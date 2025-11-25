MEN kończy prace nad „Poradnikiem bezpieczeństwa” dla dzieci i młodzieży. Dokument ma pomóc w sytuacjach kryzysowych
Ministerstwo Edukacji Narodowej finalizuje prace nad specjalną wersją „Poradnika bezpieczeństwa” skierowaną do dzieci i młodzieży. Nowy materiał ma w prosty sposób przygotować najmłodszych na sytuacje zagrożenia — od alarmów po klęski żywiołowe.
- Nowy poradnik dopasowany do młodych odbiorców
- Co zawiera obecny „Poradnik bezpieczeństwa”? Pobierz dokument!
- 60 ekspertów i zagraniczne wzorce dla poradnika
- Kiedy pojawi się wersja dla uczniów?
Nowy poradnik dopasowany do młodych odbiorców
Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała, że resort edukacji jest na ostatnim etapie przygotowywania wersji poradnika dedykowanej uczniom. Dokument powstaje we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.
Specjalna edycja materiału ma tłumaczyć zasady bezpieczeństwa w sposób dostosowany do wieku odbiorców, z naciskiem na praktyczne wskazówki i zrozumiałe procedury działania.
Co zawiera obecny „Poradnik bezpieczeństwa”? Pobierz dokument!
Od sierpnia dostępna jest wersja dla dorosłych — 54-stronicowa broszura, którą można bezpłatnie pobrać ze strony poradnikbezpieczenstwa.gov.pl.
Publikacja obejmuje m.in.:
- omówienie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych,
- zasady powszechnego obowiązku obrony,
- opis ról instytucji państwa i społeczeństwa w czasie kryzysu,
- instrukcje udzielania pierwszej pomocy,
- wytyczne dotyczące zachowania podczas pożaru, powodzi czy ataku z powietrza,
- listę numerów alarmowych.
To uniwersalne kompendium, które ma służyć zarówno obywatelom, jak i placówkom edukacyjnym czy samorządom.
60 ekspertów i zagraniczne wzorce dla poradnika
Prace nad opracowaniem poradnika koordynowały MSWiA, MON oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W projekt zaangażowano blisko 60 ekspertów z różnych dziedzin, od zarządzania kryzysowego i obronności, po edukację i medycynę ratunkową.
Dokument inspirowany jest m.in. szwedzkim poradnikiem bezpieczeństwa, który od lat funkcjonuje jako oficjalny materiał edukacyjny w sytuacjach zagrożenia.
Kiedy pojawi się wersja dla uczniów?
MEN zapowiada, że wersja dedykowana dzieciom i młodzieży zostanie udostępniona „wkrótce”. Jej wprowadzenie może stać się narzędziem wspierającym szkoły w realizacji obowiązków związanych z bezpieczeństwem, a także elementem edukacji obywatelskiej.
