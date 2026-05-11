Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta odpowiedzi [11 maja]

Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Przebiegł spokojnie.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego dla 393,3 tys. uczniów VIII klas rozpoczął się o godzinie 9. Trwał 150 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony o nie więcej niż o 45 minut.

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. W pierwszym dniu uczniowie zdawali egzamin z języka polskiego. W drugim dniu – we wtorek – czeka ich egzamin z matematyki, a w trzecim – w środę – egzamin z języka obcego. Wszystkie trzy egzaminy są pisemne.

Ważne Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, otrzymają też zaświadczenia o wynikach.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń uzyska bardzo niski wynik. Nie jest też możliwe powtórne podejście do egzaminu w celu poprawy wyniku.

Zeszyt zadań egzaminacyjnych [Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski]

Karta odpowiedzi [Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski]