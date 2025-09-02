Jak urządzić miejsce do nauki w domu? [Mini poradnik NFZ]
Miejsce do nauki w domu ma znaczenia dla zdrowia dziecka. Może zapobiegać wadom postawy albo je pogłębiać. Sprawdź, jak urządzić zdrowe miejsce do odrabiania lekcji dla dziecka. Ważne jest światło, biurko, krzesło i dodatkowe siedzisko. Oto mini poradnik przygotowany przez NFZ.
Miejsce do nauki w domu
Jak urządzić zdrowe miejsce do nauki w domu? Oto główne punkty:
- Biurko - jeśli to możliwe, ustaw tak, aby światło dzienne padało na nie z odpowiedniej strony, aby piszące na nim dziecko, nie zasłaniało go ręką.
- Lampka biurkowa - powinna równomiernie oświetlać całą powierzchnię biurka.
- Krzesło - wybierz takie z opcją regulacji wysokości siedziska i kąta nachylenia oparcia. Najlepiej gdyby było specjalnie wyprofilowane, umożliwiające podparcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Wysokość siedziska należy ustawić tak, żeby dziecko mogło siedzieć ze stopami swobodnie opartymi o podłogę.
- Dodatkowe siedzisko - jeśli przestrzeń w pokoju na to pozwoli, dokupmy np. dużą piłkę gimnastyczną lub taką do ćwiczeń, która relaksuje kręgosłup i zapobiega skrzywieniom jego dolnych odcinków oraz wzmacnia mięśnie.
Prawidłowa pozycja dziecka przy biurku
Prawidłowa pozycja przy biurku to klucz do zdrowych pleców i koncentracji w nauce. Zadbaj o ergonomiczne ustawienie krzesła, biurka i monitora, aby Twoje dziecko siedziało wygodnie i bezpiecznie.
Źródło: NFZ
