REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Karol Nawrocki wetuje ustawę o prawach ucznia. Rozbieżne oceny w środowisku edukacji

Karol Nawrocki wetuje ustawę o prawach ucznia. Rozbieżne oceny w środowisku edukacji

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 lipca 2026, 09:30
Karol Nawrocki wetuje ustawę o prawach ucznia. Rozbieżne oceny w środowisku edukacji
Karol Nawrocki wetuje ustawę o prawach ucznia. Rozbieżne oceny w środowisku edukacji
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli dobrze oceniają decyzję prezydenta o zawetowaniu tzw. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Wskazują, że podzielił podnoszone przez nie argumenty o tym, że będzie ona stwarzać problemy, niszczyć relacje między uczniami a nauczycielami i zwiększy biurokrację.

Zakres odrzuconej ustawy o prawach i obowiązkach ucznia

Prezydent Karol Nawrocki przekazał w czwartek, że zawetował nowelizację ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – tzw. ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przewidywała ona m.in. skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich (rzeczników na czterech szczeblach, m.in. krajowym i wojewódzkim), w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich.

REKLAMA

REKLAMA

Nawrocki podkreślił, że „nie kwestionuje potrzeby ochrony praw uczniów”. - Wręcz przeciwnie. Młodzi ludzie zasługują na bezpieczeństwo, ochronę i szacunek - zaznaczył. Tylko tu - ocenił - „nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji”. - To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego - argumentował.

Obawy dotyczące wpływu ustawy na relacje w szkole

Projekt nowelizacji, jeszcze na etapie opiniowania, skrytykowały trzy nauczycielskie związki zawodowe. O zawetowanie noweli apelowały: Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata”.

- Jesteśmy zadowolenia z decyzji prezydenta. Cieszymy się, że przyjął m.in. nasze argumenty i wyrzucił nowelizacje do kosza - powiedział PAP przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” Sławomir Wittkowicz. Przypomniał, że związek wskazywał, nowelizacja jest „przeregulowana”, „całkowicie zbędna” i „szkodliwa - demolująca relacje w szkole”. - Realizacja zapisanych w niej procedur zamieniłaby szkołę w urząd, którego główny zadaniem byłoby prowadzenie różnorodnych postępowań wyjaśniających, odwołań, dochodzenia roszczeń, także wyimaginowanych i produkcji zbędnej dokumentacji - dodał.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Waldemar Jakubowski nazwał zawetowaną nowelizację „jeszcze jednym pomysłem Ministerstwa Edukacji Narodowej, który nie rozwiązuje rzeczywistych problemów, a stwarza nowe”. Ocenił, że nie dość, że szkolny rzecznik praw uczniowskich dublowałaby inne funkcje w szkole, np. pedagogów, wychowawców czy opiekuna samorządu uczniowskiego, to nauczyciele mieliby te dodatkowe obowiązki wykonywać bez wynagrodzenia. - Tak jakby nauczyciele mieli mało na głowie, mało roboty, zajęć, obciążeń - zauważył. Wskazał też, że cały system rzeczników zaburzyłby równowagę między prawami ucznia i nauczyciela.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ocena Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)

Zdaniem prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza, w szkołach nie dzieje się nic takiego, co wymagałoby „nadzwyczajnego wzmożenia, jeśli chodzi o obronę praw uczniów”. - Przypominam, że uczeń przede wszystkim w szkole ma obowiązki, powinien je jak najlepiej wykonywać, a szkoła je egzekwować - powiedział. Wskazał, że jeśli pojawiłyby się problemy, jeśli chodzi o prawa ucznia, to powinien zająć się nimi Rzecznik Praw Dziecka.

Resort edukacji wielokrotnie przekonywał, że ustawa porządkuje przepisy. Ministra edukacji Barbara Nowacka podkreślała, że ustawa „w nikogo nie uderza”. – Jest to element edukacji obywatelskiej, że młody człowiek wie, gdzie sięgnąć do swoich praw i obowiązków, zna i rozumie przepisy – powiedziała.

Ustawa, z wyjątkami, miała wejść w życie od 1 września 2026 r.

