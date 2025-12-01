Nauczyciele dostaną wsparcie do nowego przedmiotu. Rusza ogólnopolski projekt z pakietami dydaktycznymi i konkursem dla szkół
REKLAMA
REKLAMA
Od września uczniowie szkół ponadpodstawowych uczą się nowego obowiązkowego przedmiotu – edukacji obywatelskiej. Choć reforma miała wzmocnić kompetencje społeczne i obywatelskie młodych ludzi, wielu nauczycieli sygnalizowało brak praktycznych narzędzi i przygotowania metodycznego. Teraz sytuacja ma się zmienić. Fundacja Zwolnieni z Teorii oraz Fundacja Enea – Energia Wspólnoty ogłosiły wspólny projekt, w ramach którego do około 3500 szkół trafią profesjonalne materiały dydaktyczne, mające ułatwić prowadzenie zajęć opartych na projektach społecznych.
- Edukacja obywatelska ma uczyć zaangażowania. Nauczyciele potrzebują narzędzi
- Co znajdzie się w pakiecie dla szkół? Scenariusze, karty pracy i 15 filmów edukacyjnych
- Energia do działania: projekt wspiera też Fundacja Enea
- Ogólnopolski konkurs „Zasil szkołę pomysłem”. 25 tys. zł w puli nagród
- Finał projektu podczas Zwolnionych z Teorii 2026
Edukacja obywatelska ma uczyć zaangażowania. Nauczyciele potrzebują narzędzi
Nowy przedmiot ma uczyć młodych ludzi współodpowiedzialności, pracy zespołowej, empatii i rozumienia potrzeby aktywności społecznej. Jednocześnie pedagodzy podkreślali, że w praktyce brakuje im merytorycznego wsparcia oraz sprawdzonych metod pracy projektowej.
REKLAMA
REKLAMA
To właśnie w odpowiedzi na te potrzeby powstał ogólnopolski program wsparcia prowadzony przez Zwolnionych z Teorii i Fundację Enea. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Co znajdzie się w pakiecie dla szkół? Scenariusze, karty pracy i 15 filmów edukacyjnych
Zestaw, który trafi do około 3500 szkół, obejmuje m.in.:
- kompletne scenariusze lekcji,
- karty pracy i plakaty do pracy grupowej,
- materiały cyfrowe wspierające realizację projektów społecznych,
- 15 krótkich filmów edukacyjnych wyjaśniających krok po kroku, jak zaplanować i przeprowadzić projekt społeczny.
Materiały przygotowano w oparciu o model „nauki przez doświadczenie”, który od 12 lat rozwija Fundacja Zwolnieni z Teorii. Do tej pory w jej praktycznej olimpiadzie młodzieżowej wzięło udział 160 tys. uczniów, realizując ponad 9 tys. projektów społecznych.
REKLAMA
– Chcemy, by nauczyciele wiedzieli, że nie są z tym nowym przedmiotem sami. To nie kolejny zestaw materiałów, ale zaproszenie do współpracy. Naszym celem jest pokazanie, jak zamienić teorię w działanie – podkreśla Paula Bruszewska, prezeska Fundacji Zwolnieni z Teorii.
Energia do działania: projekt wspiera też Fundacja Enea
– Widzimy ogromny potencjał w połączeniu edukacji z energią do działania. Chcemy pokazać, że nauka o społeczeństwie może być inspirująca i praktyczna – dodaje Izabela Rakuć-Kochaniak, prezeska Fundacji Enea – Energia Wspólnoty.
Partnerzy podkreślają, że projekt ma nie tylko ułatwić realizację podstawy programowej, lecz także realnie wzmacniać postawy obywatelskie – poprzez działanie, współpracę i rozwiązywanie lokalnych problemów.
Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK
Ogólnopolski konkurs „Zasil szkołę pomysłem”. 25 tys. zł w puli nagród
Integralną częścią przedsięwzięcia jest ogólnopolski konkurs „Zasil szkołę pomysłem”, który łączy edukację obywatelską z tematyką ekologiczną. Uczniowie będą tworzyć projekty społeczne dotyczące oszczędzania energii oraz działań prośrodowiskowych.
Najlepsze szkoły i zespoły projektowe otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 25 tys. zł. Konkurs ma być impulsem do kreatywnej pracy na zajęciach i pokazaniem, że „energia” – zarówno ta fizyczna, jak i społeczna – może napędzać zmiany w najbliższym otoczeniu.
Finał projektu podczas Zwolnionych z Teorii 2026
Efekty inicjatywy zostaną zaprezentowane podczas Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii 2026, jednego z największych wydarzeń edukacyjnych w Polsce, które co roku gromadzi kilka tysięcy uczestników.
Organizatorzy liczą, że dzięki projektowi edukacja obywatelska stanie się w szkołach przestrzenią współtworzenia, dialogu i pracy na realnych wyzwaniach społecznych.
Źródła:
Fundacja Zwolnieni z Teorii
Fundacja Enea - Energia Wspólnoty
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA