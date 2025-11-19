Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki poparła projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który przywraca prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nauczyciel był gotowy je przeprowadzić. Przyjęto również poprawkę nadającą przepisom moc wsteczną – od 1 września 2025 r. Nowe regulacje mają rozwiązać problemy, jakie pojawiły się po tzw. dużej nowelizacji Karty obowiązującej od roku szkolnego 2025/2026.

Nowe zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych

Na sejmowej komisji edukacji i nauki w dniu 18 listopada odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela. Zakłada on, by wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe przysługiwało w każdym przypadku, gdy niewykonanie przez nauczyciela przydzielonych mu godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nastąpiło z przyczyn niezależnych od nauczyciela, który był gotów je wykonać.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r. W projekcie zapisano, że nowe przepisy będą miały zastosowanie do ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przypadające do realizacji począwszy od dnia wejścia w życie ustawy - oznacza to, że nauczyciele nie dostaną wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r.

Poprawka do projektu: przepisy z mocą wsteczną od 1 września 2025 r.

Stąd poprawka złożona przez posła Adama Krzemińskiego (KO), która nadaje projektowanemu przepisowi moc wsteczną. „Przepis ten będzie miał zastosowanie do ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przypadające do realizacji począwszy od dnia 1 września 2025 r. Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w okresie od 1 września 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. (...) będzie wypłacane do 6 lutego 2026 r.” - głosi uzasadnienie poprawki.

Przewodnicząca Krystyna Szumilas poinformowała, że komisja rekomenduje Sejmowi przyjęcie całości projektu z przyjętymi poprawkami. Na posła sprawozdawcę wyznaczono Elżbietę Gapińską (KO).

Dlaczego potrzebna jest szybka nowelizacja Karty Nauczyciela?

Godziny ponadwymiarowe to godziny zajęć lub lekcji przydzielone nauczycielowi ponad obowiązkowe pensum. Zrobiło się o nich głośno w ostatnim czasie w związku z nowelizacją Karty nauczyciela, która weszła w życie z początkiem roku szkolnego 2025/2026. Chodzi o tzw. dużą nowelizację Karty. Uszczegółowiono w niej przepisy, m.in. dotyczące warunków obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych. Określono m.in. przypadki, w których nauczyciel zachowuje albo traci prawo do wynagrodzenia za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.

Po wejściu w życie tej nowelizacji związki zawodowe podnosiły, że nauczyciel, który jest w szkole i jest gotowy do pracy zgodnie z przydzielonymi mu godzinami ponadwymiarowymi, nie otrzymuje wynagrodzenia za nie, gdy nie ma w szkole klasy, bo np. jest ona na wycieczce. Związek Nauczycielstwa Polskiego podał, że ma sygnały z poszczególnych szkół, że nauczyciele lub też całe grona pedagogiczne w ramach solidarności zawodowej wstrzymują wyjścia klasowe z powodu zmian w rozliczaniu godzin ponadwymiarowych.

Interwencja premiera Tuska i apel ZNP

Poselski projekt nowelizacji Karty nauczyciela to skutek interwencji premiera Donalda Tuska, który zapowiedział złożenie go w trybie poselskim po spotkaniu z nauczycielkami z Legionowa. Zaznaczył, że tryb poselski przyspieszy procedurę. Projekt złożyła grupa posłów Koalicji Obywatelskiej.

O szybką nowelizację Karty nauczyciela w sprawie godzin ponadwymiarowych zaapelował pod koniec października Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zaznaczył, że chce powrotu do zapisu obowiązującego do 1992 r. Zgodnie z nim nauczycielowi należy się wynagrodzenie za takie godziny także wtedy, gdy zajęcia się nie odbyły nie z jego winy.