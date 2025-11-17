REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Nowa legitymacja służbowa nauczyciela od 30 listopada 2025 r. Legitymacja elektroniczna dostępna w aplikacji mObywatel

Nowa legitymacja służbowa nauczyciela od 30 listopada 2025 r. Legitymacja elektroniczna dostępna w aplikacji mObywatel

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 listopada 2025, 11:53
[Data aktualizacji 17 listopada 2025, 12:01]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Nowa legitymacja służbowa nauczyciela od 30 listopada 2025 r. Legitymacja elektroniczna dostępna w aplikacji mObywatel nauczyciele edukacja prawo mObywatel legitymacja służbowa nauczyciela Karta nauczyciela szkoła przepisy2025 dokumenty
Nowa legitymacja służbowa nauczyciela od 30 listopada 2025 r. Legitymacja elektroniczna dostępna w aplikacji mObywatel
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 30 listopada 2025 roku wszyscy nauczyciele w Polsce otrzymają nową legitymację służbową. Podstawową formą dokumentu stanie się mLegitymacja w aplikacji mObywatel, a plastikowa karta będzie dostępna tylko na wniosek i za opłatą.

mLegitymacja standardem dla wszystkich nauczycieli

30 listopada 2025 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji z 5 listopada 2025 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela. Nowe przepisy wynikają z ustawy o aplikacji mObywatel oraz zmian w Karcie nauczyciela.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Zgodnie z rozporządzeniem od 30 listopada nauczyciele będą otrzymywali legitymację służbową w formie elektronicznej automatycznie, bez składania wniosku. mLegitymacja ma pełnić taką samą funkcję jak tradycyjna karta – potwierdzać zatrudnienie w szkole oraz uprawnienia wynikające ze statusu nauczyciela.

Plastikowa karta tylko na wniosek i za opłatą

Nauczyciele, którzy chcą posiadać legitymację także w fizycznej formie, będą mogli złożyć wniosek u dyrektora szkoły.

Dokument w postaci plastikowej karty nie będzie jednak finansowany przez placówkę – koszty jego wytworzenia poniesie wnioskodawca. Opłaty nie pobiera się wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, takich jak zmiana nazwy szkoły lub stwierdzenie błędów w dotychczasowej legitymacji.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Dyrektor ma obowiązek wydać dokument w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Legitymacja służbowa nauczyciela

Legitymacja służbowa nauczyciela

INFOR

Nowy wzór legitymacji i zabezpieczenia

Nowe rozporządzenie przewiduje odświeżony wygląd legitymacji kartowej. Najważniejszą zmianą jest korekta opisu na rewersie: zamiast „nazwa i adres siedziby pracodawcy” pojawi się „nazwa i adres siedziby szkoły”.

Na awersie znajdą się m.in.:

  • imię i nazwisko nauczyciela,
  • fotografia,
  • numer legitymacji (zgodny z numerem mLegitymacji),
  • data wydania i data ważności,
  • nazwa i adres szkoły,
  • wizerunek orła RP oraz napis „Rzeczpospolita Polska / Republic of Poland”.

Nowe karty będą wykonane z wielowarstwowego laminatu PCV, zabezpieczonego folią i spełniającego aktualne standardy ochrony przed fałszerstwem. Blankiet może zawierać również warstwę elektroniczną, dzięki czemu legitymacja może pełnić dodatkowe funkcje, np. karty bibliotecznej lub stołówkowej.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Ciągłość wydawania dokumentów

Wejście nowych przepisów w dniu 30 listopada 2025 r. pozwoli na płynne zastąpienie dotychczasowego rozporządzenia z 2006 r. Oznacza to, że nauczyciele zachowają możliwość korzystania zarówno z wersji mobilnej, jak i tradycyjnej, a szkoły nie będą musiały wstrzymywać wydawania dokumentów.

Powiązane
Nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Jest podręcznik dla dyrektorów żłobków i klubów dziecięcych
Nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Jest podręcznik dla dyrektorów żłobków i klubów dziecięcych
MEN bez danych o absencjach uczniów. Resort edukacji planuje centralny e-dziennik
MEN bez danych o absencjach uczniów. Resort edukacji planuje centralny e-dziennik
Urlop wychowawczy nauczyciela 2025 – kto może z niego skorzystać, na jak długo i na jakich zasadach?
Urlop wychowawczy nauczyciela 2025 – kto może z niego skorzystać, na jak długo i na jakich zasadach?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Nowa legitymacja służbowa nauczyciela od 30 listopada 2025 r. Legitymacja elektroniczna dostępna w aplikacji mObywatel
17 lis 2025

Od 30 listopada 2025 roku wszyscy nauczyciele w Polsce otrzymają nową legitymację służbową. Podstawową formą dokumentu stanie się mLegitymacja w aplikacji mObywatel, a plastikowa karta będzie dostępna tylko na wniosek i za opłatą.
Nowa podstawa programowa dla uczniów cudzoziemców. Trwają prace nad zmianami w nauczaniu języka polskiego
16 lis 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada opracowanie nowej podstawy programowej dotyczącej nauczania języka polskiego jako drugiego. Projekt przygotuje Instytut Badań Edukacyjnych, a jego celem będzie usprawnienie systemu wsparcia dla uczniów cudzoziemców. Do czasu zakończenia prac resort nie planuje wprowadzać obowiązkowych zajęć z języka polskiego dla dzieci z doświadczeniem migracji.
Program „Kierunek Muzeum”: szkoły mogą otrzymać do 10 tys. zł na wycieczki edukacyjne. Wnioski tylko do 19 listopada
14 lis 2025

Fundacja PGNiG uruchomiła program „Kierunek Muzeum”. Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą uzyskać do 10 tys. zł dofinansowania na organizację wycieczek edukacyjnych do jednego z trzech muzeów związanych z historią przemysłu energetycznego. Wnioski można składać wyłącznie do 19 listopada.
Nowacka: Edukacja obywatelska to sukces polskiej szkoły. MEN chce wprowadzić rzecznika praw ucznia
14 lis 2025

Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła podczas Okrągłego Stołu Uczniowskiego we Wrocławiu, że edukacja obywatelska stała się jednym z największych osiągnięć polskiej szkoły. MEN zapowiada także powołanie rzecznika praw uczniowskich na poziomie krajowym i wojewódzkim.

REKLAMA

Podstawa programowa się zmieni. Czy PO wróci do szkół? MEN udzieliło wyjaśnień dotyczących zmian, nad którymi pracuje
14 lis 2025

Czy przysposobienie obronne wróci do szkół? Dynamiczna sytuacja geopolityczna skłania do tego, by kłaść coraz to większy nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem i radzeniem sobie w trudnych warunkach zewnętrznych.
Urlop wychowawczy nauczyciela 2025 – kto może z niego skorzystać, na jak długo i na jakich zasadach?
13 lis 2025

Urlop wychowawczy to uprawnienie pracownicze, które pozwala na czasową przerwę w pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Dla nauczycieli kwestie te reguluje Karta Nauczyciela, a w sprawach nieuregulowanych – Kodeks pracy. Jak długo może trwać urlop wychowawczy nauczyciela, jakie warunki należy spełnić, by go uzyskać i jak wyglądają obowiązujące terminy?
Mobbing na uczelniach jest powszechny. Pracownicy akademiccy i studenci doświadczają przemocy psychicznej
13 lis 2025

Zjawisko mobbingu na polskich uczelniach osiąga niepokojącą skalę. Ponad połowa pracowników akademickich i blisko połowa studentów przyznaje, że doświadczyła lub była świadkiem przemocy psychicznej. Środowisko naukowe coraz głośniej mówi o potrzebie zmian – uczelnie wdrażają procedury antymobbingowe, powstają projekty takie jak Bezpieczna Uczelnia, a MNiSW zapowiada nowe działania systemowe.
Zasady na lekcjach WF bez zmian. MEN stawia na elastyczność i nie prowadzi prac mających na celu zmianę przepisów
13 lis 2025

Lekcje wychowania fizycznego niezmiennie budzą kontrowersje. Dotyczą one nie tylko podstawy programowej, ale przede wszystkim zasad oceniania, frekwencji, a teraz również zasad podziału i łączenia klas na zajęciach.

REKLAMA

Program „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026”: wsparcie dla opieki nad dziećmi do lat 3
12 lis 2025

Gminy w całej Polsce mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach resortowego programu „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026”. Budżet programu na przyszły rok wynosi 60 mln zł, a nabór wniosków trwa do 12 grudnia 2025 roku.
Protest nauczycieli: „Solidarność” oflagowuje szkoły. Spór o wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe
12 lis 2025

Od 12 listopada 2025 roku Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” rozpoczęła ogólnopolską akcję protestacyjną w szkołach i przedszkolach. Pierwszym etapem jest oflagowanie placówek oświatowych, które potrwa do 20 grudnia, z możliwością przedłużenia. Nauczyciele zrzeszeni w „Solidarności” sprzeciwiają się polityce oświatowej rządu, niskim płacom i zmianom w Karcie nauczyciela, które – jak podkreślają – prowadzą do degradacji zawodu.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA