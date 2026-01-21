Czy pierwsze półrocze roku szkolnego już się skończyło, a oceny można i trzeba wpisywać na konto drugiego? Rodzice często zadają to pytanie

Kiedy kończy się pierwsze półrocze roku szkolnego i zaczyna drugie? Odpowiedź na to pytanie nie wynika z przepisów. To całkiem normalne, że w poszczególnych placówkach te terminy mogą się od siebie różnić. I nie ma to nic wspólnego z feriami zimowymi.

Rok szkolny dzieli się na dwie części

Część dzieci i młodzieży rozpoczęła już korzystanie z ferii zimowych. W większości szkół zakończył się już również pierwszy semestr roku szkolnego. Semestr, półroczne – potoczne nazewnictwo bywa różne, jednak zawsze chodzi o to samo – półmetek roku szkolnego. Z obowiązujących przepisów nie wynika odgórnie ustalony moment, w którym ma on miejsce. To poszczególne placówki planując organizację roku szkolnego wskazują konkretną datę, która oddziela te dwie części roku szkolnego. Biorąc pod uwagę czas jego trwania oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rady klasyfikacyjne odbywają się w większości szkół pod koniec stycznia i wtedy też dokonywane jest podsumowanie minionych miesięcy nauki i osiągnięć uczniów. Zwyczajowo wystawiane są wtedy oceny za pierwsze półrocze, choć obowiązujące w tym zakresie przepisy tego nie wymagają.

Drugie półrocze nie zawsze rozpoczyna się po feriach

W świadomości uczniów i rodziców tym co oddziela pierwsze i drugie półrocze roku szkolnego są właśnie ferie. W praktyce jednak nie zawsze tak jest, bo jak wiadomo, terminy ferii w różnych województwach przypadają w różnym okresie. Co rok pojawiają się więc sytuacje, w których mimo że uczniowie nie mieli jeszcze okazji odpocząć po zakończonym okresie nauki, otrzymują już oceny na drugi. I oczywiście w sytuacji, gdy są to oceny pozytywne, to zazwyczaj nie budzą emocji. Gorzej, gdy uczeń dostanie ocenę niedostateczną i z tak obciążonym kontem rozpoczyna zimowy wypoczynek i na dalszą naukę. Często wtedy pada pytanie, czy takie postępowanie jest dopuszczalne?

Niektórzy przed feriami pracują już na konto drugiego półrocza

Odpowiedź na nie jest twierdząca. Jak najbardziej, również przed rozpoczęciem ferii uczeń może już pracować na konto drugiego półrocza roku szkolnego, jeśli tak wynika z obowiązującego w jego szkole harmonogramu, zgodnie z którym pierwsze półrocze już się zakończyło. Ferie nie mają tu nic do rzeczy. Choć być może faktycznie nie jest to najlepszy początek i warto unikać tego rodzaju sytuacji, to mogą one wystąpić. Wątpliwości mógłby w tym zakresie budzić jedynie taki przypadek, w którym ocena zostałaby wpisana na konto nowego półrocza w momencie, w którym pierwsze z formalnego punktu widzenia nie dobiegło jeszcze końca.

Jak z tego wynika, mimo że praca ucznia w pierwszym półroczu została już oceniona, a przed nim rysują się dwa tygodnie wypoczynku, nie warto całkowicie odpuszczać i nie przywiązywać wagi do tego, co dzieje się w szkole. Taka postawa może bowiem sprawić, że uczeń rozpocznie drugie półrocze roku szkolnego z niepotrzebnie obciążonym kontem.