Powiązane
Egzamin ósmoklasisty 2026: CKE podała średnie wyniki z języka polskiego i matematyki
Egzamin ósmoklasisty 2026: CKE podała średnie wyniki z języka polskiego i matematyki
Wgląd do arkusza egzaminu ósmoklasisty
Wgląd do arkusza egzaminu ósmoklasisty
Praca w IT w dobie AI - nie tylko programowanie. Trzeba rozwijać różne kompetencje, by być gotowym na kolejne zmiany. IT Talent Index 2026
Praca w IT w dobie AI - nie tylko programowanie. Trzeba rozwijać różne kompetencje, by być gotowym na kolejne zmiany. IT Talent Index 2026
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Karol Nawrocki wetuje ustawę o prawach ucznia. Rozbieżne oceny w środowisku edukacji
03 lip 2026

Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli dobrze oceniają decyzję prezydenta o zawetowaniu tzw. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Wskazują, że podzielił podnoszone przez nie argumenty o tym, że będzie ona stwarzać problemy, niszczyć relacje między uczniami a nauczycielami i zwiększy biurokrację.
Egzamin ósmoklasisty 2026: CKE podała średnie wyniki z języka polskiego i matematyki
03 lip 2026

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 65 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 55 proc. – poinformowała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Wgląd do arkusza egzaminu ósmoklasisty
02 lip 2026

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy najważniejszy sprawdzian wiedzy, który może przesądzić o dostaniu się do wymarzonej szkoły, a następnie dalszej ścieżce zawodowej. Co, jeśli wyniki okazują się być gorsze od przewidywanych i uczeń ma wątpliwości, czy został prawidłowo oceniony?
Praca w IT w dobie AI - nie tylko programowanie. Trzeba rozwijać różne kompetencje, by być gotowym na kolejne zmiany. IT Talent Index 2026
02 lip 2026

Ponad 2 000 osób wypełniło Test Kompetencji Future Collars, tworząc pierwszą edycję IT Talent Index, projektu analizującego, jak zmieniają się kompetencje osób planujących rozwój zawodowy w erze sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej. Wyniki pokazują wyraźnie, że dziś największą wartość na rynku pracy mają nie pojedyncze umiejętności techniczne, ale zdolność łączenia technologii, biznesu, kreatywności i ciągłego uczenia się.

REKLAMA

Dlaczego nawet 40% studentów w Polsce nie kończy ich dyplomem? Dropout a systemowe wsparcie na uczelni
02 lip 2026

Uczelnie nie powinny traktować rezygnacji studentów wyłącznie jako indywidualnych porażek, lecz jako systemowe wyzwanie, które można diagnozować, monitorować i ograniczać poprzez lepszą organizację studiów, komunikację, wsparcie oraz poprawę doświadczenia studenta – pisze Adam Przymusiała, prezes Akademusa.
Telefony znikną ze szkół? Jest zgoda wszystkich klubów sejmowych
02 lip 2026

Wszystkie kluby sejmowe poparły projekt nowelizacji Prawa oświatowego, który zakłada wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. W środę podczas drugiego czytania projektu poprawki do niego złożyły KO i PiS. Projekt teraz ponownie trafi do komisji.
Kontrola stanu autokaru oraz kierowców przez policję przed wakacyjnym wyjazdem – czy zepsuta klimatyzacja uniemożliwia wyjazd?
02 lip 2026

Podstawowym warunkiem udanego wypoczynku w szczególności dzieci jest dotarcie bezpiecznie do celu. Jak informacje czy pojazd posiada aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC można sprawdzić samemu na dedykowaną temu stronę, mając numer rejestracyjny, tak pewne czynności musi wykonać policja. Co należy zrobić?
Dobry Start 2026. Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną?
01 lip 2026

Rozpoczął się nabór wniosków o świadczenie Dobry Start. Rodzice mogą otrzymać 300 zł na wydatki związane z przygotowaniem dziecka do nowego roku szkolnego. Aby pieniądze wpłynęły do końca września, wniosek należy złożyć do końca sierpnia.

REKLAMA

Rekrutacja do szkół średnich – w lipcu stres zamiast odpoczynku dla ósmoklasistów
01 lip 2026

Za dwa dni uczniowie oraz ich rodzice będą mogli poznać wyniki egzaminów ósmoklasisty. W niektórych województwach wybór szkoły był możliwy aż do ostatniego dnia roku szkolnego – teraz czas na dostarczenie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz informacji o uzyskanych wynikach procentowych z poszczególnych przedmiotów. Co będzie się działo w lipcu?
Cyfrowa rewolucja na uczelniach. Dyplomy już w mObywatelu
30 cze 2026

Od wtorku polskie uczelnie mogą wydawać absolwentom cyfrowe dyplomy. Dyplomy będą dostępne w aplikacji mObywatel. Od 1 stycznia 2027 roku ta forma dokumentów stanie się obowiązkowa - ogłosili przedstawiciele resortu nauki i cyfryzacji oraz OPI-PIB.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA