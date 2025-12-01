Nauczyciele dostaną wsparcie do nowego przedmiotu. Rusza ogólnopolski projekt z pakietami dydaktycznymi i konkursem dla szkół

Od września uczniowie szkół ponadpodstawowych uczą się nowego obowiązkowego przedmiotu – edukacji obywatelskiej. Choć reforma miała wzmocnić kompetencje społeczne i obywatelskie młodych ludzi, wielu nauczycieli sygnalizowało brak praktycznych narzędzi i przygotowania metodycznego. Teraz sytuacja ma się zmienić. Fundacja Zwolnieni z Teorii oraz Fundacja Enea – Energia Wspólnoty ogłosiły wspólny projekt, w ramach którego do około 3500 szkół trafią profesjonalne materiały dydaktyczne, mające ułatwić prowadzenie zajęć opartych na projektach społecznych.

Edukacja obywatelska ma uczyć zaangażowania. Nauczyciele potrzebują narzędzi

Nowy przedmiot ma uczyć młodych ludzi współodpowiedzialności, pracy zespołowej, empatii i rozumienia potrzeby aktywności społecznej. Jednocześnie pedagodzy podkreślali, że w praktyce brakuje im merytorycznego wsparcia oraz sprawdzonych metod pracy projektowej.

To właśnie w odpowiedzi na te potrzeby powstał ogólnopolski program wsparcia prowadzony przez Zwolnionych z Teorii i Fundację Enea. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Co znajdzie się w pakiecie dla szkół? Scenariusze, karty pracy i 15 filmów edukacyjnych

Zestaw, który trafi do około 3500 szkół, obejmuje m.in.:

kompletne scenariusze lekcji ,

, karty pracy i plakaty do pracy grupowej,

i plakaty do pracy grupowej, materiały cyfrowe wspierające realizację projektów społecznych,

15 krótkich filmów edukacyjnych wyjaśniających krok po kroku, jak zaplanować i przeprowadzić projekt społeczny.

Materiały przygotowano w oparciu o model „nauki przez doświadczenie”, który od 12 lat rozwija Fundacja Zwolnieni z Teorii. Do tej pory w jej praktycznej olimpiadzie młodzieżowej wzięło udział 160 tys. uczniów, realizując ponad 9 tys. projektów społecznych.

– Chcemy, by nauczyciele wiedzieli, że nie są z tym nowym przedmiotem sami. To nie kolejny zestaw materiałów, ale zaproszenie do współpracy. Naszym celem jest pokazanie, jak zamienić teorię w działanie – podkreśla Paula Bruszewska, prezeska Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Energia do działania: projekt wspiera też Fundacja Enea

– Widzimy ogromny potencjał w połączeniu edukacji z energią do działania. Chcemy pokazać, że nauka o społeczeństwie może być inspirująca i praktyczna – dodaje Izabela Rakuć-Kochaniak, prezeska Fundacji Enea – Energia Wspólnoty.

Partnerzy podkreślają, że projekt ma nie tylko ułatwić realizację podstawy programowej, lecz także realnie wzmacniać postawy obywatelskie – poprzez działanie, współpracę i rozwiązywanie lokalnych problemów.

Ogólnopolski konkurs „Zasil szkołę pomysłem”. 25 tys. zł w puli nagród

Integralną częścią przedsięwzięcia jest ogólnopolski konkurs „Zasil szkołę pomysłem”, który łączy edukację obywatelską z tematyką ekologiczną. Uczniowie będą tworzyć projekty społeczne dotyczące oszczędzania energii oraz działań prośrodowiskowych.

Najlepsze szkoły i zespoły projektowe otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 25 tys. zł. Konkurs ma być impulsem do kreatywnej pracy na zajęciach i pokazaniem, że „energia” – zarówno ta fizyczna, jak i społeczna – może napędzać zmiany w najbliższym otoczeniu.

Finał projektu podczas Zwolnionych z Teorii 2026

Efekty inicjatywy zostaną zaprezentowane podczas Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii 2026, jednego z największych wydarzeń edukacyjnych w Polsce, które co roku gromadzi kilka tysięcy uczestników.

Organizatorzy liczą, że dzięki projektowi edukacja obywatelska stanie się w szkołach przestrzenią współtworzenia, dialogu i pracy na realnych wyzwaniach społecznych.

Źródła:

Fundacja Zwolnieni z Teorii

Fundacja Enea - Energia Wspólnoty