Co powinien zrobić nauczyciel na wypadek ataku w szkole?

Z uwagi na wydarzenia ostatniego tygodnia na terenie szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwami Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej, a także Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowało krótki instruktarz dla nauczycieli. Dokument wskazuje zasady postępowania, gdy na terenie placówki edukacyjnej pojawi się osoba z niebezpiecznym przedmiotem.

Opracowanie, które ma trafić do wszystkich szkół ma być wskazówką dla nauczycieli w przypadku wystąpienia potencjalnych sytuacji mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Najważniejsza jest ochrona uczniów, ograniczenie ich kontaktu z niebezpiecznie zachowującą się osobą oraz jak najszybsze uruchomienie pomocy. Pomocny w zapamiętaniu podstawowych zasad jest schemat 4U! – uważaj-uciekaj-ukryj się-udaremnij atak niemniej jednak należy wybierać działania odpowiednie do sytuacji.

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Nadrzędne zasady bezpieczeństwa

Nadrzędne zasady bezpieczeństwa to nie zbliżanie się do osoby stanowiącej zagrożenie i nie podejmowanie niepotrzebnej konfrontacji. Nie należy również odbierać niebezpiecznego przedmiotu ani samodzielnie obezwładniać sprawcy, a także narażać uczniów w celu zdobycia dodatkowych informacji, sprawdzenia sytuacji bądź powrotu po pozostawione rzeczy. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia niezbędne jest powiadomienie numeru alarmowego 112, a po pojawieniu się służb-wykonywanie ich poleceń.

Zasady powiadamiania numeru alarmowego 112

Podczas zgłoszenia należy podać jak najwięcej informacji umożliwiających zlokalizowanie szkoły oraz miejsca zagrożenia, opis osoby która je stwarza, liczbę osób narażonych na niebezpieczeństwo, ich miejsce pobytu oraz inne informacje, o które prosi operator. Należy przekazywać fakty, a nie domysły.

Skrócony schemat działań dla nauczycieli

UWAŻAJ – rozpoznaj zagrożenie bez narażania siebie i uczniów; przekazuj sprawdzone informacje

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UCIEKAJ - jeżeli droga jest bezpieczna, oddal uczniów od zagrożenia; nie wracaj po rzeczy

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UKRYJ SIĘ – jeżeli ucieczka jest niebezpieczna, zabezpiecz pomieszczenie, wycisz telefon i wezwij pomoc, gdy jest to bezpieczne

UDAREMNIJ ATAK – wyłącznie jako ostateczność przy bezpośrednim zagrożeniu życia, gdy nie ma bezpiecznej możliwości ucieczki ani ukrycia; nie jest to obowiązek podejmowania konfrontacji.