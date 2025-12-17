REKLAMA

Sprzęt komputerowy ze środków KPO. Rząd wspiera cyfrową transformację w szkołach

Sprzęt komputerowy ze środków KPO. Rząd wspiera cyfrową transformację w szkołach

17 grudnia 2025, 12:17
[Data aktualizacji 17 grudnia 2025, 12:21]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
szkoła edukacja transformacja cyfrowa laptopy sprzęt komputerowy nauczyciel uczniowie studenci nauka komputer lekcja
Sprzęt komputerowy ze środków KPO. Rząd wspiera cyfrową transformację w szkołach
Shutterstock

Minister edukacji Barbara Nowacka oraz wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na konferencji prasowej podkreślili, że rząd wspiera proces cyfrowej transformacji edukacji - do polskich szkół trafi ponad 730 tys. nowoczesnych urządzeń, które pomogą uczniom rozwijać kompetencje przyszłości.

Transformacja cyfrowa za środki z KPO

Cyfrowa transformacja polskiej szkoły staje się faktem. 16,5 tys. szkół w całej Polsce otrzyma laptopy, tablety oraz laptopy przeglądarkowe dla uczniów dzięki inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), którą realizują wspólnie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Cyfryzacji. Sprzęt będzie używany podczas zajęć szkolnych, aby wspierać u dzieci i młodzieży rozwój kompetencji cyfrowych i wiedzy o nowych technologiach. Trwa proces dostaw urządzeń do szkół.

Minister edukacji Barbara Nowacka podczas konferencji prasowej przypomniała, że rządowe wsparcie dla szkół jest efektem odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. - Na początku naszej współpracy zapowiedzieliśmy, że dzięki odblokowanym środkom z KPO dostarczymy sprzęt do szkół. Dziś te zapowiedzi realizujemy – podkreśliła.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski dodał: - Internet i nowe technologie są dla młodych ludzi ich naturalnym środowiskiem, zarówno w kontaktach społecznych, jak i coraz częściej w nauce. Chcemy, aby szkoła dotrzymywała kroku tym zmianom. Nowy sprzęt komputerowy będzie wspierał uczniów w rozwijaniu kompetencji cyfrowych – dziś tak samo niezbędnych jak umiejętność czytania i pisania, zarówno w codziennym życiu, jak i na rynku pracy.

Sprzęt komputerowy dla uczniów – realne wsparcie dla nauczycieli

Nowy sprzęt komputerowy, który trafia do szkół, jest przeznaczony wyłącznie dla uczniów podczas zajęć szkolnych. Jednocześnie inwestycja stanowi realne wsparcie dla nauczycieli.

- Nie zapominamy o nauczycielach. 88 tys. osób zostanie przeszkolonych we wdrażaniu nowego sprzętu. Przygotowujemy polską szkołę na zmiany technologiczne – powiedziała Barbara Nowacka.

- Tylko szkoła wyposażona w odpowiednie narzędzia może skutecznie odpowiadać na potrzeby młodzieży i prowadzić zajęcia w sposób dostosowany do współczesnych realiów - podkreślił Krzysztof Gawkowski.

Sprzęt komputerowy o najwyższych standardach

Sprzęt komputerowy spełnia standardy określone przez MEN, a jego parametry techniczne zostały dostosowane do potrzeb szkół oraz realizacji nowej podstawy programowej. Obecnie trwa proces dostaw urządzeń do szkół.

Ze środków KPO zakupiono 735 tys. sztuk sprzętu komputerowego, w tym:

  • ponad 404 tys. laptopów;
  • 220,5 tys. tabletów;
  • ponad 110 tys. laptopów przeglądarkowych.

Łączna wartość inwestycji wynosi niemal 1,7 mld zł, z czego przeznaczono:

  • prawie 1,16 mld zł – na laptopy;
  • ponad 322 mln zł – na tablety,
  • prawie 180 mln zł – na laptopy przeglądarkowe.

Sprzęt trafi do 16,5 tys. szkół w całej Polsce.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

