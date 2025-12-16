Rada Ministrów: Oferta kształcenia i szkolenia zawodowego będzie dostosowana do lokalnego rynku pracy
Rząd zajmie się projektem ustawy o Wojewódzkich Zespołach Koordynacji do spraw polityki umiejętności. Nowa ustawa umożliwi WZK wpływanie na ofertę kształcenia i szkolenia zawodowego dostępną na obszarze danego województwa.
Ustawa o Wojewódzkich Zespołach Koordynacji
Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o Wojewódzkich Zespołach Koordynacji do spraw polityki umiejętności.
Projektowana ustawa ma poprawić dopasowanie oferty kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb lokalnych rynków pracy, zwłaszcza w kontekście:
- transformacji cyfrowej,
- transformacji zielonej,
- wdrażania nowoczesnych technologii w gospodarce.
Polityka umiejętności – wsparcie województw
Projektowana ustawa zakłada ustanowienie obowiązków województwa w odniesieniu do polityki umiejętności. Planowane jest określenie ram prawnych dla funkcjonowania Wojewódzkich Zespołów Koordynacji (WZK) jako organów opiniodawczo-doradczych zarządów województw wspierających województwa w realizacji działań na rzecz rozwoju umiejętności mieszkańców województw i promowania idei uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia i szkolenia zawodowego.
WZK: wpływ na lokalną ofertę kształcenia i szkolenia zawodowego
Zakłada się, że nowa ustawa zapewni WZK m.in. narzędzia umożliwiające wpływ na ofertę kształcenia i szkolenia zawodowego dostępną na obszarze danego województwa. Główne założenia projektowanych rozwiązań w tym zakresie obejmują m.in.:
- określenie na poziomie ustawowym m.in. zadań, składu i sposobu działania WZK,
- ukształtowanie wpływu WZK na regionalną ofertę kształcenia i szkolenia zawodowego dostosowanego do potrzeb,
- zintegrowanie działań edukacyjnych z rynkiem pracy,
- uwzględnienie specyfiki regionalnej,
- wskazanie źródła finansowania WZK.
Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów określono na I kwartał 2026 r.
