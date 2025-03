Rodzice chcą zmian w zasadach dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół

Przepisy nakładają na gminy obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym ruchowo lub intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły ponadpodstawowej. Z tego prawa można korzystać do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dany uczeń kończy 21. rok życia. Czy wiek uczniów zostanie wydłużony? Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało na interpelację poselską w tej sprawie.

Bezpłatny transport i opieka dla niepełnosprawnego ucznia

Gmina ma obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej.

Ważne Uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bezpłatny transport zapewnia się także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia.

Stanowi o tym art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Co istotne, obowiązek ten można spełnić również poprzez zwrot kosztów rodzicom.

Czy uczeń z niepełnosprawnością skorzysta z bezpłatnego transportu do 24. roku życia?

Rodzice uczniów z niepełnosprawnościami zwracają uwagę na fakt, iż edukacja na poziomie ponadpodstawowym dla osób o szczególnych potrzebach nierzadko trwa do ukończenia 24. roku życia. „Powoduje to, że w celu uzyskania rzetelniej wiedzy na poziomie średnim, rodzice zmuszeni są do codziennego dowożenia swoich pociech do placówki edukacyjnej. Znaczny dyskomfort, jak również utrudnienie sytuacji zawodowej rodziców, spowodowane utratą prawa do bezpłatnego transportu i opieki dla osób niepełnosprawnych może prowadzić do wykluczenia zawodowego i znaczącego pogorszenia sytuacji finansowej” – argumentuje Maciej Tomczykiewicz w interpelacji poselskiej. „Z tego powodu mieszkańcy składają postulat wydłużenia wieku ucznia uprawnionego do korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w trakcie podróży wskazanego w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe do 24. roku życia” – podkreśla poseł.

Ministerstwo odpowiada

W odpowiedzi na interpelację wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz przypomniała, iż środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym organizacji zajęć wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, są naliczane w ramach kwot potrzeb oświatowych. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, łączna kwota potrzeb oświatowych jest ustalana z wyłączeniem zadań związanych z dowozem dzieci, uczniów, słuchaczy i wychowanków odpowiednio do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i jednostek systemu oświaty.

Jak podkreślono w odpowiedzi, zapewnienie finansowania realizacji przez przedszkola, szkoły lub placówki zadań wynikających z przepisów prawa, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów należy do kompetencji organu prowadzącego daną jednostkę systemu oświaty. Jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do prowadzenia szkół zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie − Prawo oświatowe. Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (at. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych).

„Podwyższenie wieku ucznia z 21 r.ż. do 24 r. ż., uprawnionego do korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej, wiązałoby się z dodatkowymi obciążeniami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego” – czytamy w odpowiedzi ministerstwa.

MEN przypomina, iż że przepisy prawa oświatowego umożliwiają gminie zorganizowanie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, również do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.

„W Ministerstwie Edukacji Narodowej kontynuowane są prace nad stworzeniem systemowych rozwiązań na rzecz podnoszenia jakości wsparcia dla wszystkich dzieci i uczniów, udzielanego przez różne resorty i związane z nimi sektory” – podkreśla resort edukacji.

Źródło: Interpelacja nr 7897 w sprawie transportu dzieci z niepełnosprawnościami