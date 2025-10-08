Dzień Nauczyciela 2025 – jest nowe wsparcie od MEN dla nauczycieli

Dzień Nauczyciela, a właściwie Dzień Edukacji Narodowej, w Polsce obchodzony jest zawsze tego samego dnia – 14 października. W tym roku święto to wypada w najbliższy wtorek. Na co mogą liczyć nauczyciele w tym dniu? Okazuje się, że rząd już teraz przygotował dla nich całkiem nowe wsparcie, chociaż trudno ocenić, czy akurat na taki rodzaj wsparcia nauczyciele liczyli.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza nowe wsparcie dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 07 października 2025 r. ogłosiło nowy program wsparcia dla nauczycieli – nie jest to jednak wsparcie finansowe, a szereg narzędzi wspomagających dostępnych pod adresem wsparcie.gov.pl. Dla ścisłości, portal zawiera także sekcję narzędzi dostępną dla rodziców i osób niebędących pracownikami oświaty, jednakże jak informuje MEN, jego głównym przeznaczeniem jest udostępnienie narzędzi przesiewowych i diagnostycznych, które mogą wspierać w codziennej pracy nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach systemu oświaty.

Co to za wsparcie.gov.pl ?

Jak informuje MEN, na platformie tej udostępnione zostają następujące narzędzia, do których dostęp jest w pełni bezpłatny i elektroniczny:

Skrining Rozwoju Małego Dziecka (SRMD) – według MEN jest to narzędzie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli specjalistów służące do monitorowania rozwoju dziecka, wspomagające prowadzenie obserwacji rozwoju dziecka . Oferowane narzędzie oparte jest na opisach funkcjonowania dziecka w obszarach rozwoju zdefiniowanych w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health). Jest to standardowy, uniwersalny system stosowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO – World Health Organization) do opisu zdrowia, niepełnosprawności i funkcjonowania człowieka. Z narzędzia mogą również korzystać rodzice i opiekunowie dzieci – ma ono wspomagać obserwację ewentualnych trudności rozwojowych dziecka.

to narzędzie przesiewowe do , które jest przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotu i nauczycieli specjalistów zatrudnionych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zastosowanie tego narzędzia w założeniach ma pomagać w zrozumieniu funkcjonowania ucznia w sytuacjach szkolnych (edukacyjnych i społecznych) oraz planowaniu odpowiednich działań wspierających proces uczenia się. KSzOF pozwalać ma na identyfikację trudności uczniów w różnych obszarach aktywności i uczestniczenia. Narzędzie może być pomocne w przeprowadzeniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych (KAPP) to narzędzie przeznaczone dla psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach systemu oświaty, mające służyć do kompleksowej analizy procesów poznawczych dzieci i młodzieży począwszy od 3. miesiąca życia aż do 25. roku życia. Zawiera kwestionariusze, skale obserwacyjne i testy, które można dopasować do indywidualnych potrzeb osoby badanej. Narzędzie ma wspierać pracę specjalistów w diagnozowaniu i planowaniu wsparcia rozwoju w obszarze poznawczym.

Objawy-Kompetencje-Cechy (OKC) to narzędzie również jest przeznaczone dla psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach systemu oświaty. Ma ono służyć do całościowej oceny funkcjonowania emocjonalno-społecznego i temperamentu dzieci i młodzieży. Umożliwiać ma identyfikację cech temperamentu, kompetencji osobowościowych oraz niepożądanych wzorców zachowań. Wyniki prezentowane są w formie raportów z opisem i wykresami, ułatwiając interpretację diagnostyczną.

MEN informuje, że cała platforma wsparcie.gov.pl będzie rozwijana w przyszłości, oraz zapowiada, że w kolejnych latach sukcesywnie będą pojawiać się na niej nowe narzędzia, funkcjonalności i rozwiązania.

Co jeszcze na Dzień Nauczyciela 2025?

Warto pamiętać, że 14 października 2025 r. jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych, to jest typowych lekcji. Jednakże w szkołach organizuje się wówczas zwykle uroczyste akademie, spotkania, apele czy też inne wydarzenia kulturalne i artystyczne związane z Dniem Edukacji Narodowej.

Powyższe nie oznacza jednak dnia wolnego dla żadnego z nauczycieli – mają oni obowiązek stawić się w tym dniu w pracy, ponieważ dla nich jest to normalny dzień roboczy, z tym że poświęcony na uroczystości lub inne zadania zlecone przez dyrekcję placówki. Poza zajęciami dydaktycznymi wykonuje się w tym czasie inne obowiązki.

Czy przysługują specjalne świadczenia finansowe, dodatki lub nagrody?

14 października to zwykły dzień roboczy, zatem w związku z samym faktem Dnia Edukacji Narodowej nie przysługują żadnego dodatkowe świadczenia.

W okresie tym jednak często są przyznawane nagrody specjalne, zwykle za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Na poziomie ogólnopolskim przyznawane są nagrody Ministra Edukacji Narodowej, przeznaczone dla najbardziej zasłużonych nauczycieli i dyrektorów za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze. Na poziomie wojewódzkim przyznaje się nagrody kuratora oświaty. Największe szanse na otrzymanie nagród zwykle istnieją na szczeblu lokalnym, gdzie przyznaje je organ prowadzący daną szkołę (zwykle wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta). Pule i zasady przyznawania nagród są regulowane lokalnie przez dany samorząd. Możliwe jest także otrzymanie nagrody dyrektora szkoły, jeżeli jest na to przewidziana pula w środkach własnych danej szkoły.

Niektórzy mogą wspominać nagrodę dla wszystkich nauczycieli, która wynosiła 1.125,00 zł i była wypłacana w 2023 r. – było to jednak świadczenie jednorazowe, związane z 250-leciem powstania Komisji Edukacji Narodowej i nie ma informacji o tym, aby takie jednorazowe świadczenie dla wszystkich nauczycieli miało być ponowione w bieżącym roku.