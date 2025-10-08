Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, ogłosiło rozpoczęcie naboru do czwartej edycji ogólnopolskiego programu „Edukacja z wojskiem”. To strategiczne przedsięwzięcie łączy elementy edukacji obywatelskiej, proobronnej oraz wychowania patriotycznego, odpowiadając na współczesne potrzeby młodego pokolenia.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym 6 października 2025 roku przez MEN, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą zgłaszać swój udział do 10 października br. Sam program będzie realizowany w dniach od 27 października do 19 grudnia, obejmując swoim zasięgiem placówki edukacyjne z całego kraju.

Bezpieczeństwo, odpowiedzialność, gotowość – cele programu

Celem inicjatywy jest przede wszystkim zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa – zarówno osobistego, jak i zbiorowego. W czasach, gdy społeczeństwa zmagają się z nowymi formami zagrożeń – od katastrof naturalnych, przez cyberataki, aż po potencjalne konflikty zbrojne – edukacja w tym zakresie staje się kluczowa.

Program ma również wymiar obywatelski – jego zadaniem jest kształtowanie postaw odpowiedzialności, empatii, współpracy oraz gotowości do niesienia pomocy innym.

Nowoczesna edukacja przez praktykę

Zajęcia w ramach programu „Edukacja z wojskiem” będą prowadzone przez żołnierzy Wojska Polskiego – nie tylko w salach lekcyjnych, ale także na boiskach i terenach przyszkolnych. Żołnierze, jako instruktorzy i edukatorzy, przekażą wiedzę i umiejętności w sposób dostosowany do wieku oraz możliwości percepcyjnych uczniów.

Formuła zajęć łączy teorię z praktyką. Uczestnicy programu zdobędą wiedzę i umiejętności z następujących obszarów:

rozpoznawanie i interpretacja sygnałów alarmowych,

skuteczne wzywanie pomocy w sytuacjach nagłych,

zasady bezpiecznej ewakuacji i zachowania w czasie zagrożenia,

podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

procedury reagowania na kontakt z niebezpiecznymi lub niezidentyfikowanymi obiektami,

podstawy obrony cywilnej i funkcjonowania służb ratunkowych.

Zajęcia nie tylko zwiększają świadomość uczniów, ale również przygotowują ich do podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach stresowych.

Dla kogo przeznaczony jest program?

Program skierowany jest do uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych – od klas I szkoły podstawowej po klasy maturalne. Zgodnie z założeniami organizacyjnymi, w programie nie uczestniczą uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych, ponieważ w tych grupach wiekowych realizowany jest już przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Dla starszych uczniów szkół ponadpodstawowych przewidziano również dodatkowe elementy programu, takie jak spotkania z weteranami misji zagranicznych Wojska Polskiego. Wydarzenia te organizowane są we współpracy z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa i stanowią wyjątkową okazję do poznania doświadczeń ludzi, którzy pełnili służbę w najtrudniejszych warunkach – w strefach konfliktów zbrojnych oraz misji humanitarnych.

Efekty i skala – program, który realnie działa

Program „Edukacja z wojskiem” nie jest eksperymentem ani pilotażem – to sprawdzony, systematycznie rozwijany projekt edukacyjny o potwierdzonej skuteczności.

W trzech dotychczasowych edycjach:

przeszkolono ponad 200 tysięcy uczennic i uczniów,

zajęcia odbyły się w niemal 7 tysiącach szkół w całym kraju,

setki żołnierzy zostały zaangażowane w realizację zadań edukacyjnych.

Dzięki pozytywnym opiniom dyrektorów szkół, nauczycieli oraz samych uczestników, program zyskał status jednej z najlepiej ocenianych inicjatyw edukacyjnych o charakterze proobronnym w Polsce.

Inwestycja w odporność społeczną i nowoczesny patriotyzm

„Edukacja z wojskiem” to nie tylko przekazywanie wiedzy i umiejętności – to również budowanie postaw. Młodzi ludzie uczą się, czym jest odpowiedzialność za innych, jak działać wspólnie w sytuacjach stresowych oraz jak reagować z rozwagą, a nie paniką.

W świecie pełnym nieprzewidywalnych wydarzeń – od pandemii po kryzysy migracyjne czy konflikty militarne – społeczeństwa potrzebują obywateli świadomych, odważnych i dobrze przygotowanych.

Program wspiera rozwój takiego właśnie pokolenia – nowoczesnych, empatycznych obywateli, którzy są gotowi zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale także nieść pomoc innym.

Nowoczesna edukacja w służbie bezpieczeństwa

Inicjatywa „Edukacja z wojskiem” doskonale wpisuje się w kierunki rozwoju nowoczesnej edukacji – stawiającej na praktyczne kompetencje, edukację obywatelską oraz wzmocnienie odporności społecznej. Współpraca resortów edukacji i obrony to przykład skutecznego działania państwa w obszarze, gdzie wiedza szkolna łączy się z rzeczywistością i praktyką.