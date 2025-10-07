REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Ferie zimowe po nowemu. Wprowadzili wielkie zmiany w turnusach dla poszczególnych województw

Ferie zimowe po nowemu. Wprowadzili wielkie zmiany w turnusach dla poszczególnych województw

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 października 2025, 06:20
Maja Retman
Maja Retman
To już prawdziwa rewolucja w szkole. Od września nie tylko zmienił się program nauczania. Ministerstwo od edukacji zabrało się za porządkowanie terminów zimowych ferii. Turnusów będzie mniej. Dlaczego resort dokonuje takiego przewrotu?
Ferie zimowe po nowemu. Wprowadzili wielkie zmiany w turnusach dla poszczególnych województw
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To już prawdziwa rewolucja w szkole. Od września nie tylko zmienił się program nauczania. Ministerstwo od edukacji zabrało się za porządkowanie terminów zimowych ferii. Turnusów będzie mniej. Dlaczego resort dokonuje takiego przewrotu? Czym to się może skończyć dla miejscowości turystycznych?

Podzielili ferie na turnusy dwadzieścia lat temu

Różne terminy zimowych ferii dla poszczególnych województw zostały wprowadzone dwadzieścia lat temu. Zmiana miała zapobiegać problemom komunikacyjnym, zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w trakcie przejazdów na zimowiska i zmian turnusów, także zapewnić dostęp do bazy turystycznej wszystkim dzieciom w całym okresie ferii zimowych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Na takim rozwiązaniu mieli też skorzystać właściciele pensjonatów i ośrodków wczasowych, ponieważ dzięki temu wydłużył się zimowy sezon turystyczny.

Ministerstwo robi rewolucję. Czterech terminów już nie będzie

Teraz ministerstwo od edukacji zabrało się za układanie terminów zimowego, szkolnego wypoczynku po nowemu. Od tego roku nie będzie już podziału na cztery turnusy. Wszystkie województwa będą się musiały zmieścić w trzech terminach. Zimowa przerwa szkolna rozpocznie się 19 stycznia i potrwa do 1 marca

Uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, którzy do tej pory odpoczywali sami, zostaną przyłączeni do innych regionów. Długość wolnego natomiast nie ulegnie zmianie.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Do jakich argumentów odwołuje się ministerstwo. Co przemawia za wprowadzeniem zmiany? Nowy podział województw ma ułatwić organizację wyjazdów i poprawić logistykę. Jak przekonuje kierująca resortem Barbara Nowacka nowy harmonogram ma pomóc w lepszym rozłożeniu ruchu turystycznego i ułatwić szkołom przygotowanie do zimowej przerwy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak będą wyglądały ferie zimowe w 2026 roku?

Oto terminy dla wszystkich województw

  • 19 stycznia - 1 lutego 2026: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;
  • 2 lutego - 15 lutego 2026: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;
  • 16 lutego - 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Korki na drogach, tłok w miejscowościach turystycznych

Co przyniesie zmiana terminu zimowych ferii? Rodzą się obawy, że na drogach znowu pojawią się korki, a w miejscowościach turystycznych wróci tłok?

Czy rzeczywiście tak będzie? Przepustowości polskich dróg się poprawiła, a od kilku lat prawdziwych zim w Polsce nie ma. Ośnieżone górskie ośrodki to już widok coraz rzadszy, a to z kolei powoduje, że ani dzieci, ani rodzice nie garną się aż tak bardzo do zimowych wyjazdów na narty. A jeśli już, to częściej wyjazd organizują sobie sami.

Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
AI w szkole: uczy szybciej i się nie męczy. Czy nauczyciel przyszłości będzie mentorem, a nie wykładowcą?
06 paź 2025

Wyobraźmy sobie ucznia, który w świecie przesyconym bodźcami cyfrowymi i nieustanną presją próbuje odnaleźć własną ścieżkę rozwoju. Jego edukacja coraz rzadziej przypomina tradycyjny model z podręcznikiem, tablicą i lekcją w 20-osobowej klasie, gdzie uwaga nauczyciela siłą rzeczy rozprasza się na wielu uczniów. W efekcie część z nich gubi wątek, a braki nadrabia na korepetycjach, które nierzadko pochłaniają nawet kilkanaście procent domowych budżetów. Nic więc dziwnego, że coraz więcej rodzin ma poczucie, iż szkoła sprowadza się do formalności, a faktyczna nauka odbywa się poza nią. Dlatego tak szybko rośnie znaczenie nowych modeli kształcenia. Edukacja coraz częściej odchodzi od dominacji tradycyjnych lekcji grupowych na żywo, zastępując je elastyczną nauką online - we własnym tempie i z większym naciskiem na ocenianie kształtujące zamiast podsumowującego. Taki model wymaga od uczniów większej samodyscypliny, planowania i odporności psychicznej. To jednak nie słabość, lecz przewaga - bo właśnie te umiejętności OECD w „Learning Compass 2030” oraz UNESCO w raporcie „Futures of Education” wskazują jako kluczowe kompetencje XXI wieku.Właśnie dlatego jednym z najcenniejszych zasobów, jakie można zaoferować młodemu człowiekowi, nie jest kolejna platforma czy aplikacja, lecz człowiek - mentor. To on potrafi dostrzec mocne strony ucznia, wesprzeć go w chwilach kryzysu i zainspirować do sięgania wyżej, niż sam miałby odwagę.
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum to 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4100 złotych brutto
06 paź 2025

