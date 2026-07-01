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Strona główna » Edukacja » Szkoła » Dobry Start 2026. Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną?

Dobry Start 2026. Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną?

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01 lipca 2026, 09:21
Leopold Ryś
Redaktor
Dobry Start 2026. Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną?
Dobry Start 2026. Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną?
Shutterstock

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Rozpoczął się nabór wniosków o świadczenie Dobry Start. Rodzice mogą otrzymać 300 zł na wydatki związane z przygotowaniem dziecka do nowego roku szkolnego. Aby pieniądze wpłynęły do końca września, wniosek należy złożyć do końca sierpnia.

Jak złożyć wniosek o wyprawkę szkolną Dobry Start

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie – poprzez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

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We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu. Uzupełnić należy również dane dzieci i informacje o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.

Samodzielnie o świadczenie mogą wnioskować pełnoletni uczniowie niepozostający na utrzymaniu rodziców, a także osoby usamodzielniane wychodzące z pieczy zastępczej.

Jak sprawdzić, czy swiadczenie Dobry Start zostało przyznane

Informację o przyznaniu wsparcia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS – również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. W PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

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Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na wskazany rachunek bankowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie Dobry Start: kwota i termin składania wniosku

Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września.

W ramach programu Dobry Start rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych.

Na kogo przysługuje świadczenie Dobry Start

Świadczenie przysługuje na dziecko, które się uczy i jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach i na studentów.

ZUS uznaje, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia, ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym.

Wnioski o Dobry Start można składać do końca listopada.

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Źródło: PAP
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