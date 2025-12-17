REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Cyfrowa transformacja edukacji. Lubnauer: chcemy, by polska szkoła była najnowocześniejsza

Cyfrowa transformacja edukacji. Lubnauer: chcemy, by polska szkoła była najnowocześniejsza

17 grudnia 2025, 14:04
[Data aktualizacji 17 grudnia 2025, 14:09]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Cyfrowa transformacja edukacji. Lubnauer: chcemy, by polska szkoła była najnowocześniejsza
Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji wyznacza działania fundamentalne dla dalszego rozwoju edukacji cyfrowej w Polsce. „Cyfrowy uczeń” to program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży.

Lubnauer: Na wszystkich przedmiotach musimy korzystać z narzędzi cyfrowych

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer poinformowała na konferencji prasowej o działaniach związanych z procesem cyfrowej transformacji edukacji.

- Jeżeli chcemy, by polska szkoła była najnowocześniejsza, musimy na wszystkich przedmiotach korzystać z narzędzi cyfrowych, materiałów cyfrowych – stwierdziła.

Cyfrowa transformacja edukacji – najważniejsze działania

Najważniejsze działania w ramach przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2024 r. Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji to m.in.:

  • wyznaczenie minimalnych standardów wyposażenia szkół w nowoczesne technologie,
  • zmiany w podstawach programowych kształcenia ogólnego – wpisanie umiejętności cyfrowych jako fundamentalnych dla skutecznego rozwoju uczniów, rozwijanych na wszystkich zajęciach.

Wśród ważnych działań znalazła się także modernizacja infrastruktury sieciowej w 30 tys. sal lekcyjnych w szkołach.

Lubnauer do istotnych działań zaliczyła też wsparcie sprzętowe dla szkół obejmujące:

  • bony na zakup sprzętu dla nauczycieli;
  • co najmniej 735 000 szt. przenośnego sprzętu komputerowego dla szkół do dyspozycji uczniów;
  • wyposażenie sal lekcyjnych w 100 000 zestawów dla nauczyciela do prowadzenia zajęć w formie zdalnej lub hybrydowej;
  • doposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w pracownie STEAM i AI (16 tys. pracowni).

Rozwijanie cyfrowych umiejętności nauczycieli

W ramach transformacji edukacji ważnym elementem jest rozwijanie umiejętności cyfrowych nauczycieli. Obejmuje ono:

  • szkolenia dla nauczycieli z umiejętności cyfrowych;
  • szkolenia dla koordynatorów cyfrowych w szkołach (osoby, które od strony metodycznej będą wspierać innych nauczycieli we właściwym wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w procesie kształcenia);
  • szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z AI na trzech poziomach zaawansowania i dla nauczycieli różnych zajęć, nie tylko informatyki.

Wiceminister podkreśliła znaczenie rozwijania bazy bezpłatnych cyfrowych materiałów edukacyjnych, udostępnianych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Już teraz jest to ponad 20 tys. różnych materiałów.

Wdrażanie sztucznej inteligencji w edukacji

Istotnym działaniem Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji jest wdrażanie AI w edukacji. Chodzi tu o:

  • projekt „zeszyt.online”;
  • pilotaż spersonalizowanych narzędzi AI dla szkół;
  • wdrażanie AI do nauczania przedmiotów ścisłych – projekt IBE-PIB o wartości 34 mln zł (finansowanie FERS);
  • wdrażanie AI w egzaminach zewnętrznych.

Ponadto transformacja obejmuje także rozwijanie cyfrowych usług dla edukacji – mLegitymacji dla ucznia i nauczyciela oraz bezpłatnego dziennika elektronicznego.

„Cyfrowy uczeń” – wsparcie w skutecznym wykorzystaniu sprzętu

Rządowy program „Cyfrowy uczeń” to kompleksowe wsparcie organów prowadzących, szkół i placówek w sprzęt, oprogramowanie, cyfrowe materiały edukacyjne i szkolenia dla nauczycieli. Program obejmuje także wsparcie dla szkół w skutecznym wykorzystaniu sprzętu, które otrzymają w ramach KPO.

