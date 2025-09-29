REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Ostatni dzwonek! Stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie czeka. Termin składania wniosków mija 3 października

Ostatni dzwonek! Stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie czeka. Termin składania wniosków mija 3 października

29 września 2025, 12:00
[Data aktualizacji 30 września 2025, 09:24]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, stypendium
shutterstock

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) przyjmuje wnioski o stypendia do 3 października. To niepowtarzalna okazja dla twórców, artystów i badaczy na uzyskanie wsparcia finansowego. Program ma na celu promowanie rozwoju osobistego oraz realizację autorskich projektów artystycznych i naukowych przez osoby spełniające określone warunki.

Celem programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) jest wspieranie indywidualnego rozwoju twórców, artystów, animatorów, edukatorów oraz badaczy w szeroko pojętej sferze kultury i dziedzictwa narodowego. Podstawą ubiegania się o stypendium, wynoszące 5000 zł brutto miesięcznie, jest realizacja konkretnego projektu twórczego lub związanego z upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, co oznacza, że wsparcie to nie jest przeznaczone na dowolny cel.

Stypendium MKiDN - kategorie, okres i zasady aplikacji

Program stypendialny MKiDN dzieli się na dwie główne kategorie. Stypendia twórcze obejmują dziedziny takie jak literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami oraz twórczość ludowa. Natomiast stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury kierowane są do osób działających w zakresie animacji i edukacji kulturalnej, a także zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury. Stypendium może być przyznane na okres roczny (1 stycznia – 31 grudnia 2026), półroczny (w dwóch transzach) lub na inny okres, nie krótszy jednak niż trzy kolejne miesiące w trakcie 2026 roku. Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Formularza w systemie SOP-stypendia do 3 października, do godziny 16:00, obowiązkowo załączając portfolio w formie plików.

Program stypendialny MKiDN - wykluczenia i ograniczenia w wydatkowaniu środków

Regulamin precyzyjnie wskazuje grupy, które nie kwalifikują się do uzyskania wsparcia. Są to, między innymi, uczniowie i studenci poniżej 35. roku życia (niezależnie od trybu i kierunku kształcenia, w tym na uczelniach zagranicznych), osoby aktualnie zatrudnione w MKiDN oraz te, które realizują lub niedawno zrealizowały (konieczność odczekania 2 lat od rozliczenia) projekt finansowany stypendium resortu. Wykluczone są również osoby, które zostały wezwane do zwrotu poprzedniego stypendium z powodu nienależytego wykonania umowy (wykluczenie na 3 lata od wezwania/spłaty). Ponadto, przyznanych środków nie można wykorzystać na zakup środków trwałych (w tym nieruchomości, instrumentów, sprzętu elektronicznego/komputerowego/audiowizualnego), finansowanie studiów lub kursów doszkalających, ani na działalność fundacji, stowarzyszeń czy ognisk kulturalnych.

Źródło: INFOR
