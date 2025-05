MEN: Zmiana terminów składania wniosków o zajęcia dla uczniów mniejszości narodowych i etnicznych

Projekt nowelizacji rozporządzenia MEN

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia ma ujednolicić i usprawnić przygotowanie organizacji roku szkolnego, w tym arkusza organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

Zmiana terminu składania wniosków w szkole

Według Ministerstwa Edukacji Narodowej obecnie wniosek o objęcie nauką języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz nauką języka mniejszości lub języka regionalnego i nauką własnej historii i kultury w szkole składa się dyrektorowi (odpowiednio przedszkola lub szkoły) w terminie do 20 września danego roku szkolnego. Oświadczenie o rezygnacji z nauki tego języka i nauki własnej historii i kultury składa się do 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Oba oświadczenia są zatem składane już po rozpoczęciu roku szkolnego.

Ponieważ organizacja roku szkolnego, ruch kadrowy oraz planowanie arkusza organizacji szkoły/przedszkola odbywa się od początku roku kalendarzowego, a jego najbardziej intensywny okres przypada na miesiące styczeń – czerwiec, proponuje się zmianę terminów składania wniosków i oświadczeń ze stosownym wyprzedzeniem. W projekcie proponuje się, aby termin na złożenie wniosku i oświadczenia przypadał na dzień 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego organizacja zajęć ma dotyczyć. Natomiast w przypadku dzieci/uczniów przyjmowanych do przedszkola/szkoły wniosek będzie składany nie później niż do dnia 31 lipca roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpoczyna naukę odpowiednio w przedszkolu lub szkole.

„Zaproponowany termin 31 lipca uwzględnia praktykę wyznaczania terminów także w postępowaniach uzupełniających do szkół, pozwalając uczniowi złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której faktycznie kandyduje, i jednocześnie zapewnia dyrektorowi szkoły miesięczny okres dostosowania arkusza do organizacji szkoły, która ma obowiązywać od 1 września” – argumentuje MEN.

Okres przejściowy w 2025 r.

Zgodnie z projektowaną nowelizacją rozporządzenia, w 2025 r. obowiązywał będzie jeszcze okres przejściowy w zakresie terminu składania wniosku lub oświadczenia przez rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia, którzy dopiero rozpoczną naukę w przedszkolu/szkole, jak i tych, którzy tą naukę będą kontynuować.

Zgodnie z propozycją MEN, w 2025 r. końcowym terminem na złożenie wniosku lub oświadczenia będzie dzień 31 lipca, co zapewni odpowiedni czas na skorzystanie z przysługujących praw na nowych warunkach.

Wejście w życie nowelizacji

W projekcie nowelizacji rozporządzenia zaproponowano, że terminem wejścia w życie rozporządzenia będzie 30 kwietnia 2025 r.