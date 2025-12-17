Sprzęt komputerowy ze środków KPO. Rząd wspiera cyfrową transformację w szkołach
Minister edukacji Barbara Nowacka oraz wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na konferencji prasowej podkreślili, że rząd wspiera proces cyfrowej transformacji edukacji - do polskich szkół trafi ponad 730 tys. nowoczesnych urządzeń, które pomogą uczniom rozwijać kompetencje przyszłości.
- Transformacja cyfrowa za środki z KPO
- Sprzęt komputerowy dla uczniów – realne wsparcie dla nauczycieli
- Sprzęt komputerowy o najwyższych standardach
Transformacja cyfrowa za środki z KPO
Cyfrowa transformacja polskiej szkoły staje się faktem. 16,5 tys. szkół w całej Polsce otrzyma laptopy, tablety oraz laptopy przeglądarkowe dla uczniów dzięki inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), którą realizują wspólnie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Cyfryzacji. Sprzęt będzie używany podczas zajęć szkolnych, aby wspierać u dzieci i młodzieży rozwój kompetencji cyfrowych i wiedzy o nowych technologiach. Trwa proces dostaw urządzeń do szkół.
Minister edukacji Barbara Nowacka podczas konferencji prasowej przypomniała, że rządowe wsparcie dla szkół jest efektem odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. - Na początku naszej współpracy zapowiedzieliśmy, że dzięki odblokowanym środkom z KPO dostarczymy sprzęt do szkół. Dziś te zapowiedzi realizujemy – podkreśliła.
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski dodał: - Internet i nowe technologie są dla młodych ludzi ich naturalnym środowiskiem, zarówno w kontaktach społecznych, jak i coraz częściej w nauce. Chcemy, aby szkoła dotrzymywała kroku tym zmianom. Nowy sprzęt komputerowy będzie wspierał uczniów w rozwijaniu kompetencji cyfrowych – dziś tak samo niezbędnych jak umiejętność czytania i pisania, zarówno w codziennym życiu, jak i na rynku pracy.
Sprzęt komputerowy dla uczniów – realne wsparcie dla nauczycieli
Nowy sprzęt komputerowy, który trafia do szkół, jest przeznaczony wyłącznie dla uczniów podczas zajęć szkolnych. Jednocześnie inwestycja stanowi realne wsparcie dla nauczycieli.
- Nie zapominamy o nauczycielach. 88 tys. osób zostanie przeszkolonych we wdrażaniu nowego sprzętu. Przygotowujemy polską szkołę na zmiany technologiczne – powiedziała Barbara Nowacka.
- Tylko szkoła wyposażona w odpowiednie narzędzia może skutecznie odpowiadać na potrzeby młodzieży i prowadzić zajęcia w sposób dostosowany do współczesnych realiów - podkreślił Krzysztof Gawkowski.
Sprzęt komputerowy o najwyższych standardach
Sprzęt komputerowy spełnia standardy określone przez MEN, a jego parametry techniczne zostały dostosowane do potrzeb szkół oraz realizacji nowej podstawy programowej. Obecnie trwa proces dostaw urządzeń do szkół.
Ze środków KPO zakupiono 735 tys. sztuk sprzętu komputerowego, w tym:
- ponad 404 tys. laptopów;
- 220,5 tys. tabletów;
- ponad 110 tys. laptopów przeglądarkowych.
Łączna wartość inwestycji wynosi niemal 1,7 mld zł, z czego przeznaczono:
- prawie 1,16 mld zł – na laptopy;
- ponad 322 mln zł – na tablety,
- prawie 180 mln zł – na laptopy przeglądarkowe.
Sprzęt trafi do 16,5 tys. szkół w całej Polsce.
