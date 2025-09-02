Jaki plecak wybrać do pierwszej klasy? Plecaki a wady postawy [Mini poradnik NFZ]
Jaki plecak wybrać? Takie pytanie najczęściej zadają rodzice dzieci idących do pierwszej klasy. Oto mini poradnik NFZ na temat tego jak dobierać plecak, aby zapobiegać wadom postawy.
Plecak a wady postawy
Gdy dziecko rośne, kształtuje się jego sylwetka. Źle dobrany tornister może obciążać kręgosłup i powodować lub pogłębiać wady postawy. Przeciążone i nieprawidłowo noszone tornistry szkolne są jednym z głównych czynników wpływających na występowanie wad postawy i bólu kręgosłupa u dzieci. Wybierając plecak do szkoły, kieruj się przede wszystkim dobrem dziecka. Estetyka powinna mieć drugorzędne znaczenie.
Jaki plecak wybrać do pierwszej klasy?
Dobrze dobrany tornister pewien być:
- lekki – waga plecaka (razem z jego wyposażeniem) nie powinna przekraczać 10-15 proc. masy ciała dziecka
- dopasowany – dół tornistra powinien kończyć się na linii pleców, a góra przed karkiem
- ergonomiczny – usztywniana i wyprofilowana ścianka, która przylega do pleców
- praktyczny – równe, szerokie (co najmniej 4 cm) szelki, z możliwością regulacji ich długości
- bezpieczny – dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej
- widoczny – elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność dziecka na drodze.
Naucz dziecko pakować tylko to, co potrzebne na dany dzień. Zbyt ciężki plecak to prosta droga do przeciążeń.
Zbyt ciężki tornister powoduje bóle kręgosłupa, które wynikają z przeciążenia mięśni. Te z kolei mogą doprowadzić do niekorzystnych zmian układu kostno-mięśniowego, a takie wady zostają do końca życia.
Źródło: NFZ
