Nowa legitymacja służbowa nauczyciela od 30 listopada 2025 r. Legitymacja elektroniczna dostępna w aplikacji mObywatel
Od 30 listopada 2025 roku wszyscy nauczyciele w Polsce otrzymają nową legitymację służbową. Podstawową formą dokumentu stanie się mLegitymacja w aplikacji mObywatel, a plastikowa karta będzie dostępna tylko na wniosek i za opłatą.
- mLegitymacja standardem dla wszystkich nauczycieli
- Plastikowa karta tylko na wniosek i za opłatą
- Nowy wzór legitymacji i zabezpieczenia
- Ciągłość wydawania dokumentów
mLegitymacja standardem dla wszystkich nauczycieli
30 listopada 2025 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji z 5 listopada 2025 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela. Nowe przepisy wynikają z ustawy o aplikacji mObywatel oraz zmian w Karcie nauczyciela.
Zgodnie z rozporządzeniem od 30 listopada nauczyciele będą otrzymywali legitymację służbową w formie elektronicznej automatycznie, bez składania wniosku. mLegitymacja ma pełnić taką samą funkcję jak tradycyjna karta – potwierdzać zatrudnienie w szkole oraz uprawnienia wynikające ze statusu nauczyciela.
Plastikowa karta tylko na wniosek i za opłatą
Nauczyciele, którzy chcą posiadać legitymację także w fizycznej formie, będą mogli złożyć wniosek u dyrektora szkoły.
Dokument w postaci plastikowej karty nie będzie jednak finansowany przez placówkę – koszty jego wytworzenia poniesie wnioskodawca. Opłaty nie pobiera się wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, takich jak zmiana nazwy szkoły lub stwierdzenie błędów w dotychczasowej legitymacji.
Dyrektor ma obowiązek wydać dokument w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku.
Nowy wzór legitymacji i zabezpieczenia
Nowe rozporządzenie przewiduje odświeżony wygląd legitymacji kartowej. Najważniejszą zmianą jest korekta opisu na rewersie: zamiast „nazwa i adres siedziby pracodawcy” pojawi się „nazwa i adres siedziby szkoły”.
Na awersie znajdą się m.in.:
- imię i nazwisko nauczyciela,
- fotografia,
- numer legitymacji (zgodny z numerem mLegitymacji),
- data wydania i data ważności,
- nazwa i adres szkoły,
- wizerunek orła RP oraz napis „Rzeczpospolita Polska / Republic of Poland”.
Nowe karty będą wykonane z wielowarstwowego laminatu PCV, zabezpieczonego folią i spełniającego aktualne standardy ochrony przed fałszerstwem. Blankiet może zawierać również warstwę elektroniczną, dzięki czemu legitymacja może pełnić dodatkowe funkcje, np. karty bibliotecznej lub stołówkowej.
Ciągłość wydawania dokumentów
Wejście nowych przepisów w dniu 30 listopada 2025 r. pozwoli na płynne zastąpienie dotychczasowego rozporządzenia z 2006 r. Oznacza to, że nauczyciele zachowają możliwość korzystania zarówno z wersji mobilnej, jak i tradycyjnej, a szkoły nie będą musiały wstrzymywać wydawania dokumentów.
