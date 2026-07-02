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Kontrola stanu autokaru oraz kierowców przez policję przed wakacyjnym wyjazdem – czy zepsuta klimatyzacja uniemożliwia wyjazd?

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02 lipca 2026, 21:47
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Kontrola stanu autokaru oraz kierowców przez policję przed wakacyjnym wyjazdem – czy zepsuta klimatyzacja uniemożliwia wyjazd ?
Kontrola stanu autokaru oraz kierowców przez policję przed wakacyjnym wyjazdem – czy zepsuta klimatyzacja uniemożliwia wyjazd ?
Policja

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Podstawowym warunkiem udanego wypoczynku w szczególności dzieci jest dotarcie bezpiecznie do celu. Jak informacje czy pojazd posiada aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC można sprawdzić samemu na dedykowaną temu stronę, mając numer rejestracyjny, tak pewne czynności musi wykonać policja. Co należy zrobić?

Każdy na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl może sprawdzić po numerze rejestracyjnym pojazdu, który można otrzymać od organizatora czy dany autokar posiada aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie oc. Jeśli weryfikacja wypadnie negatywnie rodzic powinien niezwłocznie powiadomić organizatora wyjazdu o swoich spostrzeżeniach niezależnie kiedy powyższe ustali. Pojazd bez aktualnych badań technicznych i ubezpieczenia OC nie może poruszać się po drodze.

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Kontrola planowa

Policja w okresie wakacyjnym prowadzi systematyczne kontrole autokarów na terenie dużych miast w miejscach dobrze skomunikowanych, z parkingiem. I tak w Warszawie w wakacje będzie to łącznie ponad 20 dni w godzinach od 6 do 9 w okolicach hali sportowej Torwar. Chęć takiej kontroli należy zgłosić kilka dni wcześniej – telefonicznie, e-mailowo oraz przybyć co najmniej 20 minut przed planowanym wyjazdem. Informacje w tym zakresie powinny się znaleźć na stronach internetowych miejskich komend policji.

Policjanci zajmujący się ruchem drogowym dokonują oględzin pojazdu, albowiem nie można wykluczyć, iż jego stan się zmienił od daty kontroli technicznej, o czym nawet kierujący może nie wiedzieć. Dodatkowo weryfikują też dokumenty i uprawnienia kierowców oraz sprawdzają ich stan psychofizyczny - przede wszystkim trzeźwość.

Kontrola doraźna

Może się okazać wszakże, iż rodzic pozna numer rejestracyjny pojazdu dopiero w momencie pojawienia się na miejscu zbiórki i wtedy również ma prawo do weryfikacji danych pod względem posiadania przez autokar aktualnych badań technicznych i ubezpieczenia oc. Jeśli coś się będzie nie zgadzać ma prawo zwrócić się do organizatora wyjazdu z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności, a także wezwać policję na kontrolę doraźną. Może tak uczynić również gdy ma wątpliwości co do stanu technicznego pojazdu np. zużyte opony, wycieki oraz kondycji psychofizycznej kierowców. Należy pamiętać, że kierowcy muszą być bezwzględnie trzeźwi – trudno zaakceptować w szczególności przy przewozie dzieci nawet stan poniżej granicy określanej jako po użyciu alkoholu – 0,2 promila. Policja tak samo ma możliwość zweryfikowania, czy kierujący nie jest po użyciu środków działających podobnie jak alkohol, mogą nimi być nawet niektóre mocne leki przeciwbólowe. Służby nie mogą odmówić przyjazdu do zgłoszenia dotyczącego wątpliwości co do stanu pojazdy, posiadanego ubezpieczenia czy kondycji psychofizycznych kierujących.

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Awaria klimatyzacji

Jako, że klimatyzacja stanowi wyposażenie dodatkowe jej awaria nie stanowi podstawy aby policja uniemożliwiła wyjazd autokaru. Niemniej jednak można oczekiwać wymiany pojazdu przez organizatora skoro zobowiązał się zapewnić autokar o określonym standardzie, co wszakże wiązać się może z opóźnieniem pory wyjazdu. Na pewno uczestnikom narażonym na niewygodę przysługuje prawo do obniżenia ceny. Jeśli wyjazd wakacyjny ma się jednak odbyć nieklimatyzowanym pojazdem bezwzględnie przewoźnik powinien zapewnić na własny koszt wodę do picia bez ograniczeń. Co do zasady, należy wszakże wziąć pod uwagę, że długie przebywanie szczególnie przez dzieci w gorącym, niewentylowanym autokarze, w szczególności bez możliwości otwarcia okien stanowi zagrożenie dla zdrowia a nawet życia – możliwość odwodnienia albo udaru cieplnego.

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Źródło: INFOR
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