Strona główna » Edukacja » Zarządzanie w oświacie » MEN kończy prace nad „Poradnikiem bezpieczeństwa” dla dzieci i młodzieży. Dokument ma pomóc w sytuacjach kryzysowych

MEN kończy prace nad „Poradnikiem bezpieczeństwa” dla dzieci i młodzieży. Dokument ma pomóc w sytuacjach kryzysowych

25 listopada 2025, 12:30
[Data aktualizacji 25 listopada 2025, 12:46]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Ministerstwo Edukacji Narodowej finalizuje prace nad specjalną wersją „Poradnika bezpieczeństwa” skierowaną do dzieci i młodzieży. Nowy materiał ma w prosty sposób przygotować najmłodszych na sytuacje zagrożenia — od alarmów po klęski żywiołowe.

Nowy poradnik dopasowany do młodych odbiorców

Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała, że resort edukacji jest na ostatnim etapie przygotowywania wersji poradnika dedykowanej uczniom. Dokument powstaje we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

Specjalna edycja materiału ma tłumaczyć zasady bezpieczeństwa w sposób dostosowany do wieku odbiorców, z naciskiem na praktyczne wskazówki i zrozumiałe procedury działania.

Co zawiera obecny „Poradnik bezpieczeństwa”? Pobierz dokument!

Od sierpnia dostępna jest wersja dla dorosłych — 54-stronicowa broszura, którą można bezpłatnie pobrać ze strony poradnikbezpieczenstwa.gov.pl.

Publikacja obejmuje m.in.:

  • omówienie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych,
  • zasady powszechnego obowiązku obrony,
  • opis ról instytucji państwa i społeczeństwa w czasie kryzysu,
  • instrukcje udzielania pierwszej pomocy,
  • wytyczne dotyczące zachowania podczas pożaru, powodzi czy ataku z powietrza,
  • listę numerów alarmowych.

To uniwersalne kompendium, które ma służyć zarówno obywatelom, jak i placówkom edukacyjnym czy samorządom.

60 ekspertów i zagraniczne wzorce dla poradnika

Prace nad opracowaniem poradnika koordynowały MSWiA, MON oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W projekt zaangażowano blisko 60 ekspertów z różnych dziedzin, od zarządzania kryzysowego i obronności, po edukację i medycynę ratunkową.

Dokument inspirowany jest m.in. szwedzkim poradnikiem bezpieczeństwa, który od lat funkcjonuje jako oficjalny materiał edukacyjny w sytuacjach zagrożenia.

Kiedy pojawi się wersja dla uczniów?

MEN zapowiada, że wersja dedykowana dzieciom i młodzieży zostanie udostępniona „wkrótce”. Jej wprowadzenie może stać się narzędziem wspierającym szkoły w realizacji obowiązków związanych z bezpieczeństwem, a także elementem edukacji obywatelskiej.

Szkoły odporne na dezinformację. MEN wzmacnia edukację medialną i bezpieczeństwo cyfrowe
Szkoły odporne na dezinformację. MEN wzmacnia edukację medialną i bezpieczeństwo cyfrowe
Arkusze organizacyjne szkół po nowemu. MEN proponuje rewolucję w obowiązkach kuratorów i organów prowadzących
Arkusze organizacyjne szkół po nowemu. MEN proponuje rewolucję w obowiązkach kuratorów i organów prowadzących
Ponad 100 tys. dzieci objętych wsparciem. MEN podsumowało projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”
Ponad 100 tys. dzieci objętych wsparciem. MEN podsumowało projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”
Źródło: PAP
Edukacja
Ranking „Uczelnia Otwarta” rusza w całej Polsce. Nowy certyfikat może zmienić rynek szkolnictwa wyższego
25 lis 2025

