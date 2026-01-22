Lektury obowiązkowe - Biblia. Odpowiesz poprawnie wszystkie pytania z testu?
Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy. Czy kompensówka podlega zawieszeniu w każdym przypadku wykonywania pracy?
Według przedstawicieli Biura RPO taka przyczyna odmowy przyjęcia do szkoły narusza prawo.
Nieedukacyjna obecność smartfonów i innych urządzeń ekranowych w domu i w szkole istotnie obniża koncentrację i zainteresowanie uczniów nauką – wynika z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego wśród niemal tysiąca uczniów, ich nauczycieli i rodziców.
Kiedy kończy się pierwsze półrocze roku szkolnego i zaczyna drugie? Odpowiedź na to pytanie nie wynika z przepisów. To całkiem normalne, że w poszczególnych placówkach te terminy mogą się od siebie różnić. I nie ma to nic wspólnego z feriami zimowymi.
20 stycznia 2026 r. ministrowie nauki i szkolnictwa wyższego oraz spraw wewnętrznych i administracji podpisali porozumienie na rzecz bezpieczeństwa na uczelniach. Dokument wyznacza nowe standardy współpracy i wsparcia dla uczelni, a jego finansowym filarem jest 200 mln zł na działania podnoszące bezpieczeństwo społeczności akademickiej.
Rozpoczęła się IX edycja konkursu Fundusz Samorządów Uczniowskich, który pozwala poznańskiej młodzieży uzyskać pieniądze na realizację własnych pomysłów. Wnioski przyjmowane będą do 13 lutego.
Matura 2026 r. Terminy dla kluczowych egzaminów pisemnych: od 4 do 21 maja 2026 r. (pisemne) i od 8 do 30 maja (ustne).
W szkołach podstawowych już po próbnym egzaminie ósmoklasisty (12-14 stycznia 2026 r.) Uczniowie korzystają z ferii i pięknej zimy, ale już w maju czeka na nich egzamin ósmoklasisty. Ten prawdziwy.
Prawie 5 mln uczniów to grupa potencjalnych użytkowników aplikacji mObywatel. Z myślą o nich i ich rodzicach ruszyła kampania promująca legitymację szkolną w aplikacji mObywatel Junior i mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji do końca lutego poprowadzi w internecie akcję informacyjną.
