Zastępstwa doraźne w szkołach. Co się zmieniło od 1 września 2025 r.?

Zastępstwa doraźne w szkołach. Co się zmieniło od 1 września 2025 r.?

06 października 2025, 09:55
Doraźne zastępstwa z nowymi zasadami
Doraźne zastępstwa z nowymi zasadami
Shutterstock

Od 1 września 2025 r. obowiązują nowe rozwiązania dotyczące doraźnych zastępstw. Czy teraz nie będą organizowane kosztem innych zajęć a nauczyciele otrzymają za nie dodatkowe wynagrodzenie?

Doraźne zastępstwa w szkołach – przepisy a praktyka

W przypadku krótkotrwałej nieobecności nauczyciela stosuje się w szkołach doraźne zastępstwa. Jest to godzina zajęć, realizowana ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela. Za każdą godzinę takiego zastępstwa należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie według stawki osobistego zaszeregowania (z uwzględnieniem dodatków). W praktyce część dyrektorów szkół omijała tę zasadę, przydzielając zastępstwa w czasie, gdy nauczyciel powinien prowadzić własne, zaplanowane wcześniej zajęcia. Dotyczyło w szczególności nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów, psychologów czy logopedów. Stosowanie takiej praktyki prowadziło do dezorganizacji pracy nauczycieli, zmniejszenia liczby godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz braku wypłaty należnego dodatkowego wynagrodzenia.

Doraźne zastępstwa w szkołach - zmiany o 1 września 2025 r.

Nowelizacja Karty Nauczyciela od 1 września 2025 r. wprowadziła zakaz przydzielania doraźnych zastępstw w czasie zaplanowanych zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz – w ramach obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin.

Wyjątek stanowi zastępstwo tylko wtedy, gdy z przyczyn organizacyjnych szkoły (np. wycieczka klasy) nauczyciel w danym dniu i tak nie mógłby zrealizować swoich zajęć. Wówczas godzina zastępstwa jest realizowana w ramach zwykłego wynagrodzenia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela zastępstwo może być powierzone w czasie jego innych obowiązków (niebędących zajęciami z uczniami), ale wtedy nauczyciel musi odpracować przeniesione zajęcia w innym terminie w tym samym miesiącu.



Podstawa prawna

art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 1160)

Opracowano na podstawie artykułu, którego autorką jest Anna Dryja specjalista w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Edukacja
Zastępstwa doraźne w szkołach. Co się zmieniło od 1 września 2025 r.?
06 paź 2025

Od 1 września 2025 r. obowiązują nowe rozwiązania dotyczące doraźnych zastępstw. Czy teraz nie będą organizowane kosztem innych zajęć a nauczyciele otrzymają za nie dodatkowe wynagrodzenie?
