Rok 2026 zapowiada się jako jeden z najbardziej intensywnych okresów dla polskiego systemu edukacji. Szkoły i przedszkola będą funkcjonować w warunkach ciągłych zmian legislacyjnych, organizacyjnych i programowych — od nowelizacji Karty Nauczyciela, przez nowe zasady frekwencji, po pierwszy etap Reformy 26. To nie będzie spokojny rok ani dla dyrektorów, ani dla nauczycieli, ani dla uczniów.

rozwiń >

Zmiany w edukacji od stycznia i września 2026 roku

Nowy rok przyniesie dwutorowy proces zmian. Część regulacji zacznie obowiązywać już 1 stycznia 2026 roku, kolejne wejdą w życie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2026/2027. Skala i tempo tych decyzji sprawiają, że szkoły będą musiały działać w warunkach permanentnej adaptacji.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Od stycznia zacznie obowiązywać pakiet przepisów wynikających z tzw. dużej nowelizacji Karty Nauczyciela. Zmiany te dotyczą przede wszystkim sytuacji zawodowej nauczycieli — zarówno tych czynnych, jak i kończących karierę.

Jednocześnie ruszą nowe rozwiązania systemowe, m.in. w zakresie monitorowania losów absolwentów, a równolegle procedowane są kolejne projekty ustaw dotyczące praw ucznia oraz frekwencji.

Nowelizacja Karty Nauczyciela i zmiany kadrowe

Jednym z kluczowych obszarów reformy są kwestie pracownicze. Od 2026 roku:

REKLAMA

rozszerzona zostanie grupa nauczycieli uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego,

pojawi się nowa nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy, a wysokość nagrody za 40-lecie zostanie podwyższona,

zmienią się zasady odpraw emerytalnych, które będą bardziej zróżnicowane i uzależnione od stażu.

To istotne korekty w systemie, który od lat wymagał aktualizacji, jednak ich wdrożenie będzie wymagało od szkół dokładnego przygotowania organizacyjnego i kadrowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Monitoring losów absolwentów i nowe obowiązki systemowe

Od stycznia 2026 roku zacznie obowiązywać również rozszerzony monitoring losów absolwentów. System ma obejmować szerszy zakres danych, m.in. informacje z ZUS i KRUS, a także wyniki egzaminów zewnętrznych.

Choć celem tych zmian jest lepsze planowanie polityki edukacyjnej, dla szkół oznacza to kolejne obowiązki administracyjne i konieczność dostosowania procedur do nowych wymagań informacyjnych.

Reforma 26: pierwszy etap od września

Największym wyzwaniem drugiej połowy roku będzie rozpoczęcie wdrażania Reformy 26, znanej także jako „Kompas jutra”. Od 1 września 2026 roku zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa m.in.:

w klasach pierwszych szkół podstawowych,

w klasach czwartych,

w edukacji przedszkolnej.

Za przygotowanie i koordynację reformy odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych. To zmiana długofalowa, która już na starcie będzie wymagała intensywnych szkoleń, nowych materiałów dydaktycznych i reorganizacji pracy szkół.

Frekwencja, prawa ucznia i edukacja domowa

W 2026 roku mają zostać wprowadzone także:

nowe progi nieusprawiedliwionych nieobecności, które zaostrzą podejście do frekwencji,

przepisy dotyczące rzecznika praw uczniowskich, wdrażane etapami,

zmiany w finansowaniu edukacji domowej, wynikające z nowych zasad podziału środków oświatowych.

Dodatkowo Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało decyzję w sprawie edukacji zdrowotnej do końca pierwszego kwartału 2026 roku.

Co przygotował grunt pod zmiany? Bilans roku 2025

Rok 2025 był okresem intensywnych przygotowań do reform. Wprowadzono nowe przedmioty — edukację zdrowotną i obywatelską — które resort edukacji traktował jako zapowiedź nadchodzących zmian programowych.

Był to również czas programów ministerialnych, takich jak „Edukacja z Wojskiem” czy „Wyjście z klasą”, rozszerzenia programu „Laptop dla nauczyciela”, a także protestów związków zawodowych. Kulminacją tych procesów była duża nowelizacja Karty Nauczyciela, która otworzyła drogę do zmian planowanych na 2026 rok.

Kalendarz szkolny 2026. Kiedy uczniowie odpoczną?

W roku szkolnym 2025/2026 ferie zimowe odbędą się w trzech turach, a nie czterech jak dotychczas:

19 stycznia – 1 lutego 2026 r.,

2 lutego – 15 lutego 2026 r.,

16 lutego – 1 marca 2026 r.

Pozostałe przerwy: