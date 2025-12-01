REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Zarządzanie w oświacie » ADORE 2026. ORE organizuje bezpłatny kurs dla dyrektorów szkół. Ruszyły zapisy

ADORE 2026. ORE organizuje bezpłatny kurs dla dyrektorów szkół. Ruszyły zapisy

01 grudnia 2025, 14:21
[Data aktualizacji 01 grudnia 2025, 14:24]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
ADORE 2026. ORE organizuje bezpłatny kurs dla dyrektorów szkół. Ruszyły zapisy
Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił nabór do rocznej Akademii Dyrektorów ORE – ADORE 2026. To bezpłatny program rozwojowy dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli konsultantów, który ma pomóc w budowaniu nowoczesnego stylu zarządzania placówką. Zapisy trwają tylko do 9 grudnia 2025 r.

Na czym polega kurs ADORE 2026?

ADORE 2026 to roczny program szkoleniowy skierowany do dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych), a także nauczycieli konsultantów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli odpowiedzialnych za wsparcie kadry kierowniczej w oświacie.

Program koncentruje się na kompetencjach liderskich, komunikacji i zarządzaniu relacjami w środowisku szkolnym. Organizatorzy podkreślają, że w kursie dominować będzie metoda warsztatowa w małych grupach, umożliwiająca wdrażanie wiedzy w praktyce.

Co wyróżnia ADORE 2026?

W odróżnieniu od wielu dostępnych na rynku szkoleń dla kadry kierowniczej ORE rezygnuje z zajęć z prawa oświatowego, stawiając na umiejętności, które realnie wpływają na jakość pracy szkoły:

  • praktyczne wykorzystanie wiedzy o procesach uczenia się,
  • rozwiązywanie problemów w zarządzaniu szkołą – zarówno bieżących, jak i systemowych,
  • budowanie kultury zaufania i dobrych relacji w społeczności szkolnej.

To zestaw kompetencji, które są dziś kluczowe dla dyrektorów mierzących się z rosnącymi oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli.

Harmonogram zjazdów stacjonarnych w 2026 roku

Stacjonarne szkolenia odbędą się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku:

15–17 stycznia 2026 r.,

16–18 kwietnia 2026 r.,

22–24 października 2026 r.

Każdy zjazd rozpoczyna się pierwszego dnia o godz. 12.30, a kończy ostatniego dnia o godz. 14.00.

Uwaga: warunkiem zaliczenia kursu jest 100% obecności na spotkaniach stacjonarnych.

ORE zapewnia uczestnikom bezpłatny nocleg i całodzienne wyżywienie, ale nie refunduje kosztów podróży.

Spotkania online – 8 warsztatów w małych grupach

W ramach ADORE 2026 przewidziano także osiem dwugodzinnych spotkań online, realizowanych w przedziale godzin 12.00–16.00.

Praca odbywa się w małych grupach utworzonych podczas pierwszego zjazdu. Aby ukończyć kurs, uczestnik musi pojawić się na co najmniej 7 spotkaniach online.

Oficjalne zakończenie w Warszawie

Zakończenie kursu odbędzie się 2 grudnia 2026 r. (środa) od 12.00 do 15.30 w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, Warszawa.

Kto może wziąć udział w kursie?

Udział w kursie jest całkowicie bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Zgłaszać mogą się:

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych (z wyjątkiem policealnych),
  • nauczyciele konsultanci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, którzy pracują z dyrektorami.

Jak się zapisać? I dlaczego warto?

Rekrutacja trwa do 9 grudnia 2025 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie ORE w zakładce „szkolenia”.

ADORE 2026 to jeden z nielicznych programów skierowanych do dyrektorów szkół, który:

  • jest bezpłatny,
  • zapewnia realne narzędzia do pracy z personelem,
  • rozwija kompetencje przywódcze,
  • stawia na praktykę, nie teorię,
  • daje możliwość pracy w kameralnych grupach i wymiany doświadczeń z innymi dyrektorami.
