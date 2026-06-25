Edukacja zdrowotna w zmianie – projekt nowelizacji ramowych planów nauczania

Od nowego roku szkolnego planowane są istotne zmiany. Do szkół ma wejść edukacja zdrowotna jako przedmiot obowiązkowy. Jednocześnie uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach nieobowiązkowych „edukacja zdrowotna- zdrowie seksualne”.

Edukacja zdrowotna nowym przedmiotem w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza do szkół nowy przedmiot „edukację zdrowotną”. Zajęcia będą realizowane:

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• w klasach IV–VIII szkół podstawowych – 1 godzina tygodniowo,

• w szkołach ponadpodstawowych – łącznie 2 godziny w całym cyklu kształcenia.

Ważne Nowy przedmiot ma wspierać uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności związanych z dbaniem o zdrowie oraz bezpiecznym funkcjonowaniem we współczesnym świecie.

Czego będą uczyć się uczniowie?

Program edukacji zdrowotnej obejmie m.in.:

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• zdrowie fizyczne i psychiczne,

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• prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną,

• zdrowie społeczne i środowiskowe,

• higienę oraz dojrzewanie,

• profilaktykę uzależnień,

• zagrożenia występujące w internecie,

• bezpieczeństwo cyfrowe, w tym m.in. phishing i kradzież tożsamości.

Zdrowie seksualne jako osobny moduł

W szkołach pojawią się również zajęcia „edukacja zdrowotna – zdrowie seksualne”. Będą one realizowane:

• w klasach IV–VI szkół podstawowych – po 1 godzinie rocznie,

• w klasach VII–VIII szkół podstawowych – po 2 godziny rocznie,

• w szkołach ponadpodstawowych – w dwóch wybranych klasach (I i II, II i III albo I i III) w wymiarze 3 godzin rocznie.

Zajęcia dotyczące zdrowia seksualnego:

• nie będą obowiązkowe,

• nie będą podlegały ocenie,

• nie będą miały wpływu na promocję do następnej klasy ani ukończenie szkoły.

Oznacza to, że udział ucznia w tych zajęciach będzie dobrowolny.

Szkoły zorganizują spotkania dla rodziców

Przed rozpoczęciem realizacji zajęć dotyczących zdrowia seksualnego szkoły będą musiały zorganizować spotkania informacyjne dla rodziców i uczniów. Podczas takich spotkań przedstawiony zostanie zakres tematyczny zajęć oraz zasady uczestnictwa.

Zmiany już od nowego roku szkolnego

Nowe rozwiązania będą obowiązywać od początku najbliższego roku szkolnego. Oznacza to, że zarówno szkoły, jak i rodzice oraz uczniowie powinni przygotować się na nowe treści w programie nauczania.