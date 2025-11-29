REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Wypłaty dla nauczycieli za nadgodziny do 6 czerwca 2026 r. Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe od 1 września 2025 r. [Karta Nauczyciela]

Wypłaty dla nauczycieli za nadgodziny do 6 czerwca 2026 r. Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe od 1 września 2025 r. [Karta Nauczyciela]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 listopada 2025, 16:43
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
karta nauczyciela zmiany godziny ponadwymiarowe wynagrodzenie 2026
Wypłaty dla nauczycieli za nadgodziny do 6 czerwca 2026 r. Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe od 1 września 2025 r. [Karta Nauczyciela]
gov.pl

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany w Karcie Nauczyciela od dnia 1 stycznia 2026 r. Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w większej liczbie przypadków z wyrównaniem od dnia 1 września 2025 r. Wypłata ma wpłynąć na konta do dnia 6 czerwca 2026 r.

rozwiń >

Wynagrodzenie nauczycieli za nadgodziny - zmiany

O co chodzi w zamieszaniu z godzinami ponadwymiarowymi nauczycieli? Po wejściu w życie 1 września 2025 r. zmian w Karcie Nauczyciela nauczyciel, który jest w szkole i jest gotowy do pracy zgodnie z ustalonymi godzinami ponadwymiarowymi, nie otrzymuje wynagrodzenia, jeśli nie realizuje zajęć, ponieważ np. klasa jest na wycieczce. Wiele szkół wstrzymuje wszelkiego rodzaju wyjścia klasowe właśnie z tego powodu.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Dnia 1 września 2025 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe. Wprowadziła je Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1160). Aktualnie zgodnie z art. 35 ust. 3d ustawy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za przydzielone i zrealizowane godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, a wyjątki od tej reguły ustala art. 35 ust. 3e ustawy. Zgodnie z niniejszym wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje także, gdy:

  1. nauczyciel zamiast przydzielonych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych zrealizował w tym samym dniu przydzielone godziny zajęć opiekuńczych lub wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2;
  2. niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy – Prawo oświatowe, nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć.

Jak tłumaczy wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak, przygotowano poprawkę do ustawy Karta Nauczyciela, która jest korzystniejszą dla nauczycieli w stosunku do wyżej przytoczonego przepisu. Poprawka zakłada także wyrównanie wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe od 1 września 2025 r. Poprawkę przyjęła od ZNP i zgłosiła posłanka Lewicy Dorota Olko. Taką samą złożył również poseł KO Adam Krzemiński. Komisja sejmowa edukacji i nauki poparła zgłoszoną poprawkę i poleciła całej izbie przyjęcie projektu Karty Nauczyciela dotyczącej zmian w rozliczaniu godzin ponadwymiarowych wraz z poprawkami.

Wypłata dla nauczycieli do 6 czerwca 2026 r. z wyrównaniem od 1 września 2025 r.

Sejm przegłosował poprawkę. W Senacie głosowano za przyjęciem ustawy. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. Nauczyciele otrzymają wyrównanie wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe od 1 września 2025 r. Wypłaty zostaną dokonane do 6 czerwca 2026 r.

REKLAMA

Ważne

Wszystko wskazuje na to, że nauczyciele otrzymają wyrównania za straty w wynagrodzeniach od 1 września 2025 roku do 1 stycznia 2026 roku. Od początku 2026 roku planowane jest wejście w życie nowych przepisów.

Poprawka do Karty nauczyciela - nadgodziny

Według poprawki wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe będzie przysługiwało nie tylko w przypadkach wymienionych w art. 35 ust. 3e ustawy w aktualnym brzmieniu. Nauczyciel otrzyma zapłatę za każdy przypadek niezrealizowania przydzielonych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z przyczyn niedotyczących nauczyciela, kiedy nauczyciel był gotów do ich realizacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Celem zmian jest przyznawanie wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w różnych sytuacjach. Chodzi o nieodbycie się zajęć z przyczyn leżących po stronie szkoły. Po zmianie przepisów nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za brak zajęć z powodu np.:

  • nieobecności ucznia na zajęciach, które są z nim prowadzone indywidualnie,
  • wyjazdu klasy na wycieczkę,
  • wyjścia klasy na jakieś wydarzenie poza szkołą.

Jedyny warunek, jaki trzeba spełnić to pozostawanie nauczyciela w tym czasie w gotowości do realizacji zajęć.

Nadgodziny - przydzielenie nauczycielowi innych zajęć

W poprawce proponuje się doprecyzowanie, że w przypadku nieodbycia się zajęć można przydzielić nauczycielowi inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły (np. zajęcia opiekuńcze, wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy).

Pensum nauczyciela - zmiany

Nowelizacja przewiduje również zmiany w pensum nauczyciela. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć obniża na potrzeby ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe odpowiednio o 1/5 albo 1/4 tego wymiaru, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, dzień ustawowo wolny od pracy, dzień, w którym dla nauczyciela nie zaplanowano zajęć, lub dzień w danym tygodniu, który przypada w innym miesiącu. Chodzi o to, aby obniżenie obejmowało także tygodnie z dniami bez zaplanowanych dla nauczyciela zajęć. W związku z tym zawarto odniesienie do art. 42 ust. 2 pkt 1.