Czy polskie uczelnie są naprawdę przyjazne studentom? Nowy ogólnopolski ranking ma pokazać, które szkoły wyższe tworzą bezpieczne, dostępne i włączające środowisko akademickie. Pierwsze wyniki poznamy już w marcu – a certyfikat może stać się jednym z najważniejszych wyróżników w rekrutacji na studia.
MEN kończy prace nad „Poradnikiem bezpieczeństwa” dla dzieci i młodzieży. Dokument ma pomóc w sytuacjach kryzysowych
25 lis 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej finalizuje prace nad specjalną wersją „Poradnika bezpieczeństwa” skierowaną do dzieci i młodzieży. Nowy materiał ma w prosty sposób przygotować najmłodszych na sytuacje zagrożenia — od alarmów po klęski żywiołowe.
Ponad 100 tys. dzieci objętych wsparciem. MEN podsumowało projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”
25 lis 2025

Ponad 22 tys. przeszkolonych nauczycieli, ponad 102 tys. dzieci objętych pomocą i nowy model pracy szkół – to główne rezultaty programu „Szkoła dostępna dla wszystkich”, który Ministerstwo Edukacji Narodowej, IBE-PIB i UNICEF podsumowały w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają trwałe zmiany w przygotowaniu nauczycieli i funkcjonowaniu szkolnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
Arkusze organizacyjne szkół po nowemu. MEN proponuje rewolucję w obowiązkach kuratorów i organów prowadzących
25 lis 2025

Od 1 stycznia 2026 r. mają wejść w życie przepisy, które znacząco zmienią zasady tworzenia i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych w szkołach oraz przedszkolach. MEN zapowiada uproszczenia dla kuratoriów oraz nowe obowiązki dla organów prowadzących. Największą zmianą dla szkół będzie także wprowadzenie „edukacji zdrowotnej” zamiast dotychczasowego WDŻ.

300+ z programu „Dobry start”. Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku. Kto straci prawo do wypłaty?
24 lis 2025

Masz ucznia w domu? Rodzice i opiekunowie mają czas na złożenie wniosku o świadczenie 300+ tylko do 30 listopada. Po tym terminie większość osób nie otrzyma pieniędzy na szkolną wyprawkę. Kto może jeszcze skorzystać z programu i jak uniknąć błędów przy składaniu dokumentów?
Szczecin inwestuje w przyszłych marynarzy. Nowoczesny symulator siłowni okrętowej już działa w ZCEMiP
24 lis 2025

Ponad 1,35 mln zł kosztował najnowszy symulator, który trafił do Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Uczniowie będą na nim trenować gaszenie pożarów, reagowanie na awarie i obsługę siłowni okrętowej w warunkach zbliżonych do realnych. To już trzecie tak zaawansowane urządzenie w placówce.
Olimpiada ZUS rusza już 25 listopada. Rekordowa liczba uczniów powalczy o indeksy na studia
24 lis 2025

Blisko 27 tys. uczniów z całej Polski weźmie udział w pierwszym etapie Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Stawką są cenne nagrody, dodatkowe punkty w rekrutacji, a nawet indeksy na wybrane uczelnie. W tym roku liderem frekwencji jest województwo śląskie.
Czy nauczyciel może korzystać ze zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym? W tym zakresie obowiązują przepisy szczególne. Co przewidują?
22 lis 2025

Dni wolne na dziecko dla nauczycieli. Jak prawidłowo z nich korzystać? Prawa nauczycieli uregulowano w Karcie Nauczyciela, ale czy to oznacza, że nie można stosować Kodeksu pracy, który przewiduje korzystniejsze rozwiązania?

Od 30 listopada 2025 r. nowa legitymacja nauczyciela w mObywatel. Jak wygląda? Czy można używać starej?
21 lis 2025

Od 30 listopada 2025 r. nowa legitymacja nauczyciela będzie dostępna w aplikacji mObywatel. Jak wygląda? Czym się różni? Czy można używać starych legitymacji służbowych nauczyciela?
Szkolne morsowanie hitem. 245 uczniów weszło do basenu o 4 stopniach
21 lis 2025

Na boisku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie stanął ogrodowy basen wypełniony lodowatą wodą, a za zgodą rodziców ponad dwustu uczniów zdecydowało się wejść do niego w ramach szkolnego morsowania.
