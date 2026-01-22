REKLAMA

Lektury obowiązkowe - Biblia. Odpowiesz poprawnie wszystkie pytania z testu?

Lektury obowiązkowe - Biblia. Odpowiesz poprawnie wszystkie pytania z testu?

22 stycznia 2026, 11:36
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
krzyż, krzyżyk, biblia
krzyż, krzyżyk, biblia
ShutterStock

Biblia to wiele odniesień we współczesnej (i nie tylko) kulturze i sztuce. Dobrze być zorientowanym. Rozwiąż test i sprawdź, ile wiesz.
Edukacja
Lektury obowiązkowe - Biblia. Odpowiesz poprawnie wszystkie pytania z testu?
22 sty 2026
Biblia to wiele odniesień we współczesnej (i nie tylko) kulturze i sztuce. Dobrze być zorientowanym. Rozwiąż test i sprawdź, ile wiesz.