Polecamy: INFORLEX Oświata

Doraźne zastępstwa - zmiany

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym godziny doraźnych zastępstw mogą być realizowane w czasie, w którym zostały zaplanowane do realizacji przez nauczyciela zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 (zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7), w przypadku gdy z przyczyn dotyczących szkoły w danym dniu nauczyciel nie mógłby zrealizować zajęć wynikających z obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Wówczas realizuje się godziny doraźnych zastępstw w ramach przyjętego wynagrodzenia. Kiedy nauczyciel nie może zrealizować zajęć wynikających z pensum, może otrzymać godziny doraźnych zastępstw w ramach wynagrodzenia. Nowe brzmienie przepisu miałoby rozszerzyć jego stosowanie o zajęcia realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych. Jeśli z przyczyn dotyczących szkoły nauczyciel nie realizuje godzin ponadwymiarowych, będzie można przydzielić mu także realizację godzin doraźnych zastępstw. Dzięki temu w przypadku zaplanowanych godzin ponadwymiarowych otrzyma wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. W uzasadnieniu do poprawki ustawy czytamy, że nie otrzyma wówczas dodatkowego wynagrodzenia za realizację godzin doraźnych zastępstw, ponieważ byłoby to podwójne wynagradzanie.

Poprawka do ustawy Karta Nauczyciela - wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela:

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35 ust. 3e i 3f otrzymują brzmienie:

„3e. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje również w przypadku, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć. W takim przypadku nauczycielowi można przydzielić do realizacji w czasie, w którym zostały zaplanowane godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze lub wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.

3f. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, dni ustawowo wolne od pracy lub dni, w których dla nauczyciela nie zaplanowano zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1, oraz w tygodniach w danym miesiącu, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą się w trakcie tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a albo ust. 7 albo obniżony na podstawie art. 42 ust. 6, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, dzień ustawowo wolny od pracy, dzień, w którym dla nauczyciela nie zaplanowano zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1, lub dzień w danym tygodniu, który przypada w innym miesiącu. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi.”;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 oraz z 2025 r. poz. 620, 1019, 1160, 1188 i 1189.

2) w art. 42 ust. 2cb otrzymuje brzmienie:

„2cb. Godziny doraźnych zastępstw mogą być realizowane w czasie, w którym zostały zaplanowane do realizacji przez nauczyciela zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących szkoły w danym dniu nauczyciel nie mógłby zrealizować zajęć wynikających z obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lub przydzielonych godzin ponadwymiarowych. W takim przypadku nauczyciel realizuje godziny doraźnych zastępstw w ramach wynagrodzenia, jakie przysługuje mu za zaplanowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze.”.

Art. 2. Przepisy art. 35 ust. 3e i 3f ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przypadające do realizacji począwszy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r

Zobacz również:
Powiązane
Nauczyciele dostaną pieniądze za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Sejm jednomyślnie za zmianami w Karcie nauczyciela
Nauczyciele dostaną pieniądze za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Sejm jednomyślnie za zmianami w Karcie nauczyciela
Zatrudnianie nauczycieli na czas określony na masową skalę. MEN potwierdza: to zgodne z prawem
Zatrudnianie nauczycieli na czas określony na masową skalę. MEN potwierdza: to zgodne z prawem
Od 30 listopada 2025 r. nowa legitymacja nauczyciela w mObywatel. Jak wygląda? Czy można używać starej?
Od 30 listopada 2025 r. nowa legitymacja nauczyciela w mObywatel. Jak wygląda? Czy można używać starej?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Czy Twoje dziecko albo wnuk jest na tej liście? Jak rządowy projekt budzi poważne wątpliwości w świetle prawa do prywatności i RODO. Miliony danych będą przetwarzane bezpodstawnie?
28 lis 2025

W dobie cyfryzacji, gdzie dane stały się pewnego rodzaju walutą, a ich ochrona fundamentalnym prawem, każdy nowy projekt rządowy zakładający gromadzenie informacji o obywatelach, a zwłaszcza o dzieciach, podlega szczegółowej analizie. Ostatnio inicjatywa ustawodawcza, która na pierwszy rzut oka wydaje się szlachetna – promocja sportu i dbałość o kondycję fizyczną najmłodszych – stała się przedmiotem ostrej krytyki ze strony najwyższego organu nadzorczego w Polsce, w tym zakresie. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w specjalnym piśmie wyraził głębokie zaniepokojenie planami rozszerzenia centralnej ewidencji uczniów, wskazując na szereg poważnych uchybień, które mogą prowadzić do masowego i niezgodnego z prawem przetwarzania milionów wrażliwych danych.
Senat przyjął zmianę zasad przyznawania stypendiów. Więcej pieniędzy dla najlepszych studentów? Nowelizacja wraca do Sejmu
28 lis 2025

Od 2026 r. uczelnie mają otrzymać większą swobodę w wydatkowaniu funduszu stypendialnego. Senat przyjął nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która zmienia zasady przyznawania stypendiów rektora. Najważniejsza zmiana to wprowadzenie limitu 45 proc. z całego funduszu stypendialnego, co – jak przekonuje resort nauki – ma zwiększyć dostępność świadczeń dla studentów z najlepszymi wynikami.
Nowelizacja Prawa oświatowego przyjęta. Od 2026 r. duże zmiany w szkołach, egzaminach i podstawie programowej
28 lis 2025

Senat poparł bez poprawek nowelizację Prawa oświatowego. Zmiany obejmują m.in. nowe zasady tworzenia podstaw programowych, powrót do kwietniowego terminu egzaminu ósmoklasisty, modyfikacje w nadzorze pedagogicznym oraz wyższe opłaty za dopuszczanie podręczników. Część reform zacznie obowiązywać już od roku szkolnego 2026/2027.
Obowiązują nowe zasady oceny pracy nauczycieli. MEN upraszcza kryteria i wprowadza większą przejrzystość
28 lis 2025

28 listopada weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące oceny pracy nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekonuje, że zmiany mają zapewnić większą transparentność, jednolitość i sprawiedliwość ocen, a także realnie wspierać rozwój zawodowy pedagogów. Uproszczono kryteria, zmieniono skalę punktacji i wprowadzono nowe obowiązki dyrektorów.

REKLAMA

E-dyplomy obowiązkowe od 2027 roku. Senat przyjął ustawę: dyplomy w aplikacji mObywatel, łatwiejsza weryfikacja pracowników
27 lis 2025

Od 1 stycznia 2027 r. tradycyjne papierowe dyplomy na uczelniach odejdą do historii. Senat przyjął nowelizację ustaw, która wprowadza obowiązek wydawania e-dyplomów i ich integrację z aplikacją mObywatel. Absolwenci uzyskają szybki dostęp do dokumentu, a pracodawcy — skuteczne narzędzie do weryfikacji kwalifikacji kandydatów.
Ferie zimowe 2025/2026 i 2026/2027: MEN zmienił zasady. Nowy podział na trzy tury i nowe grupy województw
27 lis 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło istotną zmianę w organizacji roku szkolnego. Od roku szkolnego 2025/2026 ferie zimowe w całej Polsce będą odbywać się w trzech, a nie czterech turach. Modyfikacji uległ także podział województw na grupy. Zmiana ta wynika – jak informuje MEN – z wieloletnich wniosków rodziców, samorządów i parlamentarzystów oraz z potrzeby bardziej równomiernego rozkładu liczby uczniów korzystających z przerwy zimowej w tym samym czasie.
Afera Collegium Humanum: pierwszy akt oskarżenia. 29 osób podejrzanych o korupcję i fałszowanie dokumentów. Politycy wśród oskarżonych
27 lis 2025

Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach pierwszy akt oskarżenia w głośnej sprawie dotyczącej nieprawidłowości w dawnej prywatnej uczelni Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiąść ma 29 osób, którym zarzucono łącznie 67 przestępstw, w tym korupcję, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.
mLegitymacja nauczyciela już od 30 listopada 2025 r. Nowe funkcje w SIO i ważne ograniczenia dla szkół
27 lis 2025

Od 30 listopada 2025 r. każdy nauczyciel w Polsce zyska dostęp do mLegitymacji nauczyciela w aplikacji mObywatel. Elektroniczny dokument będzie pełnoprawnym odpowiednikiem tradycyjnej legitymacji i ma znacząco uprościć proces potwierdzania statusu nauczyciela. Równocześnie MEN wdrożyło kolejne zmiany w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), które wpływają na funkcjonowanie szkół, w tym m.in. na obsługę uczniów i generowanie kodów QR.

REKLAMA

Wypłaty dla nauczycieli za nadgodziny do 6 czerwca 2026 r. Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe od 1 września 2025 r. [Karta Nauczyciela]
29 lis 2025

Zmiany w Karcie Nauczyciela od dnia 1 stycznia 2026 r. Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w większej liczbie przypadków z wyrównaniem od dnia 1 września 2025 r. Wypłata ma wpłynąć na konta do dnia 6 czerwca 2026 r.
Jak wspierać kondycję psychiczną uczniów, gdy system edukacji zawodzi?
26 lis 2025

Każdej jesieni polscy uczniowie i ich rodzice stają wobec zderzenia z systemem edukacji, który nie nadąża za współczesnością i potrzebami młodych ludzi. Po wakacyjnej przerwie, pełnej planów i nadziei, że „w tym roku będzie inaczej”, wielu z nich już w pierwszych tygodniach nauki doświadcza rozczarowania, frustracji i poczucia bezsilności. Za tymi emocjami nie kryje się lenistwo ani brak ambicji, lecz narastające od lat zjawisko przeciążenia psychicznego uczniów, które staje się jednym z najpoważniejszych wyzwań społecznych w Polsce. Dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży to dziś nie tylko temat kampanii społecznych, lecz kluczowy wskaźnik jakości całego systemu edukacyjnego.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA