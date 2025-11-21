Od 30 listopada 2025 r. nowa legitymacja nauczyciela w mObywatel. Jak wygląda? Czy można używać starej?

Od 30 listopada 2025 r. nowa legitymacja nauczyciela będzie dostępna w aplikacji mObywatel. Jak wygląda? Czym się różni? Czy można używać starych legitymacji służbowych nauczyciela?

Nowe legitymacja nauczyciela - kiedy wejdzie w życie?

Od 30 listopada 2025 roku nauczyciele będą mogli otrzymać nową legitymację w formie elektronicznej dostępnej w aplikacji mObywatel. To oznacza, że oprócz tradycyjnej, plastikowej karty, legitymację będzie można mieć również w wersji cyfrowej na telefonie.

Jak wygląda nowa legitymacja nauczyciela?

Nowe rozporządzenie wprowadza jedną zmianę we wzorze legitymacji wydawanej w postaci karty – napis na rewersie „Nazwa i adres siedziby pracodawcy/Name and address of the emplyer’s registered office” został zastąpiony napisem „Nazwa i adres siedziby szkoły/Name and address od the school”. Ponadto nowy opis wzoru legitymacji nie precyzuje już, w jakim układzie będzie nanoszony numer legitymacji, gdyż w procesie personalizacji legitymacji będzie nanoszony numer zgodny z numerem mLegitymacji, a w przypadku legitymacji wydawanej nauczycielom zatrudnionym w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej numer legitymacji będzie ustalany przez dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Elektroniczna legitymacja, zwana mLegitymacją, zostanie wydana każdemu nauczycielowi w ciągu 14 dni od nawiązania stosunku pracy, po potwierdzeniu tożsamości za pomocą certyfikatu podstawowego. Nauczyciele już zatrudnieni w dniu 30 listopada 2025 roku otrzymają mLegitymację do 15 grudnia 2025 r., o ile w tym czasie nie nastąpi zakończenie ich zatrudnienia.

Dane potrzebne do wystawienia mLegitymacji będą przechowywane w systemie informacji oświatowej (SIO). Będą to między innymi: imię, nazwisko, numer PESEL nauczyciela, numer legitymacji, daty wydania i unieważnienia oraz dane szkoły, takie jak jej nazwa, adres, numer kontaktowy i nazwisko dyrektora.

Zdjecie do nowej legitymacji nauczyciela

Zdjęcie do mLegitymacji nauczyciela będzie pobierane z Rejestru Dowodów Osobistych, co ułatwi i przyspieszy cały proces.

Czy można używać starych legitymacji nauczyciela?

Tradycyjne legitymacje w formie kart będą wciąż wydawane przez dyrektora szkoły na wniosek nauczyciela i zachowują ważność do momentu wydania nowych dokumentów, jednak nie dłużej niż do upływu terminu ich ważności. Procedury unieważnienia i zwrotu starszych legitymacji pozostają bez zmian.

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA