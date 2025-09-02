REKLAMA

Jak urządzić miejsce do nauki w domu? [Mini poradnik NFZ]

Jak urządzić miejsce do nauki w domu? [Mini poradnik NFZ]

02 września 2025, 11:55
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
miejsce do nauki biurko
Miejsce do nauki - biurko, krzesło a wady postawy dziecka. Mini przewodnik NFZ
Shutterstock

Miejsce do nauki w domu ma znaczenia dla zdrowia dziecka. Może zapobiegać wadom postawy albo je pogłębiać. Sprawdź, jak urządzić zdrowe miejsce do odrabiania lekcji dla dziecka. Ważne jest światło, biurko, krzesło i dodatkowe siedzisko. Oto mini poradnik przygotowany przez NFZ.

Miejsce do nauki w domu

Jak urządzić zdrowe miejsce do nauki w domu? Oto główne punkty:

  1. Biurko - jeśli to możliwe, ustaw tak, aby światło dzienne padało na nie z odpowiedniej strony, aby piszące na nim dziecko, nie zasłaniało go ręką.
  2. Lampka biurkowa - powinna równomiernie oświetlać całą powierzchnię biurka.
  3. Krzesło - wybierz takie z opcją regulacji wysokości siedziska i kąta nachylenia oparcia. Najlepiej gdyby było specjalnie wyprofilowane, umożliwiające podparcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Wysokość siedziska należy ustawić tak, żeby dziecko mogło siedzieć ze stopami swobodnie opartymi o podłogę.
  4. Dodatkowe siedzisko - jeśli przestrzeń w pokoju na to pozwoli, dokupmy np. dużą piłkę gimnastyczną lub taką do ćwiczeń, która relaksuje kręgosłup i zapobiega skrzywieniom jego dolnych odcinków oraz wzmacnia mięśnie.

Prawidłowa pozycja dziecka przy biurku

Prawidłowa pozycja przy biurku to klucz do zdrowych pleców i koncentracji w nauce. Zadbaj o ergonomiczne ustawienie krzesła, biurka i monitora, aby Twoje dziecko siedziało wygodnie i bezpiecznie.

Miejsce do nauki a prawidłowa postawa przy biurku - NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Źródło: NFZ

Zobacz również:
Powiązane
Ile kosztuje pokój dla studenta w 2025 roku? 1000 zł to dziś za mało
Ile kosztuje pokój dla studenta w 2025 roku? 1000 zł to dziś za mało
Jak dbać o kręgosłup w pracy? [FILM]
Jak dbać o kręgosłup w pracy? [FILM]
Choroby parazawodowe kręgosłupa. Na co choruje kręgosłup pracownika biurowego?
Choroby parazawodowe kręgosłupa. Na co choruje kręgosłup pracownika biurowego?
Źródło: INFOR
Wady postawy u dzieci w wieku szkolnym. Jak zapobiegać? Jakie buty wybrać? Poradnik NFZ
02 wrz 2025

Na wady postawy dzieci w wieku szkolnym składa się wiele elementów. Największym wrogiem prawidłowej postawy uczniów jest długotrwałe siedzenie. Jak zatem zapobiegać chorobom dzieci? Jakie buty wybrać do szkoły? Oto kompleksowy poradnik NFZ.
Czas pracy nauczyciela podczas wycieczki szkolnej
02 wrz 2025

Udział nauczycieli w wycieczce szkolnej w charakterze opiekunów? Czy można żądać od nauczycieli składania oświadczeń, że w czasie wycieczki będą pracowali w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy?
Jak urządzić miejsce do nauki w domu? [Mini poradnik NFZ]
02 wrz 2025

Miejsce do nauki w domu ma znaczenia dla zdrowia dziecka. Może zapobiegać wadom postawy albo je pogłębiać. Sprawdź, jak urządzić zdrowe miejsce do odrabiania lekcji dla dziecka. Ważne jest światło, biurko, krzesło i dodatkowe siedzisko. Oto mini poradnik przygotowany przez NFZ.
Jaki plecak wybrać do pierwszej klasy? Plecaki a wady postawy [Mini poradnik NFZ]
02 wrz 2025

Jaki plecak wybrać? Takie pytanie najczęściej zadają rodzice dzieci idących do pierwszej klasy. Oto mini poradnik NFZ na temat tego jak dobierać plecak, aby zapobiegać wadom postawy.

Wakacyjna praca studentów – skutki podatkowe dla pracującego dziecka oraz rodzica
01 wrz 2025

Praca zarobkowa w wakacje to dla studentów nie tylko sposób na zdobycie dodatkowych środków finansowych, ale także okazja do rozwoju osobistego i zawodowego. Choć wakacje się kończą, studentom został jeszcze cały wrzesień na „dorabianie”. Jakie są korzyści płynące z pracy zarobkowej podczas przerwy od zajęć oraz z ulgi podatkowej dla młodych do 26 roku życia? O jakich ograniczeniach dotyczących kwoty przychodu, wpływającej na prawo rodziców do korzystania z ulg podatkowych należy pamiętać?
Reforma w szkołach od września 2025: nowe przedmioty, mniej religii, ferie w 3 turach i koniec godzin czarnkowych
01 wrz 2025

1 września 2025 roku szkoły otworzyły drzwi w zupełnie nowej formule. Zmieniono plan zajęć, wprowadzono nowe przedmioty, a ferie zimowe nie będą już wyglądać tak jak dotąd. To największa reforma od lat, która wpłynie na uczniów, rodziców i nauczycieli. Wprowadzane zmiany mają sprawić, że edukacja stanie się bardziej praktyczna i dostosowana do potrzeb współczesnych uczniów. Reforma budzi jednak spore emocje, bo dla wielu oznacza konieczność szybkiego przyzwyczajenia się do zupełnie innej szkoły niż dotąd.
Edukacja zdrowotna 2025 w szkołach. Czy to przedmiot obowiązkowy, czego uczą i do kiedy trzeba zapisać dziecko?
01 wrz 2025

Od 1 września 2025 r. uczniowie polskich szkół będą uczestniczyć w zajęciach z nowego przedmiotu – edukacji zdrowotnej. Pierwsze dane zebrane przez Fundację GrowSPACE pokazują, że choć większość samorządów dobrze przygotowała się do zmian, w 175 gminach nie udało się zatrudnić ani jednego nauczyciela. Eksperci apelują, by nie wypisywać dzieci z zajęć, bo to inwestycja w ich zdrowie psychiczne i fizyczne.
Prezydent zawetował nowelizację ustawy o ochronie małoletnich tzw. Lex Kamilek
29 sie 2025

Ustawa przewidywała, że szkoły nie muszą wymagać od opiekunów dzieci m.in. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), a jedynie oświadczenia. Negatywną opinię dotyczącą projektu przedstawiła Prezydentowi m.in. Rzeczniczka Praw Dziecka.

Jakie przedmioty są w 5 klasie? [Lista]
29 sie 2025

W 5 klasie szkoły podstawowej jest 11 przedmiotów obowiązkowych oraz godzina wychowawcza. Oprócz tego można chodzić na lekcje nieobowiązkowe - religię lub etykę oraz edukację zdrowotną. Ile lekcji tygodniowo jest w 5 klasie? Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą?
Jakie przedmioty są w 6 klasie? [Lista]
29 sie 2025

W 6 klasie szkoły podstawowej jest 11 przedmiotów obowiązkowych oraz godzina wychowawcza. Ile godzin nauki w tygodniu mają uczniowie? Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą do planu lekcji?

