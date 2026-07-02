Egzamin ósmoklasisty to pierwszy najważniejszy sprawdzian wiedzy, który może przesądzić o dostaniu się do wymarzonej szkoły, a następnie dalszej ścieżce zawodowej. Co, jeśli wyniki okazują się być gorsze od przewidywanych i uczeń ma wątpliwości, czy został prawidłowo oceniony?

Ósmoklasista wraz z rodzicami ma prawo do dokonania wglądu do arkusza egzaminu ósmoklasisty. Jest to mocno sformalizowana procedura, która odbywa się w relatywnie krótkim czasie.

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Złożenie wniosku o wgląd

Złożenie wniosku o wgląd do arkusza egzaminu ósmoklasisty stanie się możliwe w dniu opublikowaniu wyników tj. w piątek 3 lipca 2026 roku zazwyczaj ok. godziny 8:30 . Najłatwiej i najszybciej zrobić to przez system w który można uzyskać informację o wynikach. Trzeba się do niego zalogować oraz wypełnić formularz. W taki przypadku nie należy składać dodatkowo wniosku w wersji papierowej. Czas ma w tym przypadku decydujące znaczenie albowiem termin wglądu jest wyznaczany według kolejności zgłoszeń.

Termin wglądu

Okręgowa komisja egzaminacyjna musi w ciągu pięciu dni wyznaczyć miejsce, datę i godzinę wgląd, co ma miejsce poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu podany we wniosku. Teoretycznie może to być nawet dzień ogłoszenia wyników niemniej w praktyce będzie to najwcześniej poniedziałek 6 lipca 2026 roku. Co do zasady raczej termin nie będzie wyznaczony w niedzielę, ale może to być sobota. W przypadkach uzasadnionych może zostać wyznaczony nowy termin wglądu, co wszakże wymaga złożenia nowego wniosku po upływie poprzedniego.

Osoby uprawnione do wglądu

Osobami uprawnionymi do wglądu są ósmoklasista i jego rodzice lub prawni opiekunowie. Nie jest możliwe dokonanie tego przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika tudzież innej osoby wskazanej przez ucznia bądź rodziców. Każda z osób dokonujących wglądu musi przedłożyć nie tylko dokument potwierdzający tożsamość, ale też pokrewieństwo np. akt urodzenia.

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Przebieg wglądu

Miejscem wglądu jest zazwyczaj siedziba okręgowej komisji egzaminacyjnej ewentualnie drugie większe miasto, a należy pamiętać, że jest osiem komisji i przypadają one na od jednego do trzech województw. Czasem więc ósmoklasista wraz z rodzicami musi spędzić kilka godzin w podróży aby zapoznać się ze swoją pracą. Komisja nie zwraca kosztów związanych z dotarciem do miejscowości, w której można obejrzeć prace.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z zasadami oceniania zadań będzie się można zapoznać na miejscu. Osobom dokonującym wglądu do arkuszu egzaminu ósmoklasisty na miejscu udostępnione będą długopisy oraz kartki do robienia notatek. Nie można korzystać z własnych materiałów i przyborów. Natomiast możliwe jest robienie zdjęć prac.