Po 50 roku życia ta grupa pracowników ma prawo do szczególnego świadczenia. Jego wysokość zaczyna się od 1800 złotych, a przeciętnie wynosi ponad 4100 złotych. To szczególnie ważne dla osób, które obawiają się o trwałość swojego zatrudnienia. Jak się o nie ubiegać?
Edukacja zdrowotna w kryzysie: skąd tak masowe wypisy?
06 paź 2025

Nowy przedmiot „edukacja zdrowotna”, który w roku szkolnym 2025/2026 zajął miejsce wychowania do życia w rodzinie, miał być ważnym krokiem ku poprawie świadomości zdrowotnej młodych ludzi.Jednak już w pierwszych tygodniach funkcjonowania wywołał ogromne kontrowersje. W wielu miastach i regionach uczniowie — lub ich rodzice — masowo składali rezygnacje z udziału w zajęciach. W niektórych szkołach ponadpodstawowych liczba wypisanych przekroczyła 90 procent.
Rząd zadowolony z programu Aktywny Rodzic. Objął ponad 635 tys. dzieci
06 paź 2025

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała w poniedziałek w Bożkowie (Dolnośląskie), że program Aktywny Rodzic zdał egzamin. Minął rok jego funkcjonowania.

REKLAMA

Zastępstwa doraźne w szkołach. Co się zmieniło od 1 września 2025 r.?
06 paź 2025

Od 1 września 2025 r. obowiązują nowe rozwiązania dotyczące doraźnych zastępstw. Czy teraz nie będą organizowane kosztem innych zajęć a nauczyciele otrzymają za nie dodatkowe wynagrodzenie?
Darmowy posiłek dla każdego ucznia już w tym roku szkolnym? Korzystanie z bezpłatnych posiłków nierzadko prowadzi do stygmatyzacji uczniów. Potrzebna zmiana przepisów. Nikt płacić nie będzie.
03 paź 2025

Grupa posłów skierowała do sejmu projekt ustawy, który zakłada jeden gorący posiłek dla uczniów ze szkół podstawowych. Projekt zakłada nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz prawa oświatowego.
Konkurs IPN oraz IH PAN dla studentów i doktorantów. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17 listopada 2025 r.
03 paź 2025

Młodzi historycy mają szansę na prestiżowe wyróżnienie i publikację swojej pracy. IPN oraz Instytut Historii PAN ogłosiły XVIII edycję konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku. Termin zgłoszeń mija 17 listopada 2025 r.
To oświadczenie nauczyciele powinni złożyć jeszcze w październiku. Pomoże to uniknąć rozczarowań, które przeżywali w 2024 roku
02 paź 2025

Choć tematy związane z oświatą i zarobkami nauczycieli towarzyszą nam przez cały rok, to jednak są momenty, w których zyskują szczególny kontekst. Tak było w listopadzie i grudniu 2024 roku. Warto z tych doświadczeń wyciągnąć odpowiednie wnioski.

REKLAMA

Dlaczego twoja szkoła może potrzebować asystenta międzykulturowego? Sprawdź, jak ubiegać się o dotację
01 paź 2025

Organ prowadzący szkoły mogą już składać wnioski na dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych w ramach programu „Przyjazna szkoła”. Środki mają pomóc w integracji uczniów z Ukrainy i ograniczyć bariery adaptacyjne.
Konkurs „Bezpieczna Uczelnia” – termin zgłoszeń przedłużony do 30 października 2025 r.
01 paź 2025

Uczelnie wyższe z całej Polski otrzymały dodatkowy czas na udział w konkursie „Bezpieczna Uczelnia”. Organizatorzy poinformowali, że termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do 30 października 2025 roku. Poniżej szczegóły i zakres konkursu.

REKLAMA