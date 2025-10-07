Ferie zimowe po nowemu. Wprowadzili wielkie zmiany w turnusach dla poszczególnych województw

To już prawdziwa rewolucja w szkole. Od września nie tylko zmienił się program nauczania. Ministerstwo od edukacji zabrało się za porządkowanie terminów zimowych ferii. Turnusów będzie mniej. Dlaczego resort dokonuje takiego przewrotu? Czym to się może skończyć dla miejscowości turystycznych?

Podzielili ferie na turnusy dwadzieścia lat temu

Różne terminy zimowych ferii dla poszczególnych województw zostały wprowadzone dwadzieścia lat temu. Zmiana miała zapobiegać problemom komunikacyjnym, zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w trakcie przejazdów na zimowiska i zmian turnusów, także zapewnić dostęp do bazy turystycznej wszystkim dzieciom w całym okresie ferii zimowych.

Na takim rozwiązaniu mieli też skorzystać właściciele pensjonatów i ośrodków wczasowych, ponieważ dzięki temu wydłużył się zimowy sezon turystyczny.

Ministerstwo robi rewolucję. Czterech terminów już nie będzie

Teraz ministerstwo od edukacji zabrało się za układanie terminów zimowego, szkolnego wypoczynku po nowemu. Od tego roku nie będzie już podziału na cztery turnusy. Wszystkie województwa będą się musiały zmieścić w trzech terminach. Zimowa przerwa szkolna rozpocznie się 19 stycznia i potrwa do 1 marca

Uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, którzy do tej pory odpoczywali sami, zostaną przyłączeni do innych regionów. Długość wolnego natomiast nie ulegnie zmianie.

Do jakich argumentów odwołuje się ministerstwo. Co przemawia za wprowadzeniem zmiany? Nowy podział województw ma ułatwić organizację wyjazdów i poprawić logistykę. Jak przekonuje kierująca resortem Barbara Nowacka nowy harmonogram ma pomóc w lepszym rozłożeniu ruchu turystycznego i ułatwić szkołom przygotowanie do zimowej przerwy.

Jak będą wyglądały ferie zimowe w 2026 roku?

Oto terminy dla wszystkich województw

19 stycznia - 1 lutego 2026: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego - 15 lutego 2026: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego - 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Korki na drogach, tłok w miejscowościach turystycznych

Co przyniesie zmiana terminu zimowych ferii? Rodzą się obawy, że na drogach znowu pojawią się korki, a w miejscowościach turystycznych wróci tłok?

Czy rzeczywiście tak będzie? Przepustowości polskich dróg się poprawiła, a od kilku lat prawdziwych zim w Polsce nie ma. Ośnieżone górskie ośrodki to już widok coraz rzadszy, a to z kolei powoduje, że ani dzieci, ani rodzice nie garną się aż tak bardzo do zimowych wyjazdów na narty. A jeśli już, to częściej wyjazd organizują sobie sami.