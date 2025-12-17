Wkrótce uczniowie zaczynają przerwę świąteczną – ponad dwa tygodnie wolne od szkoły. A następnie rozpoczną się ferie zimowe

Od 22 grudnia zaczyna się świąteczna przerwa w szkołach. W razie tzw. dni dyrektorskich część dzieci może wrócić do nauki dopiero 7 stycznia przyszłego roku. Niedługo potem w niektórych województwach zaczynają się ferie zimowe.

Przerwa świąteczna w szkołach

Przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia będzie trwała od 22 grudnia 2025 r. do 1 stycznia 2026 r.

Nowy Rok - 1 stycznia – jest dniem ustawowo wolnym, podobnie jak 6 styczna – święto Trzech Króli. Ponieważ 1 stycznia wypada w czwartek, a 6 stycznia we wtorek, dzięki wykorzystaniu dwóch tzw. dni do dyspozycji dyrektora szkoły – w piątek 2 stycznia i poniedziałek 5 stycznia - część uczniów wróci do nauki dopiero 7 stycznia. Rodzice powinni upewnić się, czy w szkole ich dzieci będą obowiązywać dni dyrektorskie.

Ferie zimowe w 2026 roku

W roku szkolnym 2025/2026 ferie zimowe rozpoczną się 19 stycznia i potrwają do 1 marca 2026 r. Uczniowie będą odpoczywać w trzech turach. Terminy rozpoczęcia i zakończenia dwutygodniowych ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw wyglądają następująco:

I tura od 19 stycznia do 1 lutego 2026 r. - województwa: mazowieckie, pomorskie podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

- województwa: mazowieckie, pomorskie podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. II tura od 2 lutego do 15 lutego 2026 r. - województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie i opolskie.

- województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie i opolskie. III tura od 16 lutego do 1 marca 2026 r. – województwa: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie i śląskie.

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w dodatkowe dni wolne

W dodatkowe dni wolne od nauki szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo–opiekuńczych. Musi też poinformować rodziców o możliwości przyjścia ich dzieci do szkoły i udziału w zajęciach.

W tym roku szkoły i przedszkola po raz pierwszy nie będą musiały organizować dla dzieci przedpołudniowych dyżurów w Wigilię. To skutek ustanowienia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia.