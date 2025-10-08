Ruszyła IV edycja programu „Edukacja z wojskiem” – wojsko ponownie w polskich szkołach
Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, ogłosiło rozpoczęcie naboru do czwartej edycji ogólnopolskiego programu „Edukacja z wojskiem”. To strategiczne przedsięwzięcie łączy elementy edukacji obywatelskiej, proobronnej oraz wychowania patriotycznego, odpowiadając na współczesne potrzeby młodego pokolenia.
Zgodnie z komunikatem opublikowanym 6 października 2025 roku przez MEN, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą zgłaszać swój udział do 10 października br. Sam program będzie realizowany w dniach od 27 października do 19 grudnia, obejmując swoim zasięgiem placówki edukacyjne z całego kraju.
Bezpieczeństwo, odpowiedzialność, gotowość – cele programu
Celem inicjatywy jest przede wszystkim zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa – zarówno osobistego, jak i zbiorowego. W czasach, gdy społeczeństwa zmagają się z nowymi formami zagrożeń – od katastrof naturalnych, przez cyberataki, aż po potencjalne konflikty zbrojne – edukacja w tym zakresie staje się kluczowa.
Program ma również wymiar obywatelski – jego zadaniem jest kształtowanie postaw odpowiedzialności, empatii, współpracy oraz gotowości do niesienia pomocy innym.
Nowoczesna edukacja przez praktykę
Zajęcia w ramach programu „Edukacja z wojskiem” będą prowadzone przez żołnierzy Wojska Polskiego – nie tylko w salach lekcyjnych, ale także na boiskach i terenach przyszkolnych. Żołnierze, jako instruktorzy i edukatorzy, przekażą wiedzę i umiejętności w sposób dostosowany do wieku oraz możliwości percepcyjnych uczniów.
Formuła zajęć łączy teorię z praktyką. Uczestnicy programu zdobędą wiedzę i umiejętności z następujących obszarów:
- rozpoznawanie i interpretacja sygnałów alarmowych,
- skuteczne wzywanie pomocy w sytuacjach nagłych,
- zasady bezpiecznej ewakuacji i zachowania w czasie zagrożenia,
- podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- procedury reagowania na kontakt z niebezpiecznymi lub niezidentyfikowanymi obiektami,
- podstawy obrony cywilnej i funkcjonowania służb ratunkowych.
Zajęcia nie tylko zwiększają świadomość uczniów, ale również przygotowują ich do podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach stresowych.
Dla kogo przeznaczony jest program?
Program skierowany jest do uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych – od klas I szkoły podstawowej po klasy maturalne. Zgodnie z założeniami organizacyjnymi, w programie nie uczestniczą uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych, ponieważ w tych grupach wiekowych realizowany jest już przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”.
Dla starszych uczniów szkół ponadpodstawowych przewidziano również dodatkowe elementy programu, takie jak spotkania z weteranami misji zagranicznych Wojska Polskiego. Wydarzenia te organizowane są we współpracy z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa i stanowią wyjątkową okazję do poznania doświadczeń ludzi, którzy pełnili służbę w najtrudniejszych warunkach – w strefach konfliktów zbrojnych oraz misji humanitarnych.
Efekty i skala – program, który realnie działa
Program „Edukacja z wojskiem” nie jest eksperymentem ani pilotażem – to sprawdzony, systematycznie rozwijany projekt edukacyjny o potwierdzonej skuteczności.
W trzech dotychczasowych edycjach:
- przeszkolono ponad 200 tysięcy uczennic i uczniów,
- zajęcia odbyły się w niemal 7 tysiącach szkół w całym kraju,
- setki żołnierzy zostały zaangażowane w realizację zadań edukacyjnych.
Dzięki pozytywnym opiniom dyrektorów szkół, nauczycieli oraz samych uczestników, program zyskał status jednej z najlepiej ocenianych inicjatyw edukacyjnych o charakterze proobronnym w Polsce.
Inwestycja w odporność społeczną i nowoczesny patriotyzm
„Edukacja z wojskiem” to nie tylko przekazywanie wiedzy i umiejętności – to również budowanie postaw. Młodzi ludzie uczą się, czym jest odpowiedzialność za innych, jak działać wspólnie w sytuacjach stresowych oraz jak reagować z rozwagą, a nie paniką.
W świecie pełnym nieprzewidywalnych wydarzeń – od pandemii po kryzysy migracyjne czy konflikty militarne – społeczeństwa potrzebują obywateli świadomych, odważnych i dobrze przygotowanych.
Program wspiera rozwój takiego właśnie pokolenia – nowoczesnych, empatycznych obywateli, którzy są gotowi zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale także nieść pomoc innym.
Nowoczesna edukacja w służbie bezpieczeństwa
Inicjatywa „Edukacja z wojskiem” doskonale wpisuje się w kierunki rozwoju nowoczesnej edukacji – stawiającej na praktyczne kompetencje, edukację obywatelską oraz wzmocnienie odporności społecznej. Współpraca resortów edukacji i obrony to przykład skutecznego działania państwa w obszarze, gdzie wiedza szkolna łączy się z rzeczywistością i praktyką.
