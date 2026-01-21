REKLAMA

Czy pierwsze półrocze roku szkolnego już się skończyło, a oceny można i trzeba wpisywać na konto drugiego? Rodzice często zadają to pytanie

Czy pierwsze półrocze roku szkolnego już się skończyło, a oceny można i trzeba wpisywać na konto drugiego? Rodzice często zadają to pytanie

21 stycznia 2026, 12:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Czy pierwsze półrocze roku szkolnego już się skończyło, a oceny można i trzeba wpisywać na konto drugiego? Rodzice często zadają to pytanie
Czy pierwsze półrocze roku szkolnego już się skończyło, a oceny można i trzeba wpisywać na konto drugiego? Rodzice często zadają to pytanie
Kiedy kończy się pierwsze półrocze roku szkolnego i zaczyna drugie? Odpowiedź na to pytanie nie wynika z przepisów. To całkiem normalne, że w poszczególnych placówkach te terminy mogą się od siebie różnić. I nie ma to nic wspólnego z feriami zimowymi.

Rok szkolny dzieli się na dwie części

Część dzieci i młodzieży rozpoczęła już korzystanie z ferii zimowych. W większości szkół zakończył się już również pierwszy semestr roku szkolnego. Semestr, półroczne – potoczne nazewnictwo bywa różne, jednak zawsze chodzi o to samo – półmetek roku szkolnego. Z obowiązujących przepisów nie wynika odgórnie ustalony moment, w którym ma on miejsce. To poszczególne placówki planując organizację roku szkolnego wskazują konkretną datę, która oddziela te dwie części roku szkolnego. Biorąc pod uwagę czas jego trwania oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rady klasyfikacyjne odbywają się w większości szkół pod koniec stycznia i wtedy też dokonywane jest podsumowanie minionych miesięcy nauki i osiągnięć uczniów. Zwyczajowo wystawiane są wtedy oceny za pierwsze półrocze, choć obowiązujące w tym zakresie przepisy tego nie wymagają.

REKLAMA

Podstawa prawna

art. 44e–44i ustawy z 7 września 1991 o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 881)

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

REKLAMA

