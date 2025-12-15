Edukacja wchodzi w czas permanentnych zmian. Dlaczego 2026 rok będzie szczególnie wymagający dla szkół
Rok 2026 zapowiada się jako jeden z najbardziej intensywnych okresów dla polskiego systemu edukacji. Szkoły i przedszkola będą funkcjonować w warunkach ciągłych zmian legislacyjnych, organizacyjnych i programowych — od nowelizacji Karty Nauczyciela, przez nowe zasady frekwencji, po pierwszy etap Reformy 26. To nie będzie spokojny rok ani dla dyrektorów, ani dla nauczycieli, ani dla uczniów.
- Zmiany w edukacji od stycznia i września 2026 roku
- Nowelizacja Karty Nauczyciela i zmiany kadrowe
- Monitoring losów absolwentów i nowe obowiązki systemowe
- Reforma 26: pierwszy etap od września
- Frekwencja, prawa ucznia i edukacja domowa
- Co przygotował grunt pod zmiany? Bilans roku 2025
- Kalendarz szkolny 2026. Kiedy uczniowie odpoczną?
Zmiany w edukacji od stycznia i września 2026 roku
Nowy rok przyniesie dwutorowy proces zmian. Część regulacji zacznie obowiązywać już 1 stycznia 2026 roku, kolejne wejdą w życie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2026/2027. Skala i tempo tych decyzji sprawiają, że szkoły będą musiały działać w warunkach permanentnej adaptacji.
Od stycznia zacznie obowiązywać pakiet przepisów wynikających z tzw. dużej nowelizacji Karty Nauczyciela. Zmiany te dotyczą przede wszystkim sytuacji zawodowej nauczycieli — zarówno tych czynnych, jak i kończących karierę.
Jednocześnie ruszą nowe rozwiązania systemowe, m.in. w zakresie monitorowania losów absolwentów, a równolegle procedowane są kolejne projekty ustaw dotyczące praw ucznia oraz frekwencji.
Nowelizacja Karty Nauczyciela i zmiany kadrowe
Jednym z kluczowych obszarów reformy są kwestie pracownicze. Od 2026 roku:
- rozszerzona zostanie grupa nauczycieli uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego,
- pojawi się nowa nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy, a wysokość nagrody za 40-lecie zostanie podwyższona,
- zmienią się zasady odpraw emerytalnych, które będą bardziej zróżnicowane i uzależnione od stażu.
To istotne korekty w systemie, który od lat wymagał aktualizacji, jednak ich wdrożenie będzie wymagało od szkół dokładnego przygotowania organizacyjnego i kadrowego.
Monitoring losów absolwentów i nowe obowiązki systemowe
Od stycznia 2026 roku zacznie obowiązywać również rozszerzony monitoring losów absolwentów. System ma obejmować szerszy zakres danych, m.in. informacje z ZUS i KRUS, a także wyniki egzaminów zewnętrznych.
Choć celem tych zmian jest lepsze planowanie polityki edukacyjnej, dla szkół oznacza to kolejne obowiązki administracyjne i konieczność dostosowania procedur do nowych wymagań informacyjnych.
Reforma 26: pierwszy etap od września
Największym wyzwaniem drugiej połowy roku będzie rozpoczęcie wdrażania Reformy 26, znanej także jako „Kompas jutra”. Od 1 września 2026 roku zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa m.in.:
- w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- w klasach czwartych,
- w edukacji przedszkolnej.
Za przygotowanie i koordynację reformy odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych. To zmiana długofalowa, która już na starcie będzie wymagała intensywnych szkoleń, nowych materiałów dydaktycznych i reorganizacji pracy szkół.
Frekwencja, prawa ucznia i edukacja domowa
W 2026 roku mają zostać wprowadzone także:
- nowe progi nieusprawiedliwionych nieobecności, które zaostrzą podejście do frekwencji,
- przepisy dotyczące rzecznika praw uczniowskich, wdrażane etapami,
- zmiany w finansowaniu edukacji domowej, wynikające z nowych zasad podziału środków oświatowych.
Dodatkowo Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało decyzję w sprawie edukacji zdrowotnej do końca pierwszego kwartału 2026 roku.
Co przygotował grunt pod zmiany? Bilans roku 2025
Rok 2025 był okresem intensywnych przygotowań do reform. Wprowadzono nowe przedmioty — edukację zdrowotną i obywatelską — które resort edukacji traktował jako zapowiedź nadchodzących zmian programowych.
Był to również czas programów ministerialnych, takich jak „Edukacja z Wojskiem” czy „Wyjście z klasą”, rozszerzenia programu „Laptop dla nauczyciela”, a także protestów związków zawodowych. Kulminacją tych procesów była duża nowelizacja Karty Nauczyciela, która otworzyła drogę do zmian planowanych na 2026 rok.
Kalendarz szkolny 2026. Kiedy uczniowie odpoczną?
W roku szkolnym 2025/2026 ferie zimowe odbędą się w trzech turach, a nie czterech jak dotychczas:
- 19 stycznia – 1 lutego 2026 r.,
- 2 lutego – 15 lutego 2026 r.,
- 16 lutego – 1 marca 2026 r.
Pozostałe przerwy:
- wiosenna przerwa świąteczna: 2–7 kwietnia 2026 r.,
- zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2026 r.,
- wakacje: 27 czerwca – 31 sierpnia 2026 r.
