Lubnauer: Nie ma zakazu, prace domowe mogą być zadawane. Czy MEN dokonywał oceny skutków wprowadzenia reformy?

Lubnauer: Nie ma zakazu, prace domowe mogą być zadawane. Czy MEN dokonywał oceny skutków wprowadzenia reformy?

16 grudnia 2025, 12:04
[Data aktualizacji 16 grudnia 2025, 12:09]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
praca domowa odrabianie prac domowych szkoła interpelacja poselska uczniowie Katarzyna Lubnauer zadania domowe MEN
Lubnauer: Nie ma zakazu, prace domowe mogą być zadawane. Czy MEN dokonywał oceny skutków wprowadzenia reformy?
Ponad rok temu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło kontrowersyjną reformę dotyczącą zadawania prac domowych uczniom. Posłowie domagają się informacji na temat skutków wprowadzenia tego rozwiązania. Sprawdź, co odpowiedziała Katarzyna Lubnauer.

Interpelacja: Czy MEN analizował skutki zakazu prac domowych?

Ministerstwo Edukacji Narodowej ponad rok temu ogłosiło, że skończył się w polskiej edukacji czas zadawania uczniom prac domowych. Poseł Paweł Jabłoński w interpelacji do ministra edukacji (nr 13510) wskazał, że w myśl nowych zasad nauczyciele otrzymali zakaz zadawania uczniom takich prac, co miało przełożyć się na pozytywne efekty w procesie kształcenia dzieci.

Poseł dopytuje się, czy MEN dokonywał już oceny skutków wprowadzenia tej reformy i - jeżeli tak - to jakie były jej rezultaty?

Lubnauer: Nie wprowadzono zakazu prac domowych

Odpowiedzi na interpelację udzieliła Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w MEN.

Lubnauer przypomniała, że nie wprowadzono zakazu zadawania prac domowych. Zmiana przepisów miała na celu ograniczenie zadawania uczniom szkół podstawowych jedynie dwóch wybranych rodzajów prac domowych: pisemnych i praktyczno-technicznych. Przy czym uczniom klas I-III tego rodzaju prac się nie zadaje, natomiast uczniom klas IV – VIII takie prace można zadać, z tym, że nie są one obowiązkowe i nauczyciel nie wystawia z nich ocen. Lubnauer podkreśla też, że w żadnym przypadku powyższe ograniczenie nie znosi obowiązku uczenia się w domu.

Kiedy prace domowe mogą być zadawane?

Nauczyciel ma prawo wyboru metod nauczania, które uważa za niezbędne do zrealizowania podstawy programowej określonej dla danego etapu kształcenia oraz wybranego przez siebie programu nauczania. Dlatego też w klasach I – III wszelkie prace domowe, które przyczyniają się do rozwoju motoryki małej mogą być zadawane i stają się dla ucznia obowiązkowe do zrealizowania. Zadania takie powinny odnosić się do efektów kształcenia, które uczeń musi osiągnąć na koniec I etapu edukacyjnego.

W kasach IV – VIII nauczyciel może wymagać od ucznia realizacji wszelkich innych form pracy domowej, np. przeczytania lektury, nauki słówek, pojęć, dat, wierszyków, dokonywania obserwacji warunków atmosferycznych, czy też przeanalizowania określonego zagadnienia i ostatecznie ustalić ocenę. W przypadku wykonanych prac pisemnych i praktyczno-technicznych nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną, której celem jest pomoc w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

MEN analizuje możliwe modyfikacje

Analizy praktycznego zastosowania przez nauczycieli ograniczenia zadawania uczniom szkół podstawowych jedynie dwóch wybranych rodzajów prac domowych przeprowadził Instytutu Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytutu Badawczy (IBE-PIB).

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwa obecnie analiza możliwych modyfikacji aktualnie obowiązujących rozwiązań.

Źródło: INFOR
