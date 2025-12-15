REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Przerwa świąteczna i ferie. Kiedy uczniowie mają wolne?

Przerwa świąteczna i ferie. Kiedy uczniowie mają wolne?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 grudnia 2025, 13:03
Dni wolne od szkoły na przełomie 2025 i 2026 roku
Dni wolne od szkoły na przełomie 2025 i 2026 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przerwa w szkołach startuje już 22 grudnia 2025 r. i potrwa do 1 stycznia 2026 r. Wielu uczniów będzie miało wolne dłużej, bo do 6 stycznia dzięki tzw. dniom dyrektorskim. 19 stycznia pierwsi uczniowie rozpoczną ferie zimowe.

Wigilia 2025 dniem wolnym w szkołach

W tym roku po raz pierwszy szkoły i przedszkola nie będą musiały organizować dyżurów przed południem w Wigilię dla dzieci. Od tego roku 24 grudnia jest bowiem dniem ustawowo wolnym od pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Przerwa świąteczne 2025/2026. Sporo wolnego w szkołach

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 od 22 grudnia do 1 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Formalnie przerwa świąteczna trwa do 31 grudnia, ale 1 stycznia – Nowy Rok jest dniem ustawowo wolnym. Dniem ustawowo wolnym jest też 6 styczna – święto Trzech Króli.

Ważne

Ponieważ 1 stycznia wypada w czwartek, a 6 stycznia we wtorek, dzięki wykorzystaniu dwóch tzw. dni do dyspozycji dyrektora szkoły (2 i 5 stycznia) część uczniów wróci do nauki dopiero 7 stycznia.

REKLAMA

Jakie dni ma do dyspozycji dyrektor szkoły?

Dni do dyspozycji dyrektora szkoły to dni wolne od lekcji. Mogą być one ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty, matura, egzaminy zawodowe), w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki albo potrzebami społeczności lokalnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W szkołach podstawowych w roku szkolnym jest maksymalnie 8 dni do dyspozycji dyrektora szkoły, w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach policealnych i centrach kształcenia zawodowego) – maksymalnie do 10 dni, a w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – maksymalnie do 4 dni.

O terminach wykorzystania tych dni decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w razie jej braku – rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września.

W dodatkowe dni wolne szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo–opiekuńczych i poinformowania rodziców o możliwości przyjścia do szkoły i udziału w nich ich dzieci.

Ferie zimowe 2026 w trzech turach

Niedługo po przerwie świątecznej rozpoczynają się ferie zimowe.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy ferie zimowe będą w trzech, a nie, jak wcześniej, w czterech terminach. Ministerstwo dokonało nowego podziału województw na grupy. Nie będzie już osobnego terminu dla województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, które ferie miały zawsze w stałym terminie na przełomie stycznia i lutego.

Zgodnie w kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 od 19 stycznia do 1 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego; od 2 do 15 lutego – z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego; od 16 lutego do 1 marca – z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego. (PAP)

Polecamy: Kalendarz 2026

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Powiązane
Ferie zimowe 2026. Czy przedszkola i zerówki są otwarte?
Ferie zimowe 2026. Czy przedszkola i zerówki są otwarte?
Ferie z programowaniem. Bezpłatne półkolonie w 16 miejscowościach
Ferie z programowaniem. Bezpłatne półkolonie w 16 miejscowościach
Odprawy dla nauczycieli. Od 1 stycznia 2026 roku wyższe kwoty i nowe zasady
Odprawy dla nauczycieli. Od 1 stycznia 2026 roku wyższe kwoty i nowe zasady
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Przerwa świąteczna i ferie. Kiedy uczniowie mają wolne?
15 gru 2025

Przerwa w szkołach startuje już 22 grudnia 2025 r. i potrwa do 1 stycznia 2026 r. Wielu uczniów będzie miało wolne dłużej, bo do 6 stycznia dzięki tzw. dniom dyrektorskim. 19 stycznia pierwsi uczniowie rozpoczną ferie zimowe.
Świąteczne dyktando. Szybki test ze słówek nie tylko dla uczniów!
15 gru 2025
Święta to wyjątkowy czas pełen magii i dobrych chwil. Boże Narodzenie obfituje nie tylko w smaczne potrawy, ale też w wyjątkowe tradycje. Czy potrafisz je opisać? Koniecznie powtórz z nami najważniejsze słowa!
Szef resortu nauki podsumowuje 2025 rok i wymienia ważne przedsięwzięcia MNiSW. Wśród nich e-dyplomy i platforma e-Granty
15 gru 2025

Jakie były najważniejsze przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kończącym się roku? Minister Marcin Kulasek wymienia: e-dyplomy, projekt nowelizacji ustawy o PAN i platforma e-Granty. Co z budową i modernizacją akademików?
Jakie wsparcie dla polskich uczniów wracających do kraju? Nowacka odpowiada
15 gru 2025

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze, lekcje języka polskiego i nauka w oddziale przygotowawczym – takie wsparcie przysługuje uczniom polskiego pochodzenia wracającym z zagranicy. Barbara Nowacka zapewnia, że potrzeby takich uczniów zostały uwzględnione w kwocie potrzeb oświatowych. Sprawdź, czy wsparcie obejmuje także pobyt w internacie i wyżywienie.

REKLAMA

Odprawy dla nauczycieli. Od 1 stycznia 2026 roku wyższe kwoty i nowe zasady
12 gru 2025

Zmiany najmocniej odczują nauczyciele przechodzący na emeryturę po 20 latach pracy. Jakie odprawy będą wypłacane w szkołach od 2026 roku? Czy pedagodzy będą mogli dostać podwójne świadczenia?
Studenci neuroatypowi (ADHD czy ASD) rezygnują ze studiów z powodu barier systemowych – a nie braku zdolności. Raport Uczelni Łazarskiego
12 gru 2025

Zarówno widoczna, jak i niewidoczna niepełnosprawność, w tym neuroatypowość, jak ADHD czy ASD, niekoniecznie przeszkadza studentom w nauce. Przeszkody tworzy za to system uczelni wyższych - tak wynika z najnowszego raportu „Nauka dla wszystkich”, przygotowanego przez Uczelnię Łazarskiego, który powstał w ramach projektu realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Raport stanowi istotny głos w debacie o dostępności studiów oraz zapobieganiu zjawisku drop-outu.
Test z lektury "Opowieść wigilijna" Charlesa Dickensa
12 gru 2025
"Opowieść wigilijna" Dickensa była wielokrotnie wznawiana, tłumaczona i ekranizowana. Od wielu lat to jedna z najpopularniejszych historii świątecznych i lektura obowiązkowa. Sprawdź, jak dobrze ją znasz.
Zamiast 100 mln zł jest 130 mln zł. Dofinansowanie projektów podnoszących kwalifikacje kadry dydaktycznej
12 gru 2025

Konkurs „Doskonałość dydaktyczna”, organizowany przez NCBR, służy m. in. rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji kadry akademickiej. Uczelnie, których projekty należą do najwyżej ocenionych, podpisały umowy o dofinansowanie. Budżet programu to 130 mln zł.

REKLAMA

Konkurs „Profesjonalna Szkoła Roku”. Zgłoszenia do 28 lutego 2026 r.
12 gru 2025

Ruszył nabór wniosków w konkursie dla szkół zawodowych „Profesjonalna Szkoła Roku”. Plebiscyt ma wyłonić najlepsze placówki prowadzące kształcenie zawodowe w 16 branżach. Konkurs organizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest polską narodową agencją unijnych programów edukacyjnych.
Zmiany w prawie oświatowym: mniej formalności, więcej elastyczności
12 gru 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt ustawy, który znacząco ogranicza uprawnienia kuratorów oświaty. Zmiany przewidują, że ich opinia nie będzie już wiążąca przy przekazywaniu szkół innym podmiotom ani przy zakładaniu bibliotek pedagogicznych. Nowe regulacje mają także przeciwdziałać skutkom spadku liczby uczniów i ułatwić elastyczne zarządzanie placówkami edukacyjnymi.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA