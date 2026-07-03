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Egzamin ósmoklasisty 2026: CKE podała średnie wyniki z języka polskiego i matematyki

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03 lipca 2026, 09:18
Łucja Orzeł
Egzamin ósmoklasisty 2026: CKE podała średnie wyniki z języka polskiego i matematyki
Egzamin ósmoklasisty 2026: CKE podała średnie wyniki z języka polskiego i matematyki
Shutterstock

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Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 65 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 55 proc. – poinformowała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Informację o wstępnych wynikach egzaminu ósmoklasisty CKE opublikowała na swojej stronie internetowej.

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Publikacja wstępnych wyników egzaminu ósmoklasisty przez CKE

Uczniowie musieli przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski (wybrało go 98,59 proc.).

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio: z języka angielskiego - 73 proc. punktów, z niemieckiego – 59 proc. punktów, z rosyjskiego – 75 proc., z francuskiego – 76 proc., z hiszpańskiego – 77 proc., a z włoskiego – 65 proc.

CKE zaznaczyła we wstępnej informacji o wynikach, że nie uwzględniono w niej wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

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Termin przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 11-13 maja. Przystąpiło do niego ok. 386 tys. 750 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.

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Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie można go nie zdać, ale wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

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Źródło: PAP
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