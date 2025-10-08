REKLAMA

Dzień Nauczyciela 2025 – jest nowe wsparcie od MEN dla nauczycieli

Dzień Nauczyciela 2025 – jest nowe wsparcie od MEN dla nauczycieli

08 października 2025, 12:29
Tomasz Piwowarski
radca prawny
Dzień Nauczyciela 2025 – jest nowe wsparcie od MEN dla nauczycieli
Dzień Nauczyciela, a właściwie Dzień Edukacji Narodowej, w Polsce obchodzony jest zawsze tego samego dnia – 14 października. W tym roku święto to wypada w najbliższy wtorek. Na co mogą liczyć nauczyciele w tym dniu? Okazuje się, że rząd już teraz przygotował dla nich całkiem nowe wsparcie, chociaż trudno ocenić, czy akurat na taki rodzaj wsparcia nauczyciele liczyli.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza nowe wsparcie dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 07 października 2025 r. ogłosiło nowy program wsparcia dla nauczycieli – nie jest to jednak wsparcie finansowe, a szereg narzędzi wspomagających dostępnych pod adresem wsparcie.gov.pl. Dla ścisłości, portal zawiera także sekcję narzędzi dostępną dla rodziców i osób niebędących pracownikami oświaty, jednakże jak informuje MEN, jego głównym przeznaczeniem jest udostępnienie narzędzi przesiewowych i diagnostycznych, które mogą wspierać w codziennej pracy nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach systemu oświaty.

Co to za wsparcie.gov.pl ?

Jak informuje MEN, na platformie tej udostępnione zostają następujące narzędzia, do których dostęp jest w pełni bezpłatny i elektroniczny:

  • Skrining Rozwoju Małego Dziecka (SRMD) – według MEN jest to narzędzie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli specjalistów służące do monitorowania rozwoju dziecka, wspomagające prowadzenie obserwacji rozwoju dziecka. Oferowane narzędzie oparte jest na opisach funkcjonowania dziecka w obszarach rozwoju zdefiniowanych w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health). Jest to standardowy, uniwersalny system stosowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO – World Health Organization) do opisu zdrowia, niepełnosprawności i funkcjonowania człowieka. Z narzędzia mogą również korzystać rodzice i opiekunowie dzieci – ma ono wspomagać obserwację ewentualnych trudności rozwojowych dziecka.
  • Kwestionariusz Szkolnej Oceny Funkcjonalnej (KSzOF) to narzędzie przesiewowe do oceny funkcjonowania dzieci i młodzieży będącej w wieku od 7 do 19 lat, które jest przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotu i nauczycieli specjalistów zatrudnionych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zastosowanie tego narzędzia w założeniach ma pomagać w zrozumieniu funkcjonowania ucznia w sytuacjach szkolnych (edukacyjnych i społecznych) oraz planowaniu odpowiednich działań wspierających proces uczenia się. KSzOF pozwalać ma na identyfikację trudności uczniów w różnych obszarach aktywności i uczestniczenia. Narzędzie może być pomocne w przeprowadzeniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.
  • Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych (KAPP) to narzędzie przeznaczone dla psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach systemu oświaty, mające służyć do kompleksowej analizy procesów poznawczych dzieci i młodzieży począwszy od 3. miesiąca życia aż do 25. roku życia. Zawiera kwestionariusze, skale obserwacyjne i testy, które można dopasować do indywidualnych potrzeb osoby badanej. Narzędzie ma wspierać pracę specjalistów w diagnozowaniu i planowaniu wsparcia rozwoju w obszarze poznawczym.

  • Objawy-Kompetencje-Cechy (OKC) to narzędzie również jest przeznaczone dla psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach systemu oświaty. Ma ono służyć do całościowej oceny funkcjonowania emocjonalno-społecznego i temperamentu dzieci i młodzieży. Umożliwiać ma identyfikację cech temperamentu, kompetencji osobowościowych oraz niepożądanych wzorców zachowań. Wyniki prezentowane są w formie raportów z opisem i wykresami, ułatwiając interpretację diagnostyczną.

MEN informuje, że cała platforma wsparcie.gov.pl będzie rozwijana w przyszłości, oraz zapowiada, że w kolejnych latach sukcesywnie będą pojawiać się na niej nowe narzędzia, funkcjonalności i rozwiązania.

Co jeszcze na Dzień Nauczyciela 2025?

Warto pamiętać, że 14 października 2025 r. jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych, to jest typowych lekcji. Jednakże w szkołach organizuje się wówczas zwykle uroczyste akademie, spotkania, apele czy też inne wydarzenia kulturalne i artystyczne związane z Dniem Edukacji Narodowej.

Powyższe nie oznacza jednak dnia wolnego dla żadnego z nauczycieli – mają oni obowiązek stawić się w tym dniu w pracy, ponieważ dla nich jest to normalny dzień roboczy, z tym że poświęcony na uroczystości lub inne zadania zlecone przez dyrekcję placówki. Poza zajęciami dydaktycznymi wykonuje się w tym czasie inne obowiązki.

Czy przysługują specjalne świadczenia finansowe, dodatki lub nagrody?

14 października to zwykły dzień roboczy, zatem w związku z samym faktem Dnia Edukacji Narodowej nie przysługują żadnego dodatkowe świadczenia.

W okresie tym jednak często są przyznawane nagrody specjalne, zwykle za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Na poziomie ogólnopolskim przyznawane są nagrody Ministra Edukacji Narodowej, przeznaczone dla najbardziej zasłużonych nauczycieli i dyrektorów za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze. Na poziomie wojewódzkim przyznaje się nagrody kuratora oświaty. Największe szanse na otrzymanie nagród zwykle istnieją na szczeblu lokalnym, gdzie przyznaje je organ prowadzący daną szkołę (zwykle wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta). Pule i zasady przyznawania nagród są regulowane lokalnie przez dany samorząd. Możliwe jest także otrzymanie nagrody dyrektora szkoły, jeżeli jest na to przewidziana pula w środkach własnych danej szkoły.

Niektórzy mogą wspominać nagrodę dla wszystkich nauczycieli, która wynosiła 1.125,00 zł i była wypłacana w 2023 r. – było to jednak świadczenie jednorazowe, związane z 250-leciem powstania Komisji Edukacji Narodowej i nie ma informacji o tym, aby takie jednorazowe świadczenie dla wszystkich nauczycieli miało być ponowione w bieżącym roku.

Szkoły w Polsce zamknięte w Dzień Nauczyciela, 14 października 2025 r. – zaskoczeni rodzice zastanawiają się co z opieką nad dziećmi i czy to legalne?
Szkoły w Polsce zamknięte w Dzień Nauczyciela, 14 października 2025 r. – zaskoczeni rodzice zastanawiają się co z opieką nad dziećmi i czy to legalne?
To oświadczenie nauczyciele powinni złożyć jeszcze w październiku. Pomoże to uniknąć rozczarowań, które przeżywali w 2024 roku
To oświadczenie nauczyciele powinni złożyć jeszcze w październiku. Pomoże to uniknąć rozczarowań, które przeżywali w 2024 roku
AI w szkole: uczy szybciej i się nie męczy. Czy nauczyciel przyszłości będzie mentorem, a nie wykładowcą?
AI w szkole: uczy szybciej i się nie męczy. Czy nauczyciel przyszłości będzie mentorem, a nie wykładowcą?
Źródło: INFOR
Edukacja
Dzień Nauczyciela 2025 – jest nowe wsparcie od MEN dla nauczycieli
08 paź 2025

Dzień Nauczyciela, a właściwie Dzień Edukacji Narodowej, w Polsce obchodzony jest zawsze tego samego dnia – 14 października. W tym roku święto to wypada w najbliższy wtorek. Na co mogą liczyć nauczyciele w tym dniu? Okazuje się, że rząd już teraz przygotował dla nich całkiem nowe wsparcie, chociaż trudno ocenić, czy akurat na taki rodzaj wsparcia nauczyciele liczyli.
Żelazny kapitał na pokolenia
08 paź 2025

Rozmowa z dr Sylwią Hałas-Dej, prorektorką ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, prezeską Fundacji Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego, o roli uczelni wyższych w kształtowaniu kadr przyszłości i innowacyjnym rozwiązaniu w budowaniu trwałego partnerstwa nauki z biznesem.
Ruszyła IV edycja programu „Edukacja z wojskiem” – wojsko ponownie w polskich szkołach
08 paź 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, ogłosiło rozpoczęcie naboru do czwartej edycji ogólnopolskiego programu „Edukacja z wojskiem”. To strategiczne przedsięwzięcie łączy elementy edukacji obywatelskiej, proobronnej oraz wychowania patriotycznego, odpowiadając na współczesne potrzeby młodego pokolenia.
Ferie zimowe po nowemu. Wprowadzili wielkie zmiany w turnusach dla poszczególnych województw
08 paź 2025

To już prawdziwa rewolucja w szkole. Od września nie tylko zmienił się program nauczania. Ministerstwo od edukacji zabrało się za porządkowanie terminów zimowych ferii. Turnusów będzie mniej. Dlaczego resort dokonuje takiego przewrotu? Czym to się może skończyć dla miejscowości turystycznych?

AI w szkole: uczy szybciej i się nie męczy. Czy nauczyciel przyszłości będzie mentorem, a nie wykładowcą?
06 paź 2025

Wyobraźmy sobie ucznia, który w świecie przesyconym bodźcami cyfrowymi i nieustanną presją próbuje odnaleźć własną ścieżkę rozwoju. Jego edukacja coraz rzadziej przypomina tradycyjny model z podręcznikiem, tablicą i lekcją w 20-osobowej klasie, gdzie uwaga nauczyciela siłą rzeczy rozprasza się na wielu uczniów. W efekcie część z nich gubi wątek, a braki nadrabia na korepetycjach, które nierzadko pochłaniają nawet kilkanaście procent domowych budżetów. Nic więc dziwnego, że coraz więcej rodzin ma poczucie, iż szkoła sprowadza się do formalności, a faktyczna nauka odbywa się poza nią. Dlatego tak szybko rośnie znaczenie nowych modeli kształcenia. Edukacja coraz częściej odchodzi od dominacji tradycyjnych lekcji grupowych na żywo, zastępując je elastyczną nauką online - we własnym tempie i z większym naciskiem na ocenianie kształtujące zamiast podsumowującego. Taki model wymaga od uczniów większej samodyscypliny, planowania i odporności psychicznej. To jednak nie słabość, lecz przewaga - bo właśnie te umiejętności OECD w „Learning Compass 2030” oraz UNESCO w raporcie „Futures of Education” wskazują jako kluczowe kompetencje XXI wieku.Właśnie dlatego jednym z najcenniejszych zasobów, jakie można zaoferować młodemu człowiekowi, nie jest kolejna platforma czy aplikacja, lecz człowiek - mentor. To on potrafi dostrzec mocne strony ucznia, wesprzeć go w chwilach kryzysu i zainspirować do sięgania wyżej, niż sam miałby odwagę.
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum to 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4100 złotych brutto
07 paź 2025

Po 50 roku życia ta grupa pracowników ma prawo do szczególnego świadczenia. Jego wysokość zaczyna się od 1800 złotych, a przeciętnie wynosi ponad 4100 złotych. To szczególnie ważne dla osób, które obawiają się o trwałość zatrudnienia. Jednak nie każdy może skorzystać z takiej pomocy.
Edukacja zdrowotna w kryzysie: skąd tak masowe wypisy?
06 paź 2025

Nowy przedmiot „edukacja zdrowotna”, który w roku szkolnym 2025/2026 zajął miejsce wychowania do życia w rodzinie, miał być ważnym krokiem ku poprawie świadomości zdrowotnej młodych ludzi.Jednak już w pierwszych tygodniach funkcjonowania wywołał ogromne kontrowersje. W wielu miastach i regionach uczniowie — lub ich rodzice — masowo składali rezygnacje z udziału w zajęciach. W niektórych szkołach ponadpodstawowych liczba wypisanych przekroczyła 90 procent.
Rząd zadowolony z programu Aktywny Rodzic. Objął ponad 635 tys. dzieci
06 paź 2025

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała w poniedziałek w Bożkowie (Dolnośląskie), że program Aktywny Rodzic zdał egzamin. Minął rok jego funkcjonowania.

Zastępstwa doraźne w szkołach. Co się zmieniło od 1 września 2025 r.?
06 paź 2025

Od 1 września 2025 r. obowiązują nowe rozwiązania dotyczące doraźnych zastępstw. Czy teraz nie będą organizowane kosztem innych zajęć a nauczyciele otrzymają za nie dodatkowe wynagrodzenie?
Darmowy posiłek dla każdego ucznia już w tym roku szkolnym? Korzystanie z bezpłatnych posiłków nierzadko prowadzi do stygmatyzacji uczniów. Potrzebna zmiana przepisów. Nikt płacić nie będzie.
03 paź 2025

Grupa posłów skierowała do sejmu projekt ustawy, który zakłada jeden gorący posiłek dla uczniów ze szkół podstawowych. Projekt zakłada nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz prawa oświatowego.

