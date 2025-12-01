REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Przedszkole » MEN blokuje szybkie kursy dla nauczycieli przedszkoli. „Nie da się zdobyć kwalifikacji w kilka miesięcy"

MEN blokuje szybkie kursy dla nauczycieli przedszkoli. „Nie da się zdobyć kwalifikacji w kilka miesięcy”

01 grudnia 2025, 07:17
[Data aktualizacji 01 grudnia 2025, 09:18]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
MEN blokuje szybkie kursy dla nauczycieli przedszkoli. „Nie da się zdobyć kwalifikacji w kilka miesięcy”
Resort edukacji ostatecznie odrzuca pomysł stworzenia ekspresowych kursów dla kandydatów do pracy w przedszkolach. Powód? Obowiązujące przepisy wymagają pięcioletniego toku kształcenia. Jednocześnie maleje liczba wakatów, choć problem braków kadrowych nadal pozostaje aktualny.

Nie będzie szybkich kursów dla przyszłych nauczycieli przedszkolnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje uruchomienia specjalnych programów szkoleniowych, które umożliwiłyby szybkie zdobycie kwalifikacji do pracy w przedszkolach. Taką informację przekazał wiceminister edukacji Henryk Kiepura, odpowiadając na interpelację poselską.

Poseł Krzysztof Szczucki zwracał uwagę, że mimo rezygnacji MEN z zatrudniania w przedszkolach osób bez kwalifikacji, problemy kadrowe wciąż są odczuwalne, a rozwiązaniem mogłyby być przyspieszone kursy dające uprawnienia.

MEN: Zawód nauczyciela wymaga pięcioletnich studiów

Jak podkreślił wiceminister, obecne przepisy nie dają możliwości przyspieszenia procesu zdobywania uprawnień. Chodzi o obowiązujące od 2019 r. rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego dotyczące standardów kształcenia nauczycieli.

Zgodnie z nim:

  • standardu kształcenia nie da się zrealizować w krótkich kursach,
  • pełne przygotowanie pedagogiczne i merytoryczne wymaga pięciu lat studiów,
  • nie ma możliwości zdobycia kwalifikacji wyłącznie na studiach I stopnia, II stopnia ani studiach podyplomowych.

„Kształcenie nauczycieli rozpoczynające się od roku akademickiego 2019/2020 powinno być prowadzone w pięcioletnim cyklu (…) W związku z tym nie jest możliwe uruchomienie specjalnych programów szkoleniowych, ułatwiających szybkie zdobycie kwalifikacji” – wskazał Henryk Kiepura.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Liczba wakatów spada, ale problem nadal istnieje

Resort przedstawił również aktualne statystyki dotyczące wolnych miejsc pracy:

  • 286 wolnych stanowisk dla nauczycieli wychowania przedszkolnego (272,65 etatu) – stan na 3 listopada,
  • 399 wakatów w analogicznym okresie roku 2024.

Choć rok do roku liczba wolnych etatów spadła, to nadal około 8% wszystkich wakatów nauczycielskich dotyczy przedszkoli.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Krytyka środowiska nauczycielskiego zatrzymała wcześniejszy projekt MEN

Przypomnijmy: wcześniej MEN chciało dopuścić zatrudnianie w przedszkolach osób bez kwalifikacji, jednak pomysł wywołał silny sprzeciw związków zawodowych, organizacji nauczycielskich i Rzecznika Praw Dziecka. W efekcie resort wycofał projekt nowelizacji ustawy z prac legislacyjnych.

Źródło: PAP
Edukacja
01 gru 2025

