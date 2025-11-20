REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Nowe podstawy programowe trafiły do konsultacji. MEN proponuje powrót przyrody i obowiązkowe dwa języki obce

Nowe podstawy programowe trafiły do konsultacji. MEN proponuje powrót przyrody i obowiązkowe dwa języki obce

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 listopada 2025, 09:39
[Data aktualizacji 20 listopada 2025, 09:48]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
szkoła edukacja reforma oświaty MEN podstawa programowa projekt przyroda łacina edukacja obywatelska edukacja zdrowotna
Nowe podstawy programowe trafiły do konsultacji. MEN proponuje powrót przyrody i obowiązkowe dwa języki obce
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji publicznych projekty nowych podstaw programowych przygotowanych w ramach „Reformy26. Kompas Jutra”. Proponowane zmiany obejmują m.in. powrót przedmiotu przyroda w klasach IV–VI, rezygnację z nauczania łaciny w miejsce drugiego języka obcego oraz większą elastyczność i spójność programów. Konsultacje potrwają do 18 grudnia 2025 r.

Podstawy programowe - projekty rozporządzeń trafiły do konsultacji

Resort edukacji poinformował, że 16 listopada do konsultacji publicznych trafiły projekty:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski
  • rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowego planu nauczania dla publicznej szkoły podstawowej.

Konsultacje publiczne potrwają do 18 grudnia.

Projekty rozporządzeń to kolejny element prac prowadzonych przez MEN we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych – Państwowym Instytutem Badawczym (IBE-PIB) w ramach „Reformy26. Kompas Jutra”, która będzie etapami wprowadzana do szkół.

Podstawa programowa określi cele kształcenia

Zaproponowano, by podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej m.in. jasno i precyzyjnie określała cele kształcenia oraz oczekiwane efekty uczenia się; obejmowała wymagania w zakresie doświadczeń edukacyjnych wzmacniających sprawczość; obejmowała fakultatywne efekty uczenia się – do wyboru przez nauczyciela.

REKLAMA

Autorzy chcą też, by była ona elastyczna, tzn. uwzględniała autonomię nauczyciela w realizacji procesu nauczania według własnego pomysłu i w sposób uwzględniający zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów oraz była spójna wewnętrznie i między przedmiotami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowa podstawa programowa ma być „zorientowana na głębokie uczenie się, aby stwarzać uczniom okazje do stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu realnych problemów, także poza szkołą”.

MEN wyjaśniło, że projekt obejmuje podstawę programową: wychowania przedszkolnego; kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej: I etap edukacyjny: klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna, II etap edukacyjny: klasy IV–VI i klasy VII i VIII; kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Nowy przedmioty: przyroda i drugi język nowożytny

Propozycja przewiduje, że w szkole pojawi się przedmiot przyroda. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, ma on być realizowany w klasach IV–VI szkoły podstawowej w wymiarze po trzy godziny tygodniowo w każdej z tych klas.

MEN wyjaśniło, że „celem proponowanego interdyscyplinarnego podejścia, czyli realizacji w klasach IV–VI przyrody, jest lepsze przygotowanie uczniów do mierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata, rozwój kompleksowego i twórczego myślenia, a także zwiększenie praktycznych umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych”.

Wśród proponowanych zmian jest też rezygnacja z możliwości realizacji w klasach VII i VIII języka łacińskiego (zamiast drugiego języka obcego nowożytnego). „Zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2025 r. język łaciński jest nauczany jedynie w pięciu szkołach podstawowych (w klasach VII uczy się go zaledwie 40 uczniów, a w klasach VIII – 81 uczniów) - argumentuje resort. Zaproponował więc, by uczniowie na III etapie edukacyjnym w szkole podstawowej uczyli się obowiązkowo dwóch języków obcych nowożytnych.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska już w szkołach

Od 1 września 2025 r. do szkół weszły już dwa nowe przedmioty – edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Stopniowo będzie też wprowadzana nowa podstawa programowa: we wrześniu 2026 r. ma zacząć obowiązywać w klasach I i IV szkoły podstawowej, od września 2027 r. w I klasach szkół ponadpodstawowych, a w podstawówce obejmie kolejne dwa roczniki. W następnych latach ma objąć kolejne roczniki uczniów szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.

Powiązane
Emerytura dla nauczycieli 2025. Jakie świadczenia można otrzymać i kto spełnia warunki?
Emerytura dla nauczycieli 2025. Jakie świadczenia można otrzymać i kto spełnia warunki?
Laptop dla nauczyciela 2025 – kończy się dodatkowy nabór. Kto może ponownie złożyć wniosek?
Laptop dla nauczyciela 2025 – kończy się dodatkowy nabór. Kto może ponownie złożyć wniosek?
Nowacka: Edukacja obywatelska to sukces polskiej szkoły. MEN chce wprowadzić rzecznika praw ucznia
Nowacka: Edukacja obywatelska to sukces polskiej szkoły. MEN chce wprowadzić rzecznika praw ucznia
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Powiaty i związkowcy miażdżą projekt zmian w Karcie nauczyciela. „Merytorycznie niekompletny, finansowo nierealny”
20 lis 2025

Związek Powiatów Polskich oraz Wolny Związek Zawodowy „Forum – Oświata” ostro krytykują poselski projekt nowelizacji ustawy Karta nauczyciela. Samorządy zarzucają mu brak rzetelnej analizy skutków finansowych i niezrozumienie systemu finansowania oświaty, a związkowcy – nieuprawnione zrównanie godzin ponadwymiarowych z doraźnymi zastępstwami. Obie strony ostrzegają, że proponowane zmiany mogą poważnie obciążyć budżety JST i pogłębić chaos w szkołach.
Nowe podstawy programowe trafiły do konsultacji. MEN proponuje powrót przyrody i obowiązkowe dwa języki obce
20 lis 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji publicznych projekty nowych podstaw programowych przygotowanych w ramach „Reformy26. Kompas Jutra”. Proponowane zmiany obejmują m.in. powrót przedmiotu przyroda w klasach IV–VI, rezygnację z nauczania łaciny w miejsce drugiego języka obcego oraz większą elastyczność i spójność programów. Konsultacje potrwają do 18 grudnia 2025 r.
Laptop dla nauczyciela 2025 – kończy się dodatkowy nabór. Kto może ponownie złożyć wniosek?
19 lis 2025

Tylko do 21 listopada 2025 roku nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy byli uprawnieni do bonu na zakup laptopa, lecz nie otrzymali go w poprzednim naborze, mogą ubiegać się o wsparcie. Bon można wykorzystać do 31 grudnia 2025 roku.
Nauczyciele dostaną wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe? Komisja poparła zmianę w Karcie Nauczyciela
19 lis 2025

Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki poparła projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który przywraca prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nauczyciel był gotowy je przeprowadzić. Przyjęto również poprawkę nadającą przepisom moc wsteczną – od 1 września 2025 r. Nowe regulacje mają rozwiązać problemy, jakie pojawiły się po tzw. dużej nowelizacji Karty obowiązującej od roku szkolnego 2025/2026.

REKLAMA

Plan urlopów pracowników niepedagogicznych w szkołach 2026: zasady, terminy i obowiązki pracodawcy
19 lis 2025

Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach korzystają z urlopów wypoczynkowych na podstawie Kodeksu pracy, podczas gdy nauczycieli obowiązuje Karta nauczyciela. Oznacza to odmienne zasady nabywania i planowania urlopu. Wyjaśniamy, jakie przepisy regulują urlopy pracowników niepedagogicznych, jak ustala się plan urlopów i na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy oraz pracownicy.
Emerytura dla nauczycieli 2025. Jakie świadczenia można otrzymać i kto spełnia warunki?
19 lis 2025

Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. W zależności od stażu pracy, daty urodzenia i rodzaju zatrudnienia mogą ubiegać się m.in. o emeryturę nauczycielską, nową emeryturę nauczycielską, świadczenie kompensacyjne lub emeryturę pomostową. Wyjaśniamy, komu przysługują poszczególne świadczenia i jakie warunki trzeba spełnić.
Kuratoria nie mogą kontrolować dotacji oświatowych. Jasne stanowisko MEN i Katarzyny Lubnauer
18 lis 2025

W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer jednoznacznie potwierdziła, że kuratoria oświaty nie mają prawa kontrolować sposobu wydatkowania dotacji oświatowych. Kompetencje w tym zakresie należą wyłącznie do organów dotujących – gmin i powiatów. Wyjaśniła też zasady organizowania lekcji religii w małych szkołach.
MEN: Pustoszejące szkoły mogą służyć rodzicom, seniorom i lokalnym społecznościom
18 lis 2025

Wiceminister edukacji Henryk Kiepura poinformował, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje umożliwić gminom wykorzystanie infrastruktury szkół, które wyludniają się z powodu niżu demograficznego, na potrzeby lokalnych społeczności. Jak wyjaśnił, budynki oświatowe mogą zostać przeznaczone m.in. na wsparcie rodziców wracających na rynek pracy, a także na działania skierowane do seniorów czy rozwijanie różnych form aktywności obywatelskiej.

REKLAMA

Nowa ocena pracy nauczyciela od 28 listopada 2025 r. – uproszczone kryteria i zmieniona punktacja
17 lis 2025

28 listopada 2025 r. wchodzą w życie nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Zmiany obejmują uproszczenie kryteriów, wprowadzenie jednolitej skali punktowej i zwiększenie udziału nauczyciela w całym procesie oceniania. Co się zmieni i jakie konsekwencje mają nowe regulacje dla kadry pedagogicznej?
Nowa legitymacja służbowa nauczyciela od 30 listopada 2025 r. Legitymacja elektroniczna dostępna w aplikacji mObywatel
17 lis 2025

Od 30 listopada 2025 roku wszyscy nauczyciele w Polsce otrzymają nową legitymację służbową. Podstawową formą dokumentu stanie się mLegitymacja w aplikacji mObywatel, a plastikowa karta będzie dostępna tylko na wniosek i za opłatą.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA