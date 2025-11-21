REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Od 30 listopada 2025 r. nowa legitymacja nauczyciela w mObywatel. Jak wygląda? Czy można używać starej?

Od 30 listopada 2025 r. nowa legitymacja nauczyciela w mObywatel. Jak wygląda? Czy można używać starej?

21 listopada 2025, 14:42
Wrzesień przyniósł korzystne zmiany dla nauczycieli
Od 30 listopada 2025 r. nowa legitymacja nauczyciela w mObywatel. Jak wygląda? Czy można używać starej?
Shutterstock

Od 30 listopada 2025 r. nowa legitymacja nauczyciela będzie dostępna w aplikacji mObywatel. Jak wygląda? Czym się różni? Czy można używać starych legitymacji służbowych nauczyciela?

Nowe legitymacja nauczyciela - kiedy wejdzie w życie?

Od 30 listopada 2025 roku nauczyciele będą mogli otrzymać nową legitymację w formie elektronicznej dostępnej w aplikacji mObywatel. To oznacza, że oprócz tradycyjnej, plastikowej karty, legitymację będzie można mieć również w wersji cyfrowej na telefonie.

Jak wygląda nowa legitymacja nauczyciela?

Nowe rozporządzenie wprowadza jedną zmianę we wzorze legitymacji wydawanej w postaci karty – napis na rewersie „Nazwa i adres siedziby pracodawcy/Name and address of the emplyer’s registered office” został zastąpiony napisem „Nazwa i adres siedziby szkoły/Name and address od the school”. Ponadto nowy opis wzoru legitymacji nie precyzuje już, w jakim układzie będzie nanoszony numer legitymacji, gdyż w procesie personalizacji legitymacji będzie nanoszony numer zgodny z numerem mLegitymacji, a w przypadku legitymacji wydawanej nauczycielom zatrudnionym w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej numer legitymacji będzie ustalany przez dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Grafika informacyjna na tle jasnych, falistych linii. Po lewej stronie widnieje ciemny tekst 'NOWA LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA' oraz czerwony baner z białym tekstem 'w aplikacji mObywatel'. Po prawej stronie znajduje się wizualizacja cyfrowej legitymacji służbowej nauczyciela ('LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA / TEACHER IDENTITY CARD') z wzorem w kolorach niebieskim i turkusowym oraz godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

Elektroniczna legitymacja, zwana mLegitymacją, zostanie wydana każdemu nauczycielowi w ciągu 14 dni od nawiązania stosunku pracy, po potwierdzeniu tożsamości za pomocą certyfikatu podstawowego. Nauczyciele już zatrudnieni w dniu 30 listopada 2025 roku otrzymają mLegitymację do 15 grudnia 2025 r., o ile w tym czasie nie nastąpi zakończenie ich zatrudnienia.

Dane potrzebne do wystawienia mLegitymacji będą przechowywane w systemie informacji oświatowej (SIO). Będą to między innymi: imię, nazwisko, numer PESEL nauczyciela, numer legitymacji, daty wydania i unieważnienia oraz dane szkoły, takie jak jej nazwa, adres, numer kontaktowy i nazwisko dyrektora.

Zdjecie do nowej legitymacji nauczyciela

Zdjęcie do mLegitymacji nauczyciela będzie pobierane z Rejestru Dowodów Osobistych, co ułatwi i przyspieszy cały proces.

Czy można używać starych legitymacji nauczyciela?

Tradycyjne legitymacje w formie kart będą wciąż wydawane przez dyrektora szkoły na wniosek nauczyciela i zachowują ważność do momentu wydania nowych dokumentów, jednak nie dłużej niż do upływu terminu ich ważności. Procedury unieważnienia i zwrotu starszych legitymacji pozostają bez zmian.

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Źródło: Alerter: Ministerstwo Edukacji Narodowej - Wiadomości
Edukacja
Od 30 listopada 2025 r. nowa legitymacja nauczyciela w mObywatel. Jak wygląda? Czy można używać starej?
21 lis 2025

Od 30 listopada 2025 r. nowa legitymacja nauczyciela będzie dostępna w aplikacji mObywatel. Jak wygląda? Czym się różni? Czy można używać starych legitymacji służbowych nauczyciela?
