ADORE 2026. ORE organizuje bezpłatny kurs dla dyrektorów szkół. Ruszyły zapisy
Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił nabór do rocznej Akademii Dyrektorów ORE – ADORE 2026. To bezpłatny program rozwojowy dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli konsultantów, który ma pomóc w budowaniu nowoczesnego stylu zarządzania placówką. Zapisy trwają tylko do 9 grudnia 2025 r.
- Na czym polega kurs ADORE 2026?
- Co wyróżnia ADORE 2026?
- Harmonogram zjazdów stacjonarnych w 2026 roku
- Spotkania online – 8 warsztatów w małych grupach
- Oficjalne zakończenie w Warszawie
- Kto może wziąć udział w kursie?
- Jak się zapisać? I dlaczego warto?
Na czym polega kurs ADORE 2026?
ADORE 2026 to roczny program szkoleniowy skierowany do dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych), a także nauczycieli konsultantów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli odpowiedzialnych za wsparcie kadry kierowniczej w oświacie.
Program koncentruje się na kompetencjach liderskich, komunikacji i zarządzaniu relacjami w środowisku szkolnym. Organizatorzy podkreślają, że w kursie dominować będzie metoda warsztatowa w małych grupach, umożliwiająca wdrażanie wiedzy w praktyce.
Co wyróżnia ADORE 2026?
W odróżnieniu od wielu dostępnych na rynku szkoleń dla kadry kierowniczej ORE rezygnuje z zajęć z prawa oświatowego, stawiając na umiejętności, które realnie wpływają na jakość pracy szkoły:
- praktyczne wykorzystanie wiedzy o procesach uczenia się,
- rozwiązywanie problemów w zarządzaniu szkołą – zarówno bieżących, jak i systemowych,
- budowanie kultury zaufania i dobrych relacji w społeczności szkolnej.
To zestaw kompetencji, które są dziś kluczowe dla dyrektorów mierzących się z rosnącymi oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli.
Harmonogram zjazdów stacjonarnych w 2026 roku
Stacjonarne szkolenia odbędą się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku:
15–17 stycznia 2026 r.,
16–18 kwietnia 2026 r.,
22–24 października 2026 r.
Każdy zjazd rozpoczyna się pierwszego dnia o godz. 12.30, a kończy ostatniego dnia o godz. 14.00.
Uwaga: warunkiem zaliczenia kursu jest 100% obecności na spotkaniach stacjonarnych.
ORE zapewnia uczestnikom bezpłatny nocleg i całodzienne wyżywienie, ale nie refunduje kosztów podróży.
Spotkania online – 8 warsztatów w małych grupach
W ramach ADORE 2026 przewidziano także osiem dwugodzinnych spotkań online, realizowanych w przedziale godzin 12.00–16.00.
Praca odbywa się w małych grupach utworzonych podczas pierwszego zjazdu. Aby ukończyć kurs, uczestnik musi pojawić się na co najmniej 7 spotkaniach online.
Oficjalne zakończenie w Warszawie
Zakończenie kursu odbędzie się 2 grudnia 2026 r. (środa) od 12.00 do 15.30 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, Warszawa.
Kto może wziąć udział w kursie?
Udział w kursie jest całkowicie bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Zgłaszać mogą się:
- dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych (z wyjątkiem policealnych),
- nauczyciele konsultanci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, którzy pracują z dyrektorami.
Jak się zapisać? I dlaczego warto?
Rekrutacja trwa do 9 grudnia 2025 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie ORE w zakładce „szkolenia”.
ADORE 2026 to jeden z nielicznych programów skierowanych do dyrektorów szkół, który:
- jest bezpłatny,
- zapewnia realne narzędzia do pracy z personelem,
- rozwija kompetencje przywódcze,
- stawia na praktykę, nie teorię,
- daje możliwość pracy w kameralnych grupach i wymiany doświadczeń z innymi dyrektorami.
