REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Nauczyciele dostaną wsparcie do nowego przedmiotu. Rusza ogólnopolski projekt z pakietami dydaktycznymi i konkursem dla szkół

Nauczyciele dostaną wsparcie do nowego przedmiotu. Rusza ogólnopolski projekt z pakietami dydaktycznymi i konkursem dla szkół

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 grudnia 2025, 10:49
[Data aktualizacji 01 grudnia 2025, 10:53]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
szkoła uczniowie uczeń klasa lekcje pakiet dydaktyczny nauczyciele edukacja obywatelska konkurs dla szkół
Nauczyciele dostaną wsparcie do nowego przedmiotu. Rusza ogólnopolski projekt z pakietami dydaktycznymi i konkursem dla szkół
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od września uczniowie szkół ponadpodstawowych uczą się nowego obowiązkowego przedmiotu – edukacji obywatelskiej. Choć reforma miała wzmocnić kompetencje społeczne i obywatelskie młodych ludzi, wielu nauczycieli sygnalizowało brak praktycznych narzędzi i przygotowania metodycznego. Teraz sytuacja ma się zmienić. Fundacja Zwolnieni z Teorii oraz Fundacja Enea – Energia Wspólnoty ogłosiły wspólny projekt, w ramach którego do około 3500 szkół trafią profesjonalne materiały dydaktyczne, mające ułatwić prowadzenie zajęć opartych na projektach społecznych.

Edukacja obywatelska ma uczyć zaangażowania. Nauczyciele potrzebują narzędzi

Nowy przedmiot ma uczyć młodych ludzi współodpowiedzialności, pracy zespołowej, empatii i rozumienia potrzeby aktywności społecznej. Jednocześnie pedagodzy podkreślali, że w praktyce brakuje im merytorycznego wsparcia oraz sprawdzonych metod pracy projektowej.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

To właśnie w odpowiedzi na te potrzeby powstał ogólnopolski program wsparcia prowadzony przez Zwolnionych z Teorii i Fundację Enea. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Co znajdzie się w pakiecie dla szkół? Scenariusze, karty pracy i 15 filmów edukacyjnych

Zestaw, który trafi do około 3500 szkół, obejmuje m.in.:

  • kompletne scenariusze lekcji,
  • karty pracy i plakaty do pracy grupowej,
  • materiały cyfrowe wspierające realizację projektów społecznych,
  • 15 krótkich filmów edukacyjnych wyjaśniających krok po kroku, jak zaplanować i przeprowadzić projekt społeczny.

Materiały przygotowano w oparciu o model „nauki przez doświadczenie”, który od 12 lat rozwija Fundacja Zwolnieni z Teorii. Do tej pory w jej praktycznej olimpiadzie młodzieżowej wzięło udział 160 tys. uczniów, realizując ponad 9 tys. projektów społecznych.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

– Chcemy, by nauczyciele wiedzieli, że nie są z tym nowym przedmiotem sami. To nie kolejny zestaw materiałów, ale zaproszenie do współpracy. Naszym celem jest pokazanie, jak zamienić teorię w działanie – podkreśla Paula Bruszewska, prezeska Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Energia do działania: projekt wspiera też Fundacja Enea

– Widzimy ogromny potencjał w połączeniu edukacji z energią do działania. Chcemy pokazać, że nauka o społeczeństwie może być inspirująca i praktyczna – dodaje Izabela Rakuć-Kochaniak, prezeska Fundacji Enea – Energia Wspólnoty.

Partnerzy podkreślają, że projekt ma nie tylko ułatwić realizację podstawy programowej, lecz także realnie wzmacniać postawy obywatelskie – poprzez działanie, współpracę i rozwiązywanie lokalnych problemów.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Ogólnopolski konkurs „Zasil szkołę pomysłem”. 25 tys. zł w puli nagród

Integralną częścią przedsięwzięcia jest ogólnopolski konkurs „Zasil szkołę pomysłem”, który łączy edukację obywatelską z tematyką ekologiczną. Uczniowie będą tworzyć projekty społeczne dotyczące oszczędzania energii oraz działań prośrodowiskowych.

Najlepsze szkoły i zespoły projektowe otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 25 tys. zł. Konkurs ma być impulsem do kreatywnej pracy na zajęciach i pokazaniem, że „energia” – zarówno ta fizyczna, jak i społeczna – może napędzać zmiany w najbliższym otoczeniu.

Finał projektu podczas Zwolnionych z Teorii 2026

Efekty inicjatywy zostaną zaprezentowane podczas Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii 2026, jednego z największych wydarzeń edukacyjnych w Polsce, które co roku gromadzi kilka tysięcy uczestników.

Organizatorzy liczą, że dzięki projektowi edukacja obywatelska stanie się w szkołach przestrzenią współtworzenia, dialogu i pracy na realnych wyzwaniach społecznych.

Źródła:

Fundacja Zwolnieni z Teorii

Fundacja Enea - Energia Wspólnoty

Powiązane
Nowelizacja Prawa oświatowego przyjęta. Od 2026 r. duże zmiany w szkołach, egzaminach i podstawie programowej
Nowelizacja Prawa oświatowego przyjęta. Od 2026 r. duże zmiany w szkołach, egzaminach i podstawie programowej
Senat przyjął zmianę zasad przyznawania stypendiów. Więcej pieniędzy dla najlepszych studentów? Nowelizacja wraca do Sejmu
Senat przyjął zmianę zasad przyznawania stypendiów. Więcej pieniędzy dla najlepszych studentów? Nowelizacja wraca do Sejmu
MEN blokuje szybkie kursy dla nauczycieli przedszkoli. „Nie da się zdobyć kwalifikacji w kilka miesięcy”
MEN blokuje szybkie kursy dla nauczycieli przedszkoli. „Nie da się zdobyć kwalifikacji w kilka miesięcy”
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Nauczyciele dostaną wsparcie do nowego przedmiotu. Rusza ogólnopolski projekt z pakietami dydaktycznymi i konkursem dla szkół
01 gru 2025

Od września uczniowie szkół ponadpodstawowych uczą się nowego obowiązkowego przedmiotu – edukacji obywatelskiej. Choć reforma miała wzmocnić kompetencje społeczne i obywatelskie młodych ludzi, wielu nauczycieli sygnalizowało brak praktycznych narzędzi i przygotowania metodycznego. Teraz sytuacja ma się zmienić. Fundacja Zwolnieni z Teorii oraz Fundacja Enea – Energia Wspólnoty ogłosiły wspólny projekt, w ramach którego do około 3500 szkół trafią profesjonalne materiały dydaktyczne, mające ułatwić prowadzenie zajęć opartych na projektach społecznych.
MEN blokuje szybkie kursy dla nauczycieli przedszkoli. „Nie da się zdobyć kwalifikacji w kilka miesięcy”
01 gru 2025

Resort edukacji ostatecznie odrzuca pomysł stworzenia ekspresowych kursów dla kandydatów do pracy w przedszkolach. Powód? Obowiązujące przepisy wymagają pięcioletniego toku kształcenia. Jednocześnie maleje liczba wakatów, choć problem braków kadrowych nadal pozostaje aktualny.
Czy Twoje dziecko albo wnuk jest na tej liście? Jak rządowy projekt budzi poważne wątpliwości w świetle prawa do prywatności i RODO. Miliony danych będą przetwarzane bezpodstawnie?
28 lis 2025

W dobie cyfryzacji, gdzie dane stały się pewnego rodzaju walutą, a ich ochrona fundamentalnym prawem, każdy nowy projekt rządowy zakładający gromadzenie informacji o obywatelach, a zwłaszcza o dzieciach, podlega szczegółowej analizie. Ostatnio inicjatywa ustawodawcza, która na pierwszy rzut oka wydaje się szlachetna – promocja sportu i dbałość o kondycję fizyczną najmłodszych – stała się przedmiotem ostrej krytyki ze strony najwyższego organu nadzorczego w Polsce, w tym zakresie. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w specjalnym piśmie wyraził głębokie zaniepokojenie planami rozszerzenia centralnej ewidencji uczniów, wskazując na szereg poważnych uchybień, które mogą prowadzić do masowego i niezgodnego z prawem przetwarzania milionów wrażliwych danych.
Senat przyjął zmianę zasad przyznawania stypendiów. Więcej pieniędzy dla najlepszych studentów? Nowelizacja wraca do Sejmu
28 lis 2025

Od 2026 r. uczelnie mają otrzymać większą swobodę w wydatkowaniu funduszu stypendialnego. Senat przyjął nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która zmienia zasady przyznawania stypendiów rektora. Najważniejsza zmiana to wprowadzenie limitu 45 proc. z całego funduszu stypendialnego, co – jak przekonuje resort nauki – ma zwiększyć dostępność świadczeń dla studentów z najlepszymi wynikami.

REKLAMA

Nowelizacja Prawa oświatowego przyjęta. Od 2026 r. duże zmiany w szkołach, egzaminach i podstawie programowej
28 lis 2025

Senat poparł bez poprawek nowelizację Prawa oświatowego. Zmiany obejmują m.in. nowe zasady tworzenia podstaw programowych, powrót do kwietniowego terminu egzaminu ósmoklasisty, modyfikacje w nadzorze pedagogicznym oraz wyższe opłaty za dopuszczanie podręczników. Część reform zacznie obowiązywać już od roku szkolnego 2026/2027.
Obowiązują nowe zasady oceny pracy nauczycieli. MEN upraszcza kryteria i wprowadza większą przejrzystość
28 lis 2025

28 listopada weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące oceny pracy nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekonuje, że zmiany mają zapewnić większą transparentność, jednolitość i sprawiedliwość ocen, a także realnie wspierać rozwój zawodowy pedagogów. Uproszczono kryteria, zmieniono skalę punktacji i wprowadzono nowe obowiązki dyrektorów.
E-dyplomy obowiązkowe od 2027 roku. Senat przyjął ustawę: dyplomy w aplikacji mObywatel, łatwiejsza weryfikacja pracowników
27 lis 2025

Od 1 stycznia 2027 r. tradycyjne papierowe dyplomy na uczelniach odejdą do historii. Senat przyjął nowelizację ustaw, która wprowadza obowiązek wydawania e-dyplomów i ich integrację z aplikacją mObywatel. Absolwenci uzyskają szybki dostęp do dokumentu, a pracodawcy — skuteczne narzędzie do weryfikacji kwalifikacji kandydatów.
Ferie zimowe 2025/2026 i 2026/2027: MEN zmienił zasady. Nowy podział na trzy tury i nowe grupy województw
27 lis 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło istotną zmianę w organizacji roku szkolnego. Od roku szkolnego 2025/2026 ferie zimowe w całej Polsce będą odbywać się w trzech, a nie czterech turach. Modyfikacji uległ także podział województw na grupy. Zmiana ta wynika – jak informuje MEN – z wieloletnich wniosków rodziców, samorządów i parlamentarzystów oraz z potrzeby bardziej równomiernego rozkładu liczby uczniów korzystających z przerwy zimowej w tym samym czasie.

REKLAMA

Afera Collegium Humanum: pierwszy akt oskarżenia. 29 osób podejrzanych o korupcję i fałszowanie dokumentów. Politycy wśród oskarżonych
27 lis 2025

Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach pierwszy akt oskarżenia w głośnej sprawie dotyczącej nieprawidłowości w dawnej prywatnej uczelni Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiąść ma 29 osób, którym zarzucono łącznie 67 przestępstw, w tym korupcję, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.
mLegitymacja nauczyciela już od 30 listopada 2025 r. Nowe funkcje w SIO i ważne ograniczenia dla szkół
27 lis 2025

Od 30 listopada 2025 r. każdy nauczyciel w Polsce zyska dostęp do mLegitymacji nauczyciela w aplikacji mObywatel. Elektroniczny dokument będzie pełnoprawnym odpowiednikiem tradycyjnej legitymacji i ma znacząco uprościć proces potwierdzania statusu nauczyciela. Równocześnie MEN wdrożyło kolejne zmiany w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), które wpływają na funkcjonowanie szkół, w tym m.in. na obsługę uczniów i generowanie kodów QR.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA