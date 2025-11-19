REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Laptop dla nauczyciela 2025 – kończy się dodatkowy nabór. Kto może ponownie złożyć wniosek?

Laptop dla nauczyciela 2025 – kończy się dodatkowy nabór. Kto może ponownie złożyć wniosek?

19 listopada 2025, 14:55
[Data aktualizacji 19 listopada 2025, 14:59]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Tylko do 21 listopada 2025 roku nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy byli uprawnieni do bonu na zakup laptopa, lecz nie otrzymali go w poprzednim naborze, mogą ubiegać się o wsparcie. Bon można wykorzystać do 31 grudnia 2025 roku.

Dodatkowy nabór: kto może skorzystać?

O przyznanie bonu na laptop mogą ubiegać się osoby, które były uprawnione do otrzymania wsparcia, lecz dotąd go nie uzyskały z powodu upływu terminu składania wniosków. O bon mogą się także ubiegać osoby, które nie mogły skorzystać ze wsparcia na skutek czasowej niemożności realizacji uprawnień, np. z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, urlopu dla poratowania zdrowia, świadczenia rehabilitacyjnego, dłuższego urlopu bezpłatnego, zawieszenia w obowiązkach czy zwolnienia z pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

Ponowny nabór obejmuje wychowawców, nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz innych pracowników pedagogicznych, którzy 30 września 2023 roku byli zatrudnieni w:

  • publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (klasy IV–VIII),
  • szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne,
  • szkołach ponadpodstawowych – w zakresie nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz pracowników pedagogicznych.

Wyłączeni pozostają nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz osoby zatrudnione w szkołach dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej i LO dla dorosłych.

Jak złożyć wniosek?

Osoby uprawnione do otrzymania wsparcia, lecz dotąd go nie uzyskały, do 21 listopada 2025 roku mogą ponownie ubiegać się o przyznanie bonu na zakup laptopa.

Uprawniony nauczyciel składa wniosek za pośrednictwem dyrektora szkoły – zgodnie ze stanem zatrudnienia na dzień składania wniosku lub, w uzasadnionych przypadkach, na dzień 30 września 2023 roku.

Dyrektor po weryfikacji przekazuje dokumenty do organu prowadzącego. Ten ma 30 dni na złożenie zbiorczego wniosku w systemie teleinformatycznym, nie później niż 22 grudnia 2025 roku.

Organy prowadzące mogą aktualizować dane osób uprawnionych w Strefie Pracownika SIO. W przypadku niepublicznych organów bez dostępu do SIO ankietę uzupełnia jedna wskazana szkoła.

Jakie oświadczenia składa nauczyciel?

Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie, że:

  • nie otrzymano wcześniej laptopa, laptopa przeglądarkowego ani innego świadczenia na jego zakup ze środków publicznych,
  • przedstawione informacje są prawdziwe – pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ile wynosi bon i do kiedy można go wykorzystać?

W 2025 roku bon w programie „Laptop dla nauczyciela” ma wartość 2500 zł i można go przeznaczyć na zakup sprzętu spełniającego określone wymagania techniczne.

Bon da się zrealizować wyłącznie w sklepach znajdujących się na oficjalnej liście rządowej.

Ostateczny termin wykorzystania bonu to 31 grudnia 2025 roku.

