Eksperci alarmują, że aż 66% polskich nastolatków doświadcza przemocy ze strony rówieśników – zarówno fizycznej, jak i psychicznej, w tym również w przestrzeni internetowej. To zjawisko ma poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego młodzieży, prowadząc m.in. do obniżonego poczucia własnej wartości, izolacji społecznej, a w skrajnych przypadkach nawet do prób samobójczych.

Do końca listopada 2025 r. szkoły w całej Polsce mogą zgłaszać się do nowatorskiego programu profilaktycznego „Rówieśnicy”, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej – zarówno offline, jak i w sieci. Inicjatywa, stworzona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) przy współpracy z psychologami, pedagogami i ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa, ma dotrzeć do młodzieży w wieku 13–16 lat i realnie wpłynąć na poprawę relacji między uczniami. Program profilaktyczny „Rówieśnicy”, który poprzez edukację i budowanie relacji ma realnie przeciwdziałać przemocy w szkołach. Inicjatywa skupia się na wzmacnianiu empatii, odpowiedzialności i kompetencji cyfrowych wśród młodzieży oraz na wsparciu nauczycieli w prowadzeniu trudnych, ale potrzebnych rozmów.

Skala problemu jest ogromna

Z danych zebranych przez Fundację wynika, że aż 66% polskich nastolatków doświadcza różnego rodzaju przemocy ze strony rówieśników – od popychania i wyzwisk, przez wykluczanie społeczne, po cyberprzemoc.

– „Skala problemu jest ogromna, a jego konsekwencje poważne – od pogorszenia zdrowia psychicznego, przez izolację społeczną, aż po zachowania autodestrukcyjne” – alarmuje Fundacja w oficjalnym komunikacie.

To niepokojące statystyki, które znajdują odzwierciedlenie w rosnącej liczbie przypadków depresji, lęków czy samookaleczeń wśród młodzieży. Dlatego program „Rówieśnicy” ma działać nie tylko prewencyjnie, ale i edukacyjnie.

Co zawiera program „Rówieśnicy”?

Program skierowany jest do uczniów klas 7–8 szkół podstawowych oraz klas 1–2 szkół ponadpodstawowych. Składa się z kompleksowego zestawu narzędzi, które wspierają nauczycieli i uczniów w zrozumieniu zjawiska przemocy i w budowaniu bezpiecznego środowiska szkolnego.

W ramach udziału szkoły otrzymują:

Mini-serial edukacyjny „#SPOTTED” – produkcja oparta na sytuacjach znanych młodzieży, pokazująca różne oblicza przemocy;

Komplet 10 scenariuszy lekcji – obejmujących m.in. empatię, samokontrolę, bezpieczeństwo cyfrowe, ochronę prywatności i umiejętność przyjmowania perspektywy innych.

Podręcznik dla nauczycieli – praktyczny przewodnik po realizacji zajęć.

Dostęp do szkoleń online – bezpłatne warsztaty dla kadry pedagogicznej.

Narzędzia diagnostyczne – pomocne w badaniu sytuacji w klasie i diagnozowaniu skali problemu w danej placówce.

Materiały zostały wcześniej przetestowane w pilotażach z udziałem nauczycieli i nauczycielek z całej Polski, dzięki czemu ich skuteczność i dostosowanie do realiów szkolnych są potwierdzone praktyką.

Edukacja i Relacje to podstawa bezpieczniejszej szkoły

Jednym z najważniejszych elementów programu jest nauka budowania pozytywnych relacji wśród uczniów. Zajęcia mają na celu nie tylko uświadamianie, czym jest przemoc, ale też rozwijanie umiejętności rozpoznawania emocji, reagowania na trudne sytuacje oraz wspierania osób doświadczających wykluczenia.

Nie bez znaczenia jest również bezpieczeństwo w internecie – temat niezwykle aktualny, biorąc pod uwagę skalę cyberprzemocy. Program „Rówieśnicy” uczy młodych ludzi, jak chronić swoją prywatność, reagować na hejt oraz korzystać z sieci w sposób odpowiedzialny i kreatywny.

Jak zgłosić szkołę?

Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać swój udział do 30 listopada 2025 r. za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Liczba miejsc jest ograniczona, a udział w programie jest bezpłatny.

Program „Rówieśnicy” to jedna z najbardziej kompleksowych i aktualnych odpowiedzi na rosnący problem przemocy rówieśniczej w Polsce. Dzięki połączeniu teorii z praktyką, nowoczesnym narzędziom i wsparciu ekspertów, szkoły mogą skutecznie działać na rzecz budowania bezpiecznego środowiska dla wszystkich uczniów.