MEN kończy prace nad „Poradnikiem bezpieczeństwa” dla dzieci i młodzieży. Dokument ma pomóc w sytuacjach kryzysowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej finalizuje prace nad specjalną wersją „Poradnika bezpieczeństwa” skierowaną do dzieci i młodzieży. Nowy materiał ma w prosty sposób przygotować najmłodszych na sytuacje zagrożenia — od alarmów po klęski żywiołowe.

Nowy poradnik dopasowany do młodych odbiorców

Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała, że resort edukacji jest na ostatnim etapie przygotowywania wersji poradnika dedykowanej uczniom. Dokument powstaje we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

Specjalna edycja materiału ma tłumaczyć zasady bezpieczeństwa w sposób dostosowany do wieku odbiorców, z naciskiem na praktyczne wskazówki i zrozumiałe procedury działania.

Co zawiera obecny „Poradnik bezpieczeństwa”? Pobierz dokument!

Od sierpnia dostępna jest wersja dla dorosłych — 54-stronicowa broszura, którą można bezpłatnie pobrać ze strony poradnikbezpieczenstwa.gov.pl.

Publikacja obejmuje m.in.:

omówienie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych,

i komunikatów ostrzegawczych, zasady powszechnego obowiązku obrony,

opis ról instytucji państwa i społeczeństwa w czasie kryzysu,

instrukcje udzielania pierwszej pomocy ,

, wytyczne dotyczące zachowania podczas pożaru, powodzi czy ataku z powietrza,

z powietrza, listę numerów alarmowych.

To uniwersalne kompendium, które ma służyć zarówno obywatelom, jak i placówkom edukacyjnym czy samorządom.

60 ekspertów i zagraniczne wzorce dla poradnika

Prace nad opracowaniem poradnika koordynowały MSWiA, MON oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W projekt zaangażowano blisko 60 ekspertów z różnych dziedzin, od zarządzania kryzysowego i obronności, po edukację i medycynę ratunkową.

Dokument inspirowany jest m.in. szwedzkim poradnikiem bezpieczeństwa, który od lat funkcjonuje jako oficjalny materiał edukacyjny w sytuacjach zagrożenia.

Kiedy pojawi się wersja dla uczniów?

MEN zapowiada, że wersja dedykowana dzieciom i młodzieży zostanie udostępniona „wkrótce”. Jej wprowadzenie może stać się narzędziem wspierającym szkoły w realizacji obowiązków związanych z bezpieczeństwem, a także elementem edukacji obywatelskiej.