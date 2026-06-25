Nowe przepisy już obowiązują. Zmiany dla uczniów kierowanych przez sąd do zakładów leczniczych
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Od 13 czerwca 2026 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące organizacji kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w podmiotach leczniczych na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. Ministra Edukacji wprowadziła przepisy, które po raz pierwszy wprost umożliwiają tworzenie dla tej grupy odrębnych oddziałów specjalnych i grup wychowawczych. Zmiany mają zapewnić uczniom realizację obowiązku szkolnego w warunkach dostosowanych do ich szczególnych potrzeb.
- Odrębne oddziały specjalne dla uczniów skierowanych przez sąd
- Maksymalnie 8 uczniów w grupie wychowawczej
- Dyrektor nadal zdecyduje o liczbie uczniów w oddziale
- Cel zmian: lepsze warunki nauki i opieki
Odrębne oddziały specjalne dla uczniów skierowanych przez sąd
Nowe przepisy wprowadzają jednoznaczne regulacje umożliwiające organizowanie odrębnych oddziałów specjalnych w podmiotach leczniczych dla dzieci i młodzieży, wobec których sąd rodzinny orzekł:
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• środek leczniczy w postaci umieszczenia w zakładzie leczniczym,
• środek tymczasowy w postaci tymczasowego umieszczenia w zakładzie leczniczym.
Dotychczas przepisy nie regulowały wprost organizacji kształcenia dla tej szczególnej grupy uczniów.
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Maksymalnie 8 uczniów w grupie wychowawczej
Nowelizacja przewiduje możliwość tworzenia odrębnych grup wychowawczych dla uczniów objętych wskazanymi środkami sądu rodzinnego. Liczba uczniów w takiej grupie nie będzie mogła przekraczać 8 osób. Jest to rozwiązanie analogiczne do obowiązujących już przepisów dotyczących uczniów z zaburzeniami psychicznymi lub uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
Dyrektor nadal zdecyduje o liczbie uczniów w oddziale
Ministerstwo pozostawiło bez zmian dotychczasowe uprawnienia dyrektora szkoły w zakresie ustalania liczby uczniów w oddziale specjalnym. Oznacza to, że mimo wprowadzenia nowych rozwiązań organizacyjnych dyrektor nadal będzie mógł dostosowywać organizację pracy szkoły do warunków i potrzeb konkretnej placówki.
Cel zmian: lepsze warunki nauki i opieki
Jak wynika z uzasadnienia nowelizacji, celem nowych przepisów jest zapewnienie dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach leczniczych możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w warunkach odpowiadających ich szczególnym potrzebom. Nowe regulacje mają również ułatwić właściwą organizację kształcenia oraz działań opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w podmiotach leczniczych, w których przebywają uczniowie skierowani na podstawie orzeczeń sądu rodzinnego.
Od 13 czerwca 2026 r. możliwe jest tworzenie odrębnych oddziałów specjalnych i grup wychowawczych dla uczniów umieszczonych w zakładach leczniczych na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. W grupach wychowawczych będzie mogło przebywać maksymalnie 8 uczniów.
Rozporządzenie Ministra Edukacji z 12 czerwca 2026 r. zmieniające przepisy dotyczące organizacji kształcenia oraz realizacji specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych funkcjonujących w podmiotach leczniczych oraz jednostkach pomocy społecznej
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