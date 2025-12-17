ZbadAI – inauguracja nowego projektu edukacyjnego. Jak wykorzystywać AI w edukacji?

ZbadAI to nowy projekt edukacyjny, który ma pomóc przygotować nauczycieli i uczniów do mądrego korzystania ze sztucznej inteligencji. Weźmie w nim udział 200 szkół, 930 nauczycieli i edukatorów oraz 13000 uczniów.

Barbara Nowacka: Jak mądrze korzystać z AI

Minister edukacji Barbara Nowacka wzięła udział w inauguracji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ZbadAI realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik i finansowanego ze środków ministra edukacji. Projekt ma pokazać, jak w odpowiedzialny sposób wykorzystywać sztuczną inteligencję w edukacji oraz jak może ona wspierać proces uczenia się i poznawania świata.

- ZbadAI to bardzo potrzebny program. Cyfrowa rewolucja już się dzieje, a sztuczna inteligencja jest w szkołach. Kluczowe pytanie brzmi: jak mądrze z niej korzystać – podkreśliła minister Barbara Nowacka.

Przedsięwzięcie będzie trwać do końca czerwca 2028 r. Weźmie w nim udział 200 szkół, 930 nauczycieli i edukatorów oraz 13000 uczniów. Wypracowane scenariusze zajęć i materiały szkoleniowe zostaną opublikowane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) i będą dostępne dla 6000000 potencjalnych odbiorców.

ZbadAI – wsparcie dla uczniów i nauczycieli

Celem projektu jest wsparcie nauczycieli i uczniów w zrozumieniu mechanizmów działania sztucznej inteligencji oraz pokazanie jej potencjału w pracy badawczej i dydaktycznej. AI będzie wykorzystywana m.in. w szkolnych projektach badawczych, pomagając w analizie danych, rozpoznawaniu obrazów czy dźwięków. Uczniowie nauczą się krytycznego myślenia, pracy zespołowej i odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii.

- Program da realne wsparcie zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Uczy krytycznego i świadomego korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji – wzmacnia tych, którzy uczą, i rozwija refleksję u tych, którzy tę wiedzę przyjmują – dodała Nowacka.

Interdyscyplinarne projekty badawcze

Aby ZbadAI trafił do szkół, muszą powstać scenariusze projektów badawczych. Opracuje je podczas hackathonu 30 nauczycieli z całej Polski wraz z ekspertami z Centrum Nauki Kopernik. Wynikiem tego spotkania będzie także program kursu AI dla nauczycieli, obejmujący podstawy działania sztucznej inteligencji, tworzenie zapytań (prompt engineering), analizę i tworzenie multimediów, praktyczne zastosowania AI w dydaktyce.

Stworzone podczas hackathonu interdyscyplinarne projekty badawczo-edukacyjne będą łączyły biologię, fizykę, chemię, a nawet przedmioty humanistyczne. Ich realizacją zajmą się uczniowie 100 szkół podstawowych i 100 szkół ponadpodstawowych.

Kursy AI na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

Opracowane kursy AI dla nauczycieli, scenariusze lekcji i projektów badawczych zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

- Dzięki materiałom na ZPE z programu skorzystają nauczyciele i uczniowie z całej Polski. Nie tylko dajemy narzędzia cyfrowe, ale także uczymy, jak mądrze z nich korzystać – podkreśliła minister Nowacka.