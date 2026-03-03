REKLAMA

Egzamin ósmoklasisty a uczniowie z orzeczeniem - szczególne zasady. Pełna lista ułatwień na 2026 rok

Egzamin ósmoklasisty a uczniowie z orzeczeniem - szczególne zasady. Pełna lista ułatwień na 2026 rok

03 marca 2026, 14:06
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Egzamin ósmoklasisty a uczniowie z orzeczeniem – szczególne zasady. Jakie ułatwienia przysługują Twojemu dziecku?
Centralna Komisja Egzaminacyjna określiła zasady dostosowania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2025/2026. Uczniowie z orzeczeniami, opiniami poradni i zaświadczeniami lekarskimi mogą liczyć na dłuższy czas pracy, dostosowane arkusze, nauczyciela wspomagającego czy osobną salę. Ułatwienia dotyczą kilkunastu grup zdających - m.in. osób z niepełnosprawnościami, dysleksją i cudzoziemców.

Na czym polega dostosowanie egzaminu ósmoklasisty?

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 20 sierpnia 2025 r. (zaktualizowanym 10 października 2025 r.), dotyczącym trwającego roku szkolnego 2025/2026 dostosowanie egzaminu ósmoklasisty może dotyczyć jego formy lub warunków przeprowadzania.

Dostosowanie formy to przygotowanie odrębnych arkuszy egzaminacyjnych, uwzględniających potrzeby i możliwości danej grupy uczniów. Dostosowanie warunków obejmuje natomiast szereg konkretnych rozwiązań - od wydłużenia czasu pracy, przez zapewnienie odpowiedniego miejsca i sprzętu specjalistycznego, po obecność nauczyciela wspomagającego w czytaniu lub pisaniu albo specjalisty z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności.

Ile dodatkowego czasu mogą otrzymać uczniowie?

To zwykle pierwsze pytanie, które zadają rodzice. Maksymalne przedłużenie czasu pracy z arkuszem standardowym wynosi:

  • język polski - do 45 minut dłużej (podstawowy czas: 150 min),
  • matematyka - do 40 minut dłużej (podstawowy czas: 125 min),
  • język obcy nowożytny - do 35 minut dłużej (podstawowy czas: 110 min).

Uczniowie korzystający z odrębnych arkuszy dostosowanych (m.in. osoby z autyzmem, niewidome, niesłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z afazją, z mózgowym porażeniem dziecięcym czy cudzoziemcy z ograniczoną znajomością polskiego) pracują zatem podczas egzaminu ósmoklasisty w czasie, który jest z góry wydłużony i wynosić może łącznie:

  • język polski - do 195 minut,
  • matematyka - do 165 minut,
  • język obcy nowożytny - do 145 minut.

Nie bez przyczyny czas wydłużenia są określone z przedrostkiem "do". W zależności od rodzaju występującej trudności u danego ucznia, czas wydłużenia mogą być krótsze. Powyżej podane czasy maksymalne. Wszystko jest szczegółowo określone w tabelach zawartych w komunikacie Dyrektora CKE.

Kogo obejmują dostosowania? Pełna lista grup

CKE wyodrębniła kilkanaście grup uczniów uprawnionych do dostosowań egzaminu. Dla każdej z nich przewidziano odrębny katalog możliwych ułatwień. Oto pełna lista:

  • Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • Uczniowie słabowidzący
  • Uczniowie niewidomi
  • Uczniowie niesłyszący i słabosłyszący
  • Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • Uczniowie z afazją
  • Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
  • Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi przyczynami
  • Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • Uczniowie z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym
  • Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
  • Uczniowie chorzy
  • Uczniowie niesprawni czasowo
  • Uczniowie z czasową niesprawnością rąk
  • Uczniowie z zaburzeniem widzenia barw
  • Uczniowie-cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu
  • Uczniowie w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
  • Uczniowie z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą
  • Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej

Warto odnotować, że od roku szkolnego 2025/2026 do ostatniej z wymienionych grup zaliczają się również uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Osobna sala, nauczyciel wspomagający, komputer - najważniejsze ułatwienia w praktyce

Uczeń zdaje egzamin w oddzielnej sali, gdy korzysta z co najmniej jednego z poniższych dostosowań:

  • urządzenia techniczne,
  • płyta CD z dostosowanym nagraniem (przy egzaminie z języka obcego),
  • pomoc nauczyciela wspomagającego w czytaniu lub pisaniu,
  • czas przedłużony o dodatkowe przerwy,
  • pomoc tłumacza,
  • udział specjalisty, np. psychologa lub pedagoga.

Natomiast gdy uczeń korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego, przebieg egzaminu musi być rejestrowany za pomocą urządzenia nagrywającego dźwięk. Nagranie stanowi integralną część pracy egzaminacyjnej.

Katalog konkretnych ułatwień jest obszerny i zależy od rodzaju potrzeb. Wśród najważniejszych warto wymienić:

  • zapisywanie odpowiedzi na komputerze (gdy zaburzenie uniemożliwia odczytanie pracy, a uczeń został do tej formy wdrożony),
  • korzystanie ze słownika dwujęzycznego - papierowego lub elektronicznego (cudzoziemcy, uczniowie z trudnościami adaptacyjnymi),
  • korzystanie z kalkulatora prostego na egzaminie z matematyki (uczniowie z dyskalkulią - wyłącznie gdy opinia poradni wprost to zaleca),
  • dostosowane zasady oceniania prac (np. przy dysleksji, dysortografii, dysgrafii),
  • korzystanie ze sprzętu medycznego i leków zaleconych przez lekarza (uczniowie chorzy),
  • przystąpienie do egzaminu z języka obcego bez zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu (uczniowie niesłyszący),
  • arkusze w piśmie Braille'a lub czarnodruku (uczniowie niewidomi),
  • arkusze zapisane powiększoną czcionką - 16 lub 24 pkt (uczniowie słabowidzący).

Kto w ogóle nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty?

Egzaminu nie zdają uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Zasada ta dotyczy również uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w takim stopniu.

Uczniowie z innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi mogą zostać zwolnieni z egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej - na wniosek rodziców zaopiniowany pozytywnie przez dyrektora szkoły, złożony jednak nie później niż do 1 grudnia 2025 r. (termin w tym roku szkolnym już więc upłynął).

W szczególnych przypadkach zdrowotnych, gdy uczeń nie może przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani dodatkowym, dyrektor OKE również może go zwolnić z tego obowiązku.

Egzamin w domu – kiedy jest możliwy?

W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności egzamin ósmoklasisty może odbyć się poza szkołą - na przykład w domu ucznia. Wymaga to zgody dyrektora OKE, wydanej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły złożony w porozumieniu z rodzicami, nie później niż do 11 lutego 2026 r. (ten termin zatem też już minął na ten rok szkolny). Jeśli jednak potrzeba dostosowania pojawi się po tej dacie, uzgodnienia muszą nastąpić niezwłocznie.

Ważne terminy dla rodziców

Rodzice uczniów, którzy mogą potrzebować dostosowań, powinni pilnować następujących dat (upłynęły w tym roku szkolnym, ale w kolejnych latach zapewne będą wyznaczane w podobnych terminach):

  • do 26 września 2025 r. - dyrektor szkoły informuje rodziców o możliwych dostosowaniach i trybie ich ustalania,
  • do 15 października 2025 r. - termin złożenia zaświadczeń lekarskich i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (w sytuacjach losowych - niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu),
  • do 17 listopada 2025 r. - uzgodnienia z OKE ws. szczególnych dostosowań, np. dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub w przypadku dostosowań spoza komunikatu,
  • do 20 listopada 2025 r. - szkoła przekazuje rodzicom pisemną informację o przyznanych dostosowaniach,
  • do 25 listopada 2025 r. - rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań,
  • do 1 grudnia 2025 r. - termin na wniosek o zwolnienie z egzaminu (niepełnosprawności sprzężone),
  • do 11 lutego 2026 r. - wniosek o przeprowadzenie egzaminu w miejscu innym niż szkoła.

Chyba że potrzeba dla danego ułatwienia powstanie później - wówczas obowiązuje niezwłoczność w większości przypadków. Sam egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2025/2026 odbędzie się w terminie głównym jeszcze w maju 2026 r., a w terminie dodatkowym - w maju i czerwcu 2026 r. Obejmuje trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy nowożytny.

Źródło: Artykuł opracowano na podstawie Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2025 r. (aktualizacja z 10 października 2025 r.) w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2025/2026. Pełna treść dokumentu jest dostępna na stronie cke.gov.pl. Link do dokumentu: TUTAJ.

Edukacja
Egzamin ósmoklasisty a uczniowie z orzeczeniem - szczególne zasady. Pełna lista ułatwień na 2026 rok
03 mar 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna określiła zasady dostosowania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2025/2026. Uczniowie z orzeczeniami, opiniami poradni i zaświadczeniami lekarskimi mogą liczyć na dłuższy czas pracy, dostosowane arkusze, nauczyciela wspomagającego czy osobną salę. Ułatwienia dotyczą kilkunastu grup zdających - m.in. osób z niepełnosprawnościami, dysleksją i cudzoziemców.
Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026? Kiedy maturzyści kończą szkołę?
03 mar 2026

Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026? Inny jest termin dla uczniów klas maturalnych. Kiedy maturzyści kończą szkołę? W tym roku wakacje będą dłuższe niż rok temu.
Nowy wzór zaświadczenia dla obcokrajowców studiujących w Polsce. Resort usprawnia legalizację
03 mar 2026

Resort nauki planuje wprowadzić nowy wzór zaświadczenia o przyjęciu lub kontynuacji studiów przez cudzoziemców. Nowy projekt rozporządzenia w tej sprawie ma związek z cyfryzacją procedur legalizacji pobytu w Polsce.
Od dziś młodsze dzieci nie dojadą do szkoły hulajnogą elektryczną
03 mar 2026

Uczniowie coraz częściej docierają do placówek hulajnogami elektrycznymi lub urządzeniami transportu osobistego. Z uwagi na coraz większą ilość urazów z tym związanych zmieniono przepisy aby wymusić poprawę bezpieczeństwa poruszania się.

Matura 2026: Kiedy zakończenie roku szkolnego dla maturzystów?
02 mar 2026

Organizacja roku szkolnego dla maturzystów jest inna niż w przypadku uczniów na pozostałych etapach edukacji. Kiedy zakończą oni naukę w szkołach i otrzymają świadectwa? W przypadku matury 2026 ważne będą co najmniej dwa terminy.
Trzy istotne badania edukacyjne w szkołach podstawowych. Oto szczegóły i terminy
02 mar 2026

W marcu w wybranych szkołach podstawowych przeprowadzone zostaną trzy ważne badania edukacyjne: badanie główne Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości w Czytaniu - PIRLS oraz badania pilotażowe TIMSS 2007 i ICCS 2027, w których badane są kompetencje matematyczne, przyrodnicze oraz obywatelskie.
Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne: Mniej osób, ale wyższe kwoty. ZUS podał dane
02 mar 2026

W grudniu 2025 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 9,9 tys. osób – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia te są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Przeciętna wysokość kompensówki w tym miesiącu wyniosła 4270,96 zł.
Jak wybrać szkołę średnią – kryteria nie związane z punktami na egzaminie ósmoklasisty
02 mar 2026

Uczniowie klas ósmych stoją przed wyborem szkół średnich gdzie będą się uczyć a przede wszystkim spędzać dużo czasu przez kolejne lata. Należy pamiętać, że przesłanką podjęcia decyzji która ze szkół jest tą najodpowiedniejszą decydują nie tylko wyniki matur, ale wiele elementów o różnej wadze dla każdego dziecka.

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – komu przysługuje
01 mar 2026

Daty w którym ma się odbyć egzamin ósmoklasisty wiadome są z dużym wyprzedzeniem (w roku 2026 to od 11 do 13 maja). Niemniej jednak mogą wystąpić pewne okoliczności powodujące że uczeń nie może przystąpić do tego egzaminu w całości lub w części albo zmuszony jest przerwać jego pisanie.
Obowiązkowa ocena funkcjonalna ucznia jednak nie od 1 kwietnia. Jest odpowiedź MEN
27 lut 2026

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Edukacji Narodowej odniosło się do kontrowersji związanych z nową oceną funkcjonalną ucznia (OFU). Wiadomo już, że nie zostanie ona wprowadzona do szkół od 1 kwietnia 2026 roku.
