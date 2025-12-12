REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Cyfrowe Mosty: nowy program rządu ma wzmocnić kompetencje cyfrowe rodziców i nauczycieli

Cyfrowe Mosty: nowy program rządu ma wzmocnić kompetencje cyfrowe rodziców i nauczycieli

12 grudnia 2025, 08:29
[Data aktualizacji 12 grudnia 2025, 08:37]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
edukacja cyfrowa bezpieczeństwo dzieci w internecie kompetencje cyfrowe rodziców zagrożenia online cyfrowa szkoła program Cyfrowe Mosty rodzice i dzieci w sieci edukacja i oświata
Cyfrowe Mosty: nowy program rządu ma wzmocnić kompetencje cyfrowe rodziców i nauczycieli
Shutterstock

W Polsce aż 40% rodzin nie ma żadnych zasad dotyczących korzystania z internetu, a dzieci spędzają online ponad cztery godziny dziennie. Nowy rządowy program „Cyfrowe Mosty”, przygotowany przez Centralny Ośrodek Informatyki, ma pomóc dorosłym lepiej wspierać najmłodszych w cyfrowym świecie.

Program Cyfrowe Mosty – odpowiedź na rosnące wyzwania edukacji cyfrowej

"Cyfrowe Mosty" to bezpłatny projekt edukacyjny skierowany do rodziców, opiekunów i nauczycieli. Jego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych dorosłych tak, aby mogli skuteczniej wspierać dzieci w bezpiecznym korzystaniu z internetu. Inicjatywa oferuje praktyczne materiały do pobrania, gotowe narzędzia, scenariusze rozmów, zestawy porad oraz zasady budowania bezpiecznego środowiska online w domu i w szkole.

Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

W ramach programu powstaje również seria podcastów z ekspertami z obszaru IT, psychologii, socjologii i prawa – ma to być uzupełnienie edukacji i źródło aktualnej wiedzy na temat zagrożeń cyfrowych.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, Radosław Maćkiewicz, podkreśla, że program został zaprojektowany tak, aby był przystępny dla każdego dorosłego:

- Przygotowaliśmy solidną pigułkę wiedzy dla rodziców, aby mogli w prosty sposób zrozumieć podstawy bezpieczeństwa cyfrowego i nauczyć się, jak przygotować dziecko do funkcjonowania w świecie online.

Wyniki badań: rodzice nie dostrzegają swojej roli w cyfrowym świecie dzieci

Program powstał na podstawie badań przeprowadzonych we wrześniu 2025 r. na grupie ponad 2 tys. rodziców i dzieci. Wynika z nich, że:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 71% dzieci w wieku 10–16 lat wskazuje rodzica jako przewodnika cyfrowego.
  • Takie samo zdanie ma jedynie 55% rodziców – dorośli często nie zdają sobie sprawy ze swojej roli.
  • Tam, gdzie rodzic nie jest uznawany za cyfrowego przewodnika, najczęściej wskazywane są: brak kompetencji dorosłych oraz większa wiedza dziecka.
  • Rodzice, którzy sami dzielą się wiedzą o internecie, częściej otrzymują od dzieci informacje o napotkanych zagrożeniach.
  • Zarówno dorośli, jak i najmłodsi uważają, że to dzieci mają wyższe kompetencje cyfrowe.
  • Przeciętny nastolatek spędza w sieci ponad 4 godziny dziennie (bez nauki online) – tyle samo czasu wolnego w internecie mają rodzice.
  • W 40% domów nie ma żadnych zasad korzystania z internetu.
  • Pierwsze konto w mediach społecznościowych pojawia się średnio w wieku 11 lat.

Minister Gawkowski: potrzebna jest edukacja cyfrowa w szkołach

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że wyniki badań jasno pokazują niedostateczną opiekę cyfrową nad dziećmi:

- Młody człowiek jest za mało zaopiekowany przez rodzica czy opiekuna w internecie.

Według ministra wciąż istnieje znacząca luka technologiczna dotycząca wiedzy cyfrowej wśród starszych pokoleń. Dlatego Gawkowski zapowiedział, że konieczne jest wprowadzenie do szkół nowego przedmiotu – edukacji cyfrowej, skoncentrowanej na:

  • bezpieczeństwie online,
  • rozpoznawaniu zagrożeń,
  • edukacji rodziców i wzmacnianiu współpracy na linii dom – szkoła,
  • zrozumieniu cyfrowego świata zamiast stosowania zakazów.

PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Dlaczego kompetencje cyfrowe dorosłych są kluczowe?

Według ekspertów to dorośli – nie technologie – decydują o tym, czy dziecko będzie potrafiło odpowiedzialnie korzystać z internetu. Brak wiedzy i zasad w domu prowadzi do:

  • trudności w reagowaniu na cyberprzemoc,
  • zwiększonego ryzyka kontaktu z niebezpiecznymi treściami,
  • braku rozmów o higienie cyfrowej i granicach,
  • niemożności wspierania dziecka w sytuacjach kryzysowych.

Program "Cyfrowe Mosty" ma te luki wypełnić, dostarczając jasne i praktyczne rozwiązania do natychmiastowego wdrożenia.

Gdzie znaleźć materiały programu?

Program „Cyfrowe Mosty” jest dostępny bezpłatnie na oficjalnej stronie: www.programcyfrowemosty.pl

Źródło: INFOR
