnia – 14 października. W tym roku święto to wypada w najbliższy wtorek. Na co mogą liczyć nauczyciele w tym dniu? Okazuje się, że rząd już teraz przygotował dla nich całkiem nowe wsparcie, chociaż trudno ocenić, czy akurat na taki rodzaj wsparcia nauczyciele liczyli.
Żelazny kapitał na pokolenia
08 paź 2025

Rozmowa z dr Sylwią Hałas-Dej, prorektorką ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, prezeską Fundacji Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego, o roli uczelni wyższych w kształtowaniu kadr przyszłości i innowacyjnym rozwiązaniu w budowaniu trwałego partnerstwa nauki z biznesem.
Ruszyła IV edycja programu „Edukacja z wojskiem” – wojsko ponownie w polskich szkołach
08 paź 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, ogłosiło rozpoczęcie naboru do czwartej edycji ogólnopolskiego programu „Edukacja z wojskiem”. To strategiczne przedsięwzięcie łączy elementy edukacji obywatelskiej, proobronnej oraz wychowania patriotycznego, odpowiadając na współczesne potrzeby młodego pokolenia.

REKLAMA

Ferie zimowe po nowemu. Wprowadzili wielkie zmiany w turnusach dla poszczególnych województw
08 paź 2025

To już prawdziwa rewolucja w szkole. Od września nie tylko zmienił się program nauczania. Ministerstwo od edukacji zabrało się za porządkowanie terminów zimowych ferii. Turnusów będzie mniej. Dlaczego resort dokonuje takiego przewrotu? Czym to się może skończyć dla miejscowości turystycznych?
AI w szkole: uczy szybciej i się nie męczy. Czy nauczyciel przyszłości będzie mentorem, a nie wykładowcą?
06 paź 2025

Wyobraźmy sobie ucznia, który w świecie przesyconym bodźcami cyfrowymi i nieustanną presją próbuje odnaleźć własną ścieżkę rozwoju. Jego edukacja coraz rzadziej przypomina tradycyjny model z podręcznikiem, tablicą i lekcją w 20-osobowej klasie, gdzie uwaga nauczyciela siłą rzeczy rozprasza się na wielu uczniów. W efekcie część z nich gubi wątek, a braki nadrabia na korepetycjach, które nierzadko pochłaniają nawet kilkanaście procent domowych budżetów. Nic więc dziwnego, że coraz więcej rodzin ma poczucie, iż szkoła sprowadza się do formalności, a faktyczna nauka odbywa się poza nią. Dlatego tak szybko rośnie znaczenie nowych modeli kształcenia. Edukacja coraz częściej odchodzi od dominacji tradycyjnych lekcji grupowych na żywo, zastępując je elastyczną nauką online - we własnym tempie i z większym naciskiem na ocenianie kształtujące zamiast podsumowującego. Taki model wymaga od uczniów większej samodyscypliny, planowania i odporności psychicznej. To jednak nie słabość, lecz przewaga - bo właśnie te umiejętności OECD w „Learning Compass 2030” oraz UNESCO w raporcie „Futures of Education” wskazują jako kluczowe kompetencje XXI wieku.Właśnie dlatego jednym z najcenniejszych zasobów, jakie można zaoferować młodemu człowiekowi, nie jest kolejna platforma czy aplikacja, lecz człowiek - mentor. To on potrafi dostrzec mocne strony ucznia, wesprzeć go w chwilach kryzysu i zainspirować do sięgania wyżej, niż sam miałby odwagę.
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum to 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4100 złotych brutto
07 paź 2025

Po 50 roku życia ta grupa pracowników ma prawo do szczególnego świadczenia. Jego wysokość zaczyna się od 1800 złotych, a przeciętnie wynosi ponad 4100 złotych. To szczególnie ważne dla osób, które obawiają się o trwałość zatrudnienia. Jednak nie każdy może skorzystać z takiej pomocy.
Edukacja zdrowotna w kryzysie: skąd tak masowe wypisy?
06 paź 2025

Nowy przedmiot „edukacja zdrowotna”, który w roku szkolnym 2025/2026 zajął miejsce wychowania do życia w rodzinie, miał być ważnym krokiem ku poprawie świadomości zdrowotnej młodych ludzi.Jednak już w pierwszych tygodniach funkcjonowania wywołał ogromne kontrowersje. W wielu miastach i regionach uczniowie — lub ich rodzice — masowo składali rezygnacje z udziału w zajęciach. W niektórych szkołach ponadpodstawowych liczba wypisanych przekroczyła 90 procent.

REKLAMA

Rząd zadowolony z programu Aktywny Rodzic. Objął ponad 635 tys. dzieci
06 paź 2025

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała w poniedziałek w Bożkowie (Dolnośląskie), że program Aktywny Rodzic zdał egzamin. Minął rok jego funkcjonowania.
Zastępstwa doraźne w szkołach. Co się zmieniło od 1 września 2025 r.?
06 paź 2025

Od 1 września 2025 r. obowiązują nowe rozwiązania dotyczące doraźnych zastępstw. Czy teraz nie będą organizowane kosztem innych zajęć a nauczyciele otrzymają za nie dodatkowe wynagrodzenie?

REKLAMA