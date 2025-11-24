REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Szczecin inwestuje w przyszłych marynarzy. Nowoczesny symulator siłowni okrętowej już działa w ZCEMiP

Szczecin inwestuje w przyszłych marynarzy. Nowoczesny symulator siłowni okrętowej już działa w ZCEMiP

24 listopada 2025, 14:36

Ponad 1,35 mln zł kosztował najnowszy symulator, który trafił do Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Uczniowie będą na nim trenować gaszenie pożarów, reagowanie na awarie i obsługę siłowni okrętowej w warunkach zbliżonych do realnych. To już trzecie tak zaawansowane urządzenie w placówce.

Nowa inwestycja za ponad milion złotych

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie wzbogaciło się o nowoczesny symulator siłowni okrętowej. Urządzenie odwzorowuje warunki pracy w prawdziwej maszynowni – od procedur uruchamiania silników po działanie systemów przeciwpożarowych i reagowanie na awarie agregatów, generatorów czy pomp.

To jedna z najdroższych i najbardziej zaawansowanych inwestycji w historii placówki. Sprzęt kosztował ponad 1,35 mln zł.

Realistyczne szkolenie dla przyszłych mechaników i nawigatorów

Na symulatorze będą uczyć się uczniowie kierunków mechanik okrętowy oraz nawigator morski. Trening obejmuje m.in.:

  • przygotowanie statku do wyjścia i wejścia do portu,
  • uruchamianie i kontrolę pracy silników,
  • symulacje awarii urządzeń pokładowych,
  • procedury bezpieczeństwa, w tym gaszenie pożarów.

Jak podkreśla dyrektor ZCEMiP, Elżbieta Moskal, nowy sprzęt pozwala połączyć szkolenie nawigacyjne, radiowe i maszynowe w jeden spójny system. – Dzięki niemu możemy objąć szkoleniem pełen proces obsługi statku, a nawet przeprowadzić go przez wejście do portu – mówi.

Finansowanie symulatora z unijnych środków

Zakup symulatora zrealizowano w ramach projektu Gminy Miasta Szczecin „W drodze ku lepszej przyszłości szczecińskich szkół zawodowych – etap I”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027).

Szczecińska szkoła z morskimi tradycjami

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej powstało w 2012 roku z połączenia dwóch placówek: Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego oraz Zespołu Szkół Technicznych i Morskich. Od lat jest jednym z najważniejszych ośrodków kształcenia kadr dla gospodarki morskiej w regionie.

Źródło: INFOR
