Rada Ministrów: Oferta kształcenia i szkolenia zawodowego będzie dostosowana do lokalnego rynku pracy

Rada Ministrów: Oferta kształcenia i szkolenia zawodowego będzie dostosowana do lokalnego rynku pracy

16 grudnia 2025, 08:18
[Data aktualizacji 16 grudnia 2025, 08:38]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
rynek pracy pracownicy praca kształcenie zawodowe szkolenie zawodowe wojewódzkie zespoły koordynacji projekt ustawy rada ministrów
Rada Ministrów: Oferta kształcenia i szkolenia zawodowego będzie dostosowana do lokalnego rynku pracy
Shutterstock

Rząd zajmie się projektem ustawy o Wojewódzkich Zespołach Koordynacji do spraw polityki umiejętności. Nowa ustawa umożliwi WZK wpływanie na ofertę kształcenia i szkolenia zawodowego dostępną na obszarze danego województwa.

Ustawa o Wojewódzkich Zespołach Koordynacji

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o Wojewódzkich Zespołach Koordynacji do spraw polityki umiejętności.

Projektowana ustawa ma poprawić dopasowanie oferty kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb lokalnych rynków pracy, zwłaszcza w kontekście:

  • transformacji cyfrowej,
  • transformacji zielonej,
  • wdrażania nowoczesnych technologii w gospodarce.

Polityka umiejętności – wsparcie województw

Projektowana ustawa zakłada ustanowienie obowiązków województwa w odniesieniu do polityki umiejętności. Planowane jest określenie ram prawnych dla funkcjonowania Wojewódzkich Zespołów Koordynacji (WZK) jako organów opiniodawczo-doradczych zarządów województw wspierających województwa w realizacji działań na rzecz rozwoju umiejętności mieszkańców województw i promowania idei uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia i szkolenia zawodowego.

WZK: wpływ na lokalną ofertę kształcenia i szkolenia zawodowego

Zakłada się, że nowa ustawa zapewni WZK m.in. narzędzia umożliwiające wpływ na ofertę kształcenia i szkolenia zawodowego dostępną na obszarze danego województwa. Główne założenia projektowanych rozwiązań w tym zakresie obejmują m.in.:

  • określenie na poziomie ustawowym m.in. zadań, składu i sposobu działania WZK,
  • ukształtowanie wpływu WZK na regionalną ofertę kształcenia i szkolenia zawodowego dostosowanego do potrzeb,
  • zintegrowanie działań edukacyjnych z rynkiem pracy,
  • uwzględnienie specyfiki regionalnej,
  • wskazanie źródła finansowania WZK.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów określono na I kwartał 2026 r.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

