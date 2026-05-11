REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta odpowiedzi [11 maja]

Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta odpowiedzi [11 maja]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 maja 2026, 14:17
[Data aktualizacji 11 maja 2026, 14:17]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta odpowiedzi [11 maja]
Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta odpowiedzi [11 maja]
CKE

REKLAMA

REKLAMA

Publikujemy w formacie PDF: Zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi.

Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Przebiegł spokojnie.

REKLAMA

REKLAMA

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego- 393,3 tys. uczniów VIII klas

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego dla 393,3 tys. uczniów VIII klas rozpoczął się o godzinie 9. Trwał 150 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony o nie więcej niż o 45 minut.

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. W pierwszym dniu uczniowie zdawali egzamin z języka polskiego. W drugim dniu – we wtorek – czeka ich egzamin z matematyki, a w trzecim – w środę – egzamin z języka obcego. Wszystkie trzy egzaminy są pisemne.

Ważne

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, otrzymają też zaświadczenia o wynikach.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń uzyska bardzo niski wynik. Nie jest też możliwe powtórne podejście do egzaminu w celu poprawy wyniku.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Zeszyt zadań egzaminacyjnych [Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski]

egzamin ósmoklasisty

egzamin ósmoklasisty

Zobacz również:

Polecamy Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Karta odpowiedzi [Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski]

egzamin ósmoklasisty

egzamin ósmoklasisty

Powiązane
Egzamin ósmoklasisty - język polski - jakie lektury i tematy pojawiły się na egzaminie próbnym?
Egzamin ósmoklasisty - język polski - jakie lektury i tematy pojawiły się na egzaminie próbnym?
Źle wyglądają podwyżki nauczycieli w 2027 r. ZNP ze stanowczym apelem
Źle wyglądają podwyżki nauczycieli w 2027 r. ZNP ze stanowczym apelem
Egzamin ósmoklasisty – jakie lektury powtórzyć? Które trzeba, a które warto znać?
Egzamin ósmoklasisty – jakie lektury powtórzyć? Które trzeba, a które warto znać?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Twoje dziecko nie zdawało egzaminu w maju? Sprawdź, czy przysługuje mu termin dodatkowy
11 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym odbywa się w czerwcu 2026 r. Nie każdy uczeń może jednak do niego przystąpić – obowiązują ściśle określone przesłanki. Kluczowe znaczenie mają przyczyny nieobecności lub przerwania egzaminu w terminie głównym. Sprawdź, kto ma prawo do drugiego podejścia.
Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta odpowiedzi [11 maja]
11 maja 2026

Publikujemy w formacie PDF: Zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi.
Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Kiedy wyniki?
11 maja 2026

Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Przebiegł spokojnie – poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminu?
Matura 2026. Maturzyści przystępują do egzaminów rozszerzonych z matematyki i rosyjskiego
11 maja 2026

Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych z egzaminów z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe. Piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę.

REKLAMA

Egzamin ósmoklasisty 2026: 393 tys. uczniów startuje z polskiego
11 maja 2026

Dla 393,3 tys. uczniów klas VIII szkół podstawowych w poniedziałek pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpocznie się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
To właśnie dzisiaj, w cieniu matur: 393 tys. uczniów, 187 arkuszy, jeden system. Tak wygląda egzamin ósmoklasisty 2026
11 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty 2026 – arkusze CKE: jak są tworzone, zabezpieczane i sprawdzane. Od poniedziałku 11 maja ponad 390 tysięcy uczniów mierzy się z jednym z najważniejszych egzaminów w życiu. Za tym, co trafi na ich ławki, stoi skomplikowana i szczelna machina. Sprawdzamy, jak naprawdę działa system arkuszy CKE.
Źle wyglądają podwyżki nauczycieli w 2027 r. ZNP ze stanowczym apelem
11 maja 2026

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do wszystkich klubów i kół poselskich o zajęcie stanowiska w sprawie obywatelskiego projektu „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”. Związek podkreśla, że chodzi o jedną z najważniejszych reform dla środowiska oświatowego od wielu lat — zmianę sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli oraz reformę systemu podatkowego, który dziś szczególnie dotyka pracowników budżetówki.
Egzamin ósmoklasisty 2026: spóźnienie ucznia
09 maja 2026

Egzaminy ósmoklasisty powinny się rozpocząć punktualnie we wszystkich szkołach, o godzinie 9. Co się dzieje w sytuacji, gdy uczeń nie dotrze do szkoły na czas mimo przyjętego marginesu czasowego? Jak powinien postąpić w takiej sytuacji on i jego rodzice?

REKLAMA

Egzamin ósmoklasisty - język polski - jakie lektury i tematy pojawiły się na egzaminie próbnym?
09 maja 2026

Tematem przewodnim próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego były kwestie komizmu, śmiechu oraz poczucia humoru. Czy należy spodziewać się tych tematów na egzaminie 11 maja w oparciu o lektury obowiązkowe?
Egzamin ósmoklasisty – jakie lektury powtórzyć? Które trzeba, a które warto znać?
08 maja 2026

Ósmoklasiści oraz ich nauczyciele zastanawiają się, jakie lektury obowiązkowe pojawią się na tegorocznym egzaminie. Jakie pozycje pojawiły się w ostatnich latach i jakie są spodziewane w tym roku -"Dziady cz.II" a może "Opowieść wigilijna" ?
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA