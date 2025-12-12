Cyfrowe Mosty: nowy program rządu ma wzmocnić kompetencje cyfrowe rodziców i nauczycieli
REKLAMA
REKLAMA
W Polsce aż 40% rodzin nie ma żadnych zasad dotyczących korzystania z internetu, a dzieci spędzają online ponad cztery godziny dziennie. Nowy rządowy program „Cyfrowe Mosty”, przygotowany przez Centralny Ośrodek Informatyki, ma pomóc dorosłym lepiej wspierać najmłodszych w cyfrowym świecie.
- Program Cyfrowe Mosty – odpowiedź na rosnące wyzwania edukacji cyfrowej
- Wyniki badań: rodzice nie dostrzegają swojej roli w cyfrowym świecie dzieci
- Minister Gawkowski: potrzebna jest edukacja cyfrowa w szkołach
- Dlaczego kompetencje cyfrowe dorosłych są kluczowe?
- Gdzie znaleźć materiały programu?
Program Cyfrowe Mosty – odpowiedź na rosnące wyzwania edukacji cyfrowej
"Cyfrowe Mosty" to bezpłatny projekt edukacyjny skierowany do rodziców, opiekunów i nauczycieli. Jego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych dorosłych tak, aby mogli skuteczniej wspierać dzieci w bezpiecznym korzystaniu z internetu. Inicjatywa oferuje praktyczne materiały do pobrania, gotowe narzędzia, scenariusze rozmów, zestawy porad oraz zasady budowania bezpiecznego środowiska online w domu i w szkole.
REKLAMA
REKLAMA
W ramach programu powstaje również seria podcastów z ekspertami z obszaru IT, psychologii, socjologii i prawa – ma to być uzupełnienie edukacji i źródło aktualnej wiedzy na temat zagrożeń cyfrowych.
Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, Radosław Maćkiewicz, podkreśla, że program został zaprojektowany tak, aby był przystępny dla każdego dorosłego:
- Przygotowaliśmy solidną pigułkę wiedzy dla rodziców, aby mogli w prosty sposób zrozumieć podstawy bezpieczeństwa cyfrowego i nauczyć się, jak przygotować dziecko do funkcjonowania w świecie online.
REKLAMA
Wyniki badań: rodzice nie dostrzegają swojej roli w cyfrowym świecie dzieci
Program powstał na podstawie badań przeprowadzonych we wrześniu 2025 r. na grupie ponad 2 tys. rodziców i dzieci. Wynika z nich, że:
- 71% dzieci w wieku 10–16 lat wskazuje rodzica jako przewodnika cyfrowego.
- Takie samo zdanie ma jedynie 55% rodziców – dorośli często nie zdają sobie sprawy ze swojej roli.
- Tam, gdzie rodzic nie jest uznawany za cyfrowego przewodnika, najczęściej wskazywane są: brak kompetencji dorosłych oraz większa wiedza dziecka.
- Rodzice, którzy sami dzielą się wiedzą o internecie, częściej otrzymują od dzieci informacje o napotkanych zagrożeniach.
- Zarówno dorośli, jak i najmłodsi uważają, że to dzieci mają wyższe kompetencje cyfrowe.
- Przeciętny nastolatek spędza w sieci ponad 4 godziny dziennie (bez nauki online) – tyle samo czasu wolnego w internecie mają rodzice.
- W 40% domów nie ma żadnych zasad korzystania z internetu.
- Pierwsze konto w mediach społecznościowych pojawia się średnio w wieku 11 lat.
Minister Gawkowski: potrzebna jest edukacja cyfrowa w szkołach
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że wyniki badań jasno pokazują niedostateczną opiekę cyfrową nad dziećmi:
- Młody człowiek jest za mało zaopiekowany przez rodzica czy opiekuna w internecie.
Według ministra wciąż istnieje znacząca luka technologiczna dotycząca wiedzy cyfrowej wśród starszych pokoleń. Dlatego Gawkowski zapowiedział, że konieczne jest wprowadzenie do szkół nowego przedmiotu – edukacji cyfrowej, skoncentrowanej na:
- bezpieczeństwie online,
- rozpoznawaniu zagrożeń,
- edukacji rodziców i wzmacnianiu współpracy na linii dom – szkoła,
- zrozumieniu cyfrowego świata zamiast stosowania zakazów.
Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK
Dlaczego kompetencje cyfrowe dorosłych są kluczowe?
Według ekspertów to dorośli – nie technologie – decydują o tym, czy dziecko będzie potrafiło odpowiedzialnie korzystać z internetu. Brak wiedzy i zasad w domu prowadzi do:
- trudności w reagowaniu na cyberprzemoc,
- zwiększonego ryzyka kontaktu z niebezpiecznymi treściami,
- braku rozmów o higienie cyfrowej i granicach,
- niemożności wspierania dziecka w sytuacjach kryzysowych.
Program "Cyfrowe Mosty" ma te luki wypełnić, dostarczając jasne i praktyczne rozwiązania do natychmiastowego wdrożenia.
Gdzie znaleźć materiały programu?
Program „Cyfrowe Mosty” jest dostępny bezpłatnie na oficjalnej stronie: www.programcyfrowemosty.pl
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA