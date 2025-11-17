Nowa legitymacja służbowa nauczyciela od 30 listopada 2025 r. Legitymacja elektroniczna dostępna w aplikacji mObywatel

Od 30 listopada 2025 roku wszyscy nauczyciele w Polsce otrzymają nową legitymację służbową. Podstawową formą dokumentu stanie się mLegitymacja w aplikacji mObywatel, a plastikowa karta będzie dostępna tylko na wniosek i za opłatą.

mLegitymacja standardem dla wszystkich nauczycieli

30 listopada 2025 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji z 5 listopada 2025 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela. Nowe przepisy wynikają z ustawy o aplikacji mObywatel oraz zmian w Karcie nauczyciela.

Zgodnie z rozporządzeniem od 30 listopada nauczyciele będą otrzymywali legitymację służbową w formie elektronicznej automatycznie, bez składania wniosku. mLegitymacja ma pełnić taką samą funkcję jak tradycyjna karta – potwierdzać zatrudnienie w szkole oraz uprawnienia wynikające ze statusu nauczyciela.

Plastikowa karta tylko na wniosek i za opłatą

Nauczyciele, którzy chcą posiadać legitymację także w fizycznej formie, będą mogli złożyć wniosek u dyrektora szkoły.

Dokument w postaci plastikowej karty nie będzie jednak finansowany przez placówkę – koszty jego wytworzenia poniesie wnioskodawca. Opłaty nie pobiera się wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, takich jak zmiana nazwy szkoły lub stwierdzenie błędów w dotychczasowej legitymacji.

Dyrektor ma obowiązek wydać dokument w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku.

Legitymacja służbowa nauczyciela Legitymacja służbowa nauczyciela INFOR

Nowy wzór legitymacji i zabezpieczenia

Nowe rozporządzenie przewiduje odświeżony wygląd legitymacji kartowej. Najważniejszą zmianą jest korekta opisu na rewersie: zamiast „nazwa i adres siedziby pracodawcy” pojawi się „nazwa i adres siedziby szkoły”.

Na awersie znajdą się m.in.:

imię i nazwisko nauczyciela,

nauczyciela, fotografia ,

, numer legitymacji (zgodny z numerem mLegitymacji),

data wydania i data ważności ,

, nazwa i adres szkoły ,

, wizerunek orła RP oraz napis „Rzeczpospolita Polska / Republic of Poland”.

Nowe karty będą wykonane z wielowarstwowego laminatu PCV, zabezpieczonego folią i spełniającego aktualne standardy ochrony przed fałszerstwem. Blankiet może zawierać również warstwę elektroniczną, dzięki czemu legitymacja może pełnić dodatkowe funkcje, np. karty bibliotecznej lub stołówkowej.

Ciągłość wydawania dokumentów

Wejście nowych przepisów w dniu 30 listopada 2025 r. pozwoli na płynne zastąpienie dotychczasowego rozporządzenia z 2006 r. Oznacza to, że nauczyciele zachowają możliwość korzystania zarówno z wersji mobilnej, jak i tradycyjnej, a szkoły nie będą musiały wstrzymywać wydawania dokumentów